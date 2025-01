Previsão THU vs SCO Dream11 hoje partida 33 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a 33ª partida do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre THU x SCO em Sydney.

O Sydney Thunder teve uma temporada bastante decente até agora e está na corrida para passar à próxima fase. O Sydney Thunder enfrentará o pentacampeão Perth Scorchers em sua próxima partida.

Esta é a 33ª partida da temporada, que será disputada no Sydney Showground Stadium e terá início às 14h IST de segunda-feira (23 de janeiro).

O Thunder está em terceiro lugar na tabela com nove pontos e esta vitória pode ajudá-lo a dar um passo rumo aos playoffs. Os Scorchers estão lutando com seis pontos. Eles precisam vencer os dois jogos restantes para ter uma chance.

THU x SCO: detalhes da partida

Fósforo: Sydney Thunder (THU) x Perth Scorchers (SCO), partida 33, BBL 2024-25

Data da partida: 13 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Tempo: 14h IST / 08h30 GMT / 19h30 LOCAL

Evento: Estádio Showground de Sydney, Sydney

QUI vs SCO: Frente a frente: QUI (11) – SCO (9)

O confronto direto entre Sydney Thunder e Perth Scorchers está muito acirrado. Essas duas equipes da BBL disputaram 21 partidas. Sydney Thunder tem 11 vitórias e Perth Scorchers tem nove vitórias.

QUINTA-FEIRA vs OCS: boletim meteorológico

A previsão para segunda-feira à noite em Sydney é de tempo nublado com 20% de chance de chuva. A temperatura máxima provavelmente ficará em torno de 27° C com vento moderado de 18 km/h e umidade de 80 por cento.

THU vs SCO: Relatório de lançamento

Nas partidas disputadas neste local nesta temporada, o placar oscilou em torno da marca de 160 corridas. A superfície mostrou salto variável e jogadores rápidos tiveram mais assistência. Enquanto isso, se chover, a superfície será mais útil para marca-passos. O campo pode ter mais umidade para explorar, e jogar boliche primeiro pode ser ideal em tais situações.

QUI vs SCO: XI previsto:

Sydney Trovão: David Warner (c), Sam Konstas, Oliver Davies, Matthew Gilkes, Sam Billings (sem), Chris Green, George Garton, Daniel Christian, Tom Andrews, West Agar, Mohammad Hasnain

Ardentes de Perth: Fanning, Finn Allen, Aaron Hardie, Ashton Turner (c), Cooper Connolly, Nick Hobson, Ashton Agar, Matthew Spoors, Jhye Richardson, Andrew Tye, Jason Behrendorff

Dream11 Fantasy Team No. 1 sugerido THU vs SCO Dream11:

Porta-janelas: Sam Billings, Finn Allen

rebatedores: David Warner, Ashton Turner, Sam Constast

todo terreno: Ashton Agar, Chris Green, Cooper Connolly

jogadores de boliche: Jason Behrendorff, Andrew Tye, Wes Agar

Capitão de primeira escolha: Chris Verde || Capitão de segunda escolha: O próprio Konstas

Vice-capitão de primeira escolha: Jason Behrendorff || Vice-capitão Segunda opção: Sam Billings

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido THU vs SCO Dream11:

Porta-janelas: Sam Billings, Finn Allen

rebatedores: David Warner, Ashton Turner

todo terrenos: Ashton Agar, Chris Green, Cooper Connolly, Dan Christian

jogadores de boliche: Jason Behrendorff, Andrew Tye, Wes Agar

Capitão de primeira escolha: David Warner || Capitão de segunda escolha: Ashton Turner

Vice-capitão titular: Cooper Connolly|| Vice-capitão de segunda escolha: Encontre Allen

THU vs SCO: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Este é o segundo jogo entre as duas equipes e o Sydney Thunder venceu o confronto anterior. Eles estão melhor colocados na mesa e têm tido um bom desempenho. É por isso que apoiamos o Sydney para vencer esta partida.

