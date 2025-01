Previsioni audaci: è in arrivo un altro scambio? Ngannou e McGregor combatteranno ancora?

Il 2025 si preannuncia un anno fantastico per le MMA. Il combattente libbra per libbra numero 1 di ESPN Islam Makhachev mette in gioco il suo titolo dei pesi leggeri UFC contro Arman Tsarukyan, e il campione dei pesi gallo Merab Dvalishvili difende Umar Nurmagomedov all’UFC 311 a Inglewood, in California, sabato.

Poi febbraio inizia alla grande quando l’ex campione dei pesi medi Israel Adesanya affronta il contendente emergente Nassourdin Imav alla UFC Fight Night a Riyadh, Arabia Saudita, il 1° febbraio. L’8 febbraio a Sydney, in Australia, il campione di 185 libbre Dricus Du Plessis affronta l’ex campione Sean Strickland in una rivincita a UFC 312. Nel co-main event, Tatiana Suarez ha finalmente ottenuto il titolo dei pesi paglia sfidando Zhang Weili.

Questi sono solo alcuni dei grandi scontri che possiamo aspettarci nei prossimi mesi. Potrebbe essere questo l’ultimo anno in cui vediamo alcune delle più grandi star delle MMA in azione? Chi sarà il combattente maschile dell’anno ESPN? Vedremo il movimento tra le stelle tra gli eventi?

Brett Okamoto, Andreas Hale, Ian Parker, Daniel Cormier e Chael Sonnen offrono le loro audaci previsioni per il 2025.

Khamzat Chimaev combatterà più di una volta in un anno solare

giocare 0:44 Khamzat Chimaev rimane perfetto vincendo per sottomissione al primo turno Khamzat Chimaev sconfigge Robert Whittaker mantenendo vivo il suo record perfetto con una sottomissione al primo turno.

Okamoto: Dato il modo in cui è iniziata la carriera UFC di Chimaev, è strano che questa sia una previsione “audace”. Ma come si può dire di no a questo punto? Chimaev è nell’UFC da cinque anni. Ha combattuto tre volte nella sua magica campagna del 2020, ma da allora il suo livello di attività è diminuito: un combattimento nel 2021, due nel 2022 e uno ciascuno nel 2023 e nel 2024. E più che l’inattività, le ragioni dietro ciò mi fanno chiedere, come mai attivo Chimaev può essere. Aveva seri problemi di salute. E non combatte fuori Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 2022, probabilmente a causa di problemi con il visto. cosa cambierà Beh, non sta più cercando di assicurarsi il viaggio come residente svedese, il che potrebbe influenzare positivamente la sua capacità di ottenere un visto. Ha anche preso più sul serio la sua salute rispetto al passato e crede di aver individuato alcuni problemi che hanno indebolito il suo sistema immunitario. Sono d’accordo con Chimaev che resta in salute e lotta per l’ammonizione con più regolarità. Lo vedremo gareggiare almeno due volte nel 2025.

Jon Jones combatterà contro Tom Aspinall e poi si ritirerà

giocare 1:58 Jon Jones domina Stipe Miocic prima di vincere per TKO Jon Jones domina un combattimento unilaterale contro l’ex due volte campione Stipe Miocic nell’evento principale di UFC 309.

Figlio: Jones combatterà contro Aspinall quest’anno per unificare il titolo dei pesi massimi UFC e credo che Jones farà molto meglio contro Aspinall di quanto la gente si aspetti. Ma che vinca o perda, penso che questo sarà il suo ultimo incontro. Sembra che Jones stesse cercando un modo per andarsene da un po’ di tempo: pensava che un combattimento contro Stipe Miocic potesse essere la via d’uscita, ma il ritardo rispetto alla data del combattimento originale sembrava influenzare quei piani. Jones ha espresso interesse ad affrontare il campione dei pesi massimi leggeri UFC Alex Pereira, ma sembra abbastanza chiaro che sia rimasto solo un combattimento per Jones, e quello è Tom Aspinall.

Ilia Topuria perderà 155 libbre al suo debutto

Ilia Topuria, a destra, sconfigge Alexander Volkanovski vincendo il titolo dei pesi piuma UFC a UFC 298. Chris Unger/Zuffa LLC

Parker: In un’intervista con Submission Radio a dicembre, l’allenatore di Topuria, Jorge Climent, ha detto che il campione dei pesi piuma UFC non perderà più peso e porterà il suo talento nella divisione dei pesi leggeri. Questa è stata una sorpresa poiché Topuria aveva appena fatto ciò che nessuno aveva fatto prima e aveva eliminato Max Holloway in ottobre. Ha anche molti potenziali contendenti in fila per consolidare il suo status di uno dei grandi a 145 sterline. Tuttavia, se aumenta di peso, penso che non avrà successo e sarà di breve durata. Con un’altezza di 5 piedi e 7, Topuria sarà notevolmente sottodimensionata nella divisione dei pesi leggeri. Raddoppierò questa previsione, soprattutto se si lancia direttamente in una lotta contro qualcuno come Charles Oliveira o Arman Tsarukyan.

Francis Ngannou combatte… ma non nelle MMA

giocare 1:51 Francis Ngannou ha eliminato Renan Ferreira con un KO tecnico al primo round La lotta di Francis Ngannou non è terminata nemmeno al primo turno quando ha sconfitto Renan Ferreira con terra e libbra in Arabia Saudita.

Salutare: Il PFL ha enormi problemi a trovare avversari credibili per Ngannou, quelli che susciterebbero un interesse diffuso e creerebbero eventi abbastanza grandi da guadagnare un discreto ritorno sul loro investimento. Senza un avversario all’orizzonte per il campione dei pesi massimi PFL Super Fights e l’interesse di Ngannou a tornare sul ring, il 2025 non vedrà “The Predator” all’interno della SmartCage. Invece, il francese camerunese allaccerà i suoi guantoni da boxe per affrontare l’ex campione dei pesi massimi Deontay Wilder come parte della stagione di Turki Alalshikh a Riyadh. Il 39enne Wilder è alla fine della sua carriera e ha perso quattro dei suoi ultimi cinque incontri (tre per KO), il che darà l’ultimo premio a “The Bronze Bomber” nello spettacolo di loro due scontrandosi. gli artisti ad eliminazione diretta più temuti. Sarà un’occasione di riscatto per Ngannou dopo essere stato sconfitto da Anthony Joshua in una sconfitta per KO al secondo turno lo scorso marzo. La PFL trascorrerà il 2025 alla ricerca del prossimo avversario di MMA di Ngannou, ma ciò non impedirà all’uomo che ha spinto Tyson Fury al limite in una ristretta perdita decisionale nel 2023 dal fare un ultimo colpo sul ring per una somma di denaro assurda. .

Ilia Topuria sarà il combattente dell’anno nel 2025

giocare 1:26 Ilia Topuria festeggia dopo lo strepitoso ko di Alexander Volkanovsky Ilia Topuria festeggia incredula dopo aver eliminato Alexander Volkanovski nell’evento principale di UFC 298.

Cormier: Il percorso per diventare ESPN Male Fighter of the Year è già stato tracciato per il campione dei pesi piuma UFC. Credo che Topuria affronterà nuovamente Alexander Volkanovski. Volkanovski, che ha detenuto il titolo dei pesi piuma da dicembre 2019 fino allo scorso febbraio prima di essere detronizzato da Topuria, è uno dei campioni più dominanti nella storia delle MMA e si è guadagnato il diritto di lottare per la cintura. Mi aspetto anche che Topuria affronti nuovamente il contendente emergente Diego Lopes quest’anno. Lopes sta cavalcando una serie di cinque vittorie consecutive; più recentemente ha sconfitto l’ex sfidante al titolo Brian Ortega. Topuria potrebbe anche entrare nell’Ottagono con Movsar Evloev, che viene da un’impressionante vittoria sull’ex campione maschile dei pesi gallo Aljamain Sterling. Penso che Topuira combatterà spesso e sarà impressionante in questi combattimenti. Questo lo metterebbe nella lista dei candidati per il combattente maschile dell’anno.

Ci sarà più scambio di combattenti tra le promozioni

giocare 1:03 Dakota Ditcheva si dirige al campionato mondiale PFL con un TKO al primo turno Dakota Ditcheva sconfigge Jena Bishop per KO tecnico al primo round e si dirige al campionato mondiale PFL.

Okamoto: Sono passati più di sei anni da quando l’UFC ha “scambiato” Demetrious Johnson con One Championship in cambio di Ben Askren, e credo che il panorama sia maturo perché ciò accada di nuovo. Lo scambio del 2018 è stato tempestivo perché sia ​​Johnson che Askren lo volevano, e l’allenatore di lunga data di Johnson, Matt Hume, era il direttore esecutivo di One Championship. Nel 2025, sono evidenti potenziali scambi tra l’UFC e l’altro grande evento, il PFL. Devono solo trovarne uno che vada a vantaggio di tutte le parti. Non speculerò su quale combattente specifico sarà, ma vale la pena notare che Andreas Hale di ESPN ha riferito a dicembre che l’UFC stava contattando la PFL per la sua campionessa femminile dei pesi mosca del 2024, Dakota Ditcheva. Non è noto se il PFL si separerà da Ditcheva. Ma il fatto che l’UFC fosse interessata mi dà fiducia in questa previsione.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

Salutare: Ditcheva ha già lasciato intendere che UFC e PFL avevano un accordo sul tavolo che è andato in pezzi. Anche se continua a essere timida nei confronti dei media, è chiaro che ha superato la PFL ed è alla ricerca di nuove sfide. La PFL dovrebbe esplorare lo scambio con l’UFC per riempire alcuni posti vuoti inserendo alcuni contendenti. Forse aggiungere uno o due pesi massimi (Derrick Lewis? Sergey Pavlovic?) che potrebbero sfidare Ngannou. A 26 anni, Ditcheva è all’apice della sua gloria e la PFL farebbe bene a tirarle fuori quello che può adesso piuttosto che lasciarla camminare per niente alla scadenza del suo contratto. L’UFC potrebbe anche utilizzare una giovane donna di talento con un potenziale da superstar come Ditcheva.

Conor McGregor ritorna per l’ultimo incontro contro Nate Diaz

Conor McGregor non combatte da luglio 2021. Chris Unger/Zuffa LLC

Salutare: Mentre McGregor si avvicina all’età di 37 anni ed è fuori da quasi quattro anni, l’ex campione dei pesi piuma e leggeri UFC ha ben oltre il suo apice fisico e si aggrappa al valore del nome. È giunto il momento per l’UFC di trarre vantaggio da McGregor, organizzare un ultimo combattimento, racimolare dollari e andare avanti. La nave di Michael Chandler è salpata. Se c’è un nome che potrebbe opporsi a McGregor in uno dei più grandi combattimenti dell’UFC, sarebbe Nate Diaz. Diaz non è sotto contratto con l’UFC, ma vorrebbe tornare per un grande giorno di paga, e anche McGregor accoglierebbe con favore un incontro della trilogia. Inoltre, il match non rovinerebbe l’immagine principale dell’UFC, il che è un vantaggio. Non ha senso aspettare che McGregor distrugga potenzialmente il futuro di un altro combattente attivo. A fine estate o inizio autunno inizia la mega battaglia per Las Vegas.