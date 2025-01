Previsão SIX vs SCO Dream11 hoje partida 30 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 30 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre SIX x SCO em Sydney.

Dois jogos emocionantes aguardam os fãs no sábado na Big Bash League (BBL) 2024-25. A primeira partida do dia será disputada entre duas das equipes mais bem-sucedidas.

O pentacampeão Perth Scorchers enfrentará o tricampeão Sydney Sixers na 30ª partida desta temporada. Este confronto está programado para ser disputado no Sydney Cricket Ground.

Essas duas equipes ainda têm mais três jogos da fase de grupos pela frente e ambas se esforçam para terminar entre os quatro primeiros. O Sydney Sixers está em segundo lugar na tabela de pontos, enquanto o Perth Scorchers caiu para o quinto lugar depois de perder dois jogos consecutivos.

SIX vs SCO: detalhes da partida

Fósforo: Sydney Sixers (SIX) x Perth Scorchers (SCO), partida 30, BBL 2024-25

Data da partida: 11 de janeiro de 2025 (sábado)

Tempo: 11h15 IST / 05h45 GMT / 16h45 LOCAL

Evento: Campo de Críquete de Sydney, Sydney

SEIS vs SCO: Frente a frente: SEIS (11) – SCO (17)

Essas duas equipes se enfrentaram em 28 partidas da BBL. O Perth Scorchers tem um histórico dominante, tendo vencido 17 jogos em comparação com as 11 vitórias do Sydney Sixers.

SIX vs SCO: boletim meteorológico

A previsão sugere 40 por cento de chance de chuva durante o horário programado para este confronto, no sábado, em Sydney. A temperatura ficará em torno de 25° C e a umidade em torno de 70%. A velocidade média do vento provavelmente chegará a 19 km/h.

SIX vs SCO: Relatório de Apresentação

Como visto no quinto teste entre a Índia e a Austrália, a superfície do SCG tinha um pouco de grama, o que ajudou significativamente os marcapassos. Aqui também podemos esperar ajuda para arremessadores rápidos, e as condições gerais encorajarão os capitães a lançar primeiro após vencer o sorteio.

SEIS vs SCO: XI previsto:

Sydney Sixers: Josh Philippe (sem), James Vince, Moises Henriques (c), Kurtis Patterson, Jordan Silk, Jack Edwards, Hayden Kerr, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Akeal Hosein, Todd Murphy

Ardentes de Perth: Finn Allen (sem), Mitchell Marsh, Cooper Connolly, Aaron Hardie, Ashton Turner (c), Nick Hobson, Ashton Agar, Jhye Richardson, Matthew Kelly, Jason Behrendorff, Lance Morris

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 SIX vs SCO Dream11:

SIX vs SCO BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Finn Allen, Josh Philippe

rebatedores: James Vince, Aaron Hardie

todo terreno: Cooper Connolly, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Jhye Richardson, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Jason Behrendorff, Lance Morris

Capitão de primeira escolha: Cooper Connolly || Capitão de segunda escolha: James Vicente

Vice-capitão de primeira escolha: Jason Behrendorff || Vice-capitão Segunda opção: Agar Ashton

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido SIX vs SCO Dream11:

SIX vs SCO BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Finn Allen, Josh Philippe

rebatedores: James Vince, Aaron Hardie

todo terreno: Cooper Connolly, Hayden Kerr, Jack Edwards, Ashton Agar

jogadores de boliche: Jhye Richardson, Ben Dwarshuis, Jason Behrendorff

Capitão de primeira escolha: Ben Dwarshuis || Capitão de segunda escolha: encontrar Allen

Vice-capitão de primeira escolha:Hayden Kerr || Vice-capitão Segunda opção: José Filipe

SIX vs SCO: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Os Perth Scorchers têm um histórico melhor que os Sixers, mas nesta temporada os Scorchers estão tendo dificuldades para seguir em frente e os Sydney Sixers jogarão em casa. Portanto, estamos torcendo para que os Sixers vençam este jogo.

