Previsão SIX vs THU Dream11 hoje partida 37 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a 37ª partida do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre SIX x THU em Sydney.

É hora do segundo ‘Sydney Derby’ da Big Bash League (BBL) 2024-25. Ambas as equipes se classificaram para os playoffs; isso será algo que deixará os fãs de Sydney felizes.

O Sydney Thunder enfrentará o Sydney Sixers na sexta-feira, no Sydney Cricket Ground, na 36ª partida do torneio. É a última partida do grupo para ambas as equipes.

Embora estes dois tenham se classificado para a próxima fase, este jogo tem muito valor. O vencedor deste confronto terminará a fase de grupos entre os dois primeiros e avançará para as Eliminatórias. As equipes que terminarem entre os dois primeiros terão duas chances de chegar à final.

SEIS vs THU: detalhes da partida

Fósforo: Sydney Sixers (SIX) x Sydney Thunder (THU), partida 37, BBL 2024-25

Data da partida: 17 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 13h45 IST / 08h15 GMT / 19h15 LOCAL

Evento: Campo de Críquete de Sydney, Sydney

SEIS x QUINTA: Frente a frente: SEIS (18) – QUINTA (7)

O confronto direto entre essas duas equipes pende fortemente para o tricampeão, o Sydney Sixers. O Sydney Sixers venceu 18 dos 25 jogos disputados contra o Sydney Thunder, enquanto o Thunder tem sete vitórias em seu currículo.

SEIS vs QUINTA-FEIRA: Boletim meteorológico

A previsão para sexta-feira à noite em Sydney sugere 30 por cento de chance de chuva durante o horário programado do jogo. A temperatura esperada provavelmente atingirá 23°C com umidade entre 70 e 75 por cento.

SEIS vs QUINTA-FEIRA: Relatório de lançamento

O campo SCG é bom para rebatidas de críquete de bola branca. Há previsões de chuva e tempo nublado, o que daria alguma oscilação para os novos marcapassos. Nesses casos, os jardins ficam lentos. Perseguir seria a opção preferida quando chove.

QUINTA-FEIRA vs SEIS: XI previsto:

Sydney Sixers: Josh Philippe (sem), James Vince, Daniel Hughes, Moisés Henriques (c), Jordan Silk, Jack Edwards, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Jackson Bird, Joel Davies, Steve OKeefe

Sydney Trovão: Cameron Bancroft (sem), Alex Hales, Jason Sangha, Oliver Davies, Alex Ross, Daniel Sams, Chris Green (c), Nathan McAndrew, Gurinder Sandhu, Zaman Khan, Tanveer Sangha

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 SEIS vs THU Dream11:

SEIS vs QUI BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Sam Billings, Josh Philippe

rebatedores: David Warner, Sam Konstas, Steven Smith

todo terreno: Chris Green, Jack Edwards, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, T Andrews, Sean Abbott

Capitão de primeira escolha: Chris Verde || Capitão de segunda escolha: Hayden Kerr

Vice-capitão de primeira escolha: Ben Dwarshuis || Vice-capitão Segunda opção: José Filipe

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido SEIS vs THU Dream11:

SEIS vs QUI BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Sam Billings, Josh Philippe

rebatedores: David Warner, Sam Konstas, Steven Smith

todo terreno: Chris Green, Jack Edwards, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, T Andrews, Sean Abbott

Capitão de primeira escolha: David Warner || Capitão de segunda escolha: O próprio Konstas

Vice-capitão de primeira escolha:Steven Smith || Vice-capitão Segunda opção: Sean Abbott

SEIS vs QUI: Previsão Dream11: Quem vencerá a partida?

Ambas as equipes tiveram um bom desempenho nesta temporada e é difícil escolher uma. Mas vamos seguir a história entre os dois e apostar no Sydney Sixers para vencer este confronto.

