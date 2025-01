Previsão STR vs HEA Dream11 hoje partida 31 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 31 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25) a ser disputada entre STR x HEA em Adelaide.

O atual campeão Brisbane Heat tem enfrentado dificuldades nos últimos jogos. Eles venceram três em sete jogos e perderam três consecutivos antes de vencer o jogo anterior.

A equipe agora jogará fora de casa contra o Adelaide Strikers, que será disputada no Adelaide Oval, em Adelaide.

O Heat está atualmente em quarto lugar na tabela e tem mais três jogos pela frente. Enquanto isso, o Adelaide Strikers está à beira da eliminação. Deve vencer os últimos três jogos, tendo conseguido apenas duas vitórias até o momento.

STR x HEA: detalhes da partida

Fósforo: Adelaide Strikers (STR) x Brisbane Heat (HEA), partida 31, BBL 2024-25

Data da partida: 11 de janeiro de 2025 (sábado)

Tempo: 14h30 IST / 09h00 GMT / 19h30 LOCAL

Evento: Adelaide Oval, Adelaide

STR vs HEA: Frente a frente: HEA (11) – STR (9)

O confronto direto entre as duas equipes é acirrado. Até o momento, foram disputados 21 jogos entre essas equipes. O Brisbane Heat venceu 11 partidas, o Adelaide Strikers venceu nove partidas e uma partida foi cancelada.

STR vs HEA: boletim meteorológico

A previsão do tempo para sábado à noite em Adelaide para esta partida é clara. A temperatura chegará a 31° C, com umidade entre 25 e 30 por cento. À noite, a velocidade do vento deverá ser moderada, entre 14 e 16 km/h.

STR vs HEA: Relatório de Apresentação

O Adelaide Oval é um local muito amigável para rebatidas. O local tem campo plano, campo externo rápido e os batedores também podem aproveitar os limites mais curtos da praça. É um daqueles lugares onde grandes somas podem ser obtidas.

STR vs HEA: XI previsto:

Atacantes de Adelaide: D’Arcy Short, Chris Lynn, Ollie Pope (sem), Jake Weatherald, Alex Ross (c), Jamie Overton, James Bazley, Henry Thornton, Cameron Boyce, Brendan Doggett, Lloyd Pope

Calor de Brisbane: Colin Munro (c), Nathan McSweeney, Tom Alsop (sem), Matt Renshaw, Max Bryant, Jack Wood, Michael Neser, Matthew Kuhnemann, Xavier Bartlett, Spencer Johnson, Mitchell Swepson

Sugestão Dream11 Fantasy Team No. 1 STR vs HEA Dream11:

STR vs HEA BBL 2024-25 Dream11 Team 1

goleiro: Ollie Papai

rebatedores: Max Bryant, Chris Lynn, Nathan McSweeney

todo terreno: Jamie Overton, Michael Neser, Matt Renshaw

jogadores de boliche: Henry Thornton, Xavier Bartlett, Lloyd Pope, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha: Jamie Overton || Capitão de segunda escolha: Spencer Johnson

Vice-capitão de primeira escolha: Matt Renshaw || Vice-capitão Segunda opção: Nathan McSweeney

Dream11 Fantasy Team No. 2 STR vs HEA Dica Dream11:

STR vs HEA BBL 2024-25 Dream11 Team 2

goleiro: Ollie Papai

rebatedores: Max Bryant, Chris Lynn, D. Arcy Short

todo terreno: Jamie Overton, Michael Neser, Matt Renshaw

jogadores de boliche: Henry Thornton, Xavier Bartlett, Lloyd Pope, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha: Michael Neser || Capitão de segunda escolha: D Arcy Curto

Vice-capitão de primeira escolha: Chris Lynn || Vice-capitão Segunda opção: Xavier Bartlett

STR vs HEA: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Adelaide Strikers não conseguiu aproveitar as oportunidades nesta temporada e, portanto, encontra-se na parte inferior da tabela. Torcemos para que o Brisbane Heat ultrapasse a meta neste confronto.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.