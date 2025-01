Previsioni degli uomini della follia di marzo di marzo

Regole

Gli sforzi di Bracketology ESPN si concentrano sulla proiezione del campo del torneo NCA, così come prevediamo che il comitato di basket della divisione NCAA selezionerò un campo a marzo. Il bracketologo ESPN Joe Lunardi utilizza gli stessi punti dati preferiti dal comitato, compresa la forza del programma e altri indicatori stagionali, compresi i dati puliti e di squadra simili a quelli che l’NCAA è disponibile nelle sue proiezioni. Visita il sito Web NCAA per una comprensione più completa Criteri di selezione NCAA.

Console a 68 squadre

La console a 68 squadre è una versione standard del torneo NCAA, che è stato sul posto dal 2011. Se 68 squadre sono 2021, ci saranno alcune differenze chiave negli ultimi anni.

Naturalmente, l’adattamento primario di un anno normale sta giocando l’intero torneo NCAA in un unico posto. Ciò elimina la necessità di considerazioni geografiche nella vaccinazione. Inoltre, ci saranno almeno meno qualificazioni automatiche in questa stagione, poiché le decisioni della Ivy League rinunceranno alla stagione 2020-21 ridurrà il numero di articoli AQ a 31 per questa stagione.

Supporto da 48 squadre

In questa proiezione, il processo di selezione condensato ridurrebbe il campo di 10 grandi team e 10 qualificazioni automatiche (l’ultima delle quali riceve ancora l’unità di reddito). I quattro primi semi in ogni regione sarebbero addio al secondo turno, con quattro partite del primo round nella regione – 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 e 8 vs. 9 – È giocato senza fan al campo di casa di Higher Seed.

Per ridurre al minimo i viaggi, l’accoppiamento del primo round sarà portato nella massima misura possibile. E il campo ridotto si traduce in soli 32 competizioni di squadre nel luogo centrale. Tutti i partecipanti devono pubblicare almeno 0,500 registri della conferenza – “Regola Lunardi” – per una grande considerazione.

Bakcket 16-team

In questa proiezione, il comitato sceglierà e siederà i 16 migliori team disponibili. Non ci sono qualifiche automatiche, sebbene tutti i maestri della conferenza non competitivi ricevano un’unità di reddito designata.

Per mantenere un certo senso di equilibrio nazionale, la partecipazione alla conferenza è limitata in quattro squadre. E nessuna regione deve avere più di una squadra della stessa conferenza.