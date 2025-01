Previsão THU vs HUR Dream11 hoje partida 27 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 27 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre THU x HUR em Sydney.

A próxima partida da Big Bash League (BBL) 2024-25 colocará dois dos três melhores times da temporada entre si. O Sydney Thunder enfrentará o Hobart Hurricanes na 27ª partida desta temporada.

Este confronto está programado para começar às 13h45 IST da quarta-feira, 8 de janeiro, no Sydney Showground Stadium, em Sydney. Ambas as equipes fizeram uma campanha muito boa até o momento.

O Sydney Thunder está atualmente em segundo lugar na tabela, enquanto o Hobart Hurricanes está em terceiro. Ambas as equipes têm oito pontos cada. A equipe que cruzar a linha nesta partida passará para o número 1 da classificação.

THU x HUR: detalhes da partida

Fósforo: Sydney Thunder (THU) vs Hobart Hurricanes (HUR), partida número 27 da Australian T20 League (BBL 2024-25)

Data da partida: 8 de janeiro de 2025 (quarta-feira)

Tempo: 13h45 IST / 08h15 GMT / 19h15 LOCAL

Evento: Estádio Showground de Sydney, Sydney

QUI vs HUR: Frente a frente: QUI (8) – HUR (12)

Até o momento, foram disputadas 20 partidas entre as duas equipes. Os Hobart Hurricanes têm uma ligeira vantagem, pois venceram 12 partidas e o Sydney Thunder registrou vitórias nas oito partidas restantes.

THU vs HUR: boletim meteorológico

A previsão prevê chuvas na noite de quarta-feira em Sydney, com 30 por cento de chance de chuva. A temperatura deverá rondar os 21° C com uma velocidade média do vento de 27 km/h, superior ao normal, enquanto à noite o índice de humidade deverá atingir os 70 por cento.

QUINTA-FEIRA vs. COMO: Relatório de apresentação

A superfície do Sydney Showground Stadium é boa para jogadores de boliche. Oferece ritmo extra no início do jogo e, à medida que o jogo avança, o salto variável torna-se pronunciado. Como visto nos jogos BBL recentes, os jogadores de boliche podem usar mais cortadores e mais lentos aqui. A pontuação média aqui é 145-150 nas primeiras entradas.

THU vs HUR: XI previsto

Sydney Trovão: David Warner (c), Oliver Davies, Matthew Gilkes, Sam Billings (sem), Daniel Christian, Sherfane Rutherford, Hugh Weibgen, Chris Green, Tom Andrews, Lockie Ferguson, Wes Agar

Furacões de Hobart: Mitchell Owen, Shai Hope, Matthew Wade (sem), Ben McDermott, Tim David, Nikhil Chaudhary, Chris Jordan, Nathan Ellis (c), Riley Meredith, Billy Stanlake, Waqar Salamkheil

Dream11 Fantasy Team No. 1 sugerido THU vs HUR Dream11:

QUI vs HUR BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Ben McDermott, Sam Billings

rebatedores: David Warner, Mitchell Owen

todo terreno: Chris Jordan, Chris Green, Nikhil Chaudhary

jogadores de boliche: Lockie Ferguson, Wes Agar, Nathan Ellis, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: Chris Verde || Capitão de segunda escolha: Natália Ellis

Vice-capitão de primeira escolha: Chris Jordan || Vice-capitão Segunda opção: Lockie Ferguson

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido THU vs HUR Dream11:

QUI vs HUR BBL 2024-25 Dream11 Team 2

Porta-janelas: Ben McDermott, Sam Billings

rebatedores: David Warner, Mitchell Owen

todo terreno: Chris Jordan, Chris Green, Nikhil Chaudhary

jogadores de boliche: Lockie Ferguson, Wes Agar, Nathan Ellis, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: Mitchell Owen || Capitão de segunda escolha: David Warner

Vice-capitão de primeira escolha: Nikhil Chaudhary || Vice-capitão Segunda opção: Ben McDermott

THU vs HUR: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Sydney Thunder jogará em casa, o que lhe dará uma vantagem. Mas os Hobart Hurricanes têm estado excelentes e venceram os últimos quatro jogos consecutivos. É por isso que torcemos para que os Furacões vençam aqui.

