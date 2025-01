Previsão STR vs SIX Dream11 hoje partida 35 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 35 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25) a ser disputada entre STR x SIX em Adelaide.

O Sydney Sixers garantiu sua vaga na próxima rodada da Big Bash League 2024-25 e agora pretende terminar entre os dois primeiros. Eles estão em segundo lugar na tabela com 11 pontos.

Os Sixers enfrentarão o Adelaide Strikers na partida nº. 35. Este confronto terá início às 14h IST de quarta-feira, no Adelaide Oval.

O Adelaide Strikers ainda tem mais dois jogos pela frente e precisa vencer os dois jogos por larga margem para terminar com dez pontos e possibilidade de classificação para a próxima fase. Se outros resultados o favorecerem, terá poucas chances de classificação. Mas se os Strikers perderem aqui, serão eliminados.

STR vs SIX: detalhes da partida

Fósforo: Adelaide Strikers (STR) x Sydney Sixers (SIX), partida 35, BBL 2024-25

Data da partida: 15 de janeiro de 2025 (quarta-feira)

Tempo: 14h IST / 08h30 GMT / 19h30 LOCAL

Evento: Adelaide Oval, Adelaide

STR vs SEIS: Frente a frente: STR (7) – SEIS (13)

O confronto direto entre as duas equipes favorece bastante os tricampeões, os Sixers. O Sydney Sixers venceu 13 das 20 partidas disputadas entre os dois, enquanto o Adelaide Strikers venceu sete partidas.

STR vs SIX: boletim meteorológico

A previsão é de chuva na manhã de quarta-feira em Adelaide, mas o tempo deve permanecer limpo durante a noite. A temperatura deverá ficar em torno de 24°C com umidade entre 50 e 55 por cento e o vento soprará a uma velocidade média de 25 km/h.

STR vs SIX: Relatório de lançamento

O Adelaide Oval é um ótimo lugar para rebater e os jogadores não terão muito com que trabalhar. Vimos o melhor exemplo disso no último jogo, quando o Adelaide Strikers marcou 251 corridas. Os limites da praça são de cerca de 65 metros, o que é muito curto no críquete moderno. É difícil defender os totais neste lugar.

STR vs SEIS: XI previsto:

Atacantes de Adelaide😀 Arcy Short, Matthew Short (c), Chris Lynn, Ollie Pope (sem), Jake Weatherald, Alex Ross, Jamie Overton, Brendan Doggett, Liam Haskett, Jordan Buckingham, Lloyd Pope

Sydney Sixers: Josh Philippe (sem), Lachlan Shaw, Kurtis Patterson, Moises Henriques (c), Jordan Silk, Jack Edwards, Joel Davies, Ben Dwarshuis, Hayden Kerr, Jackson Bird, Todd Murphy

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 STR vs SIX Dream11:

goleiro: Josh Philippe

rebatedores: Moisés Henriques, Chris Lynn, Jordan Silk, D Arcy Short

todo terreno: Jamie Overton, Matthew Short, Jack Edwards, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, Lloyd Pope

Capitão de primeira escolha: Chris Lynn|| Capitão de segunda escolha: Hayden Kerr

Vice-capitão de primeira escolha: Ben Dwarshuis || Vice-capitão Segunda opção: D Arcy Curto

Dream11 Fantasy Team No. 2 STR vs SIX Dream11 sugerido:

Porta-janelas: Ollie Papa, Josh Philippe

rebatedores: Moisés Henriques, Chris Lynn, D Arcy Short

todo terreno: Jamie Overton, Matthew Short, Jack Edwards, Hayden Kerr

jogadores de boliche:Ben Dwarshuis, Lloyd Pope

Capitão de primeira escolha: Breve Mateus || Capitão de segunda escolha: José Filipe

Vice-capitão de primeira escolha: Jamie Overton|| Vice-capitão Segunda opção: Jack Edwards

STR vs SIX: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Matthew Short voltou no último jogo e marcou um século. Da mesma forma, Steve Smith voltou para os Sixers e acertou cem. Ambas as equipes têm unidades de rebatidas fortes. Mas os Sixers têm uma unidade de boliche melhor, então estamos torcendo para que eles vençam esta partida.

