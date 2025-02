Previsões da Liga dos Campeões da UEFA, Seleções para terça-feira, 18 de fevereiro: Prepare-se para os empates

A segunda etapa dos playoffs de fase nocaute da Liga dos Campeões da UEFA começa na terça-feira com quatro jogos fundamentais. O primeiro jogo do dia apresenta o alojamento do AC Milan Feyenoord às 12h45 ET. Feyenoord conquistou uma vitória por 1 x 0 em sua terra natal na semana passada, então o AC Milan precisará de um forte desempenho na frente de seus fãs locais se quiserem avançar para a próxima rodada. Mais três partidas seguirão das 15:00 ET, incluindo Harry Kane e Bayern de Munique, que o Amphitría Celtic na Allianz Arena. O Bayern de Munique tem uma vantagem de 2-1 no total, mas eles são grandes favoritos da Linha Money -650 (risco de US $ 650 para ganhar US $ 100) na terça -feira. Você pode ver todos os jogos da UEFA Champions League Paramount+.

Paramount+ É o lugar para ver a Liga dos Campeões nesta temporada. Uma assinatura também fornece acesso a outro conteúdo esportivo, incluindo a UEFA Europa League, a Série A, a EFL League One, a NFL na CBS, Big Ten na CBS e inúmeros filmes e shows. Agora você pode fazer um teste gratuito de 7 dias, então Registre -se aqui.

O comprovado modelo Sportsline simulou todos os jogos da UEFA Champions League na terça -feira 10.000 vezes e revelou previsões exatas de pontuação e as melhores apostas para cada jogo. Veja todas as previsões de pontuação da Liga dos Campeões da UEFA e equipes de especialistas da Sportsline agora.

AC Milan vs. Feyenoord 12:45 ET

Como ver o AC Milan vs. Feyenoord: Transmitir em Paramount+ (Obtenha seus primeiros sete dias grátis)

AC Milan vs. Probabilidades de apostas feyenoord: AC Milão -280, Draw +400, Feyenoord +800

AC Milan vs. FEYENOORD Visualizar: Feyenoord surpreendeu o AC Milan na primeira mão, marcando no terceiro minuto e segurando o

Rossoneri sem pontuação para todo o jogo. Feyenoord vem de um empate em 0-0 contra o NAC Breda no sábado, sua terceira folha limpa consecutiva em todas as competições. Enquanto isso, o AC Milan venceu três de seus últimos quatro jogos em geral, a perda solitária é o contrário da semana passada no Feyenoord. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

AC Milan vs. Previsão de pontuação de Feyenoord: AC Milão 1, Feyenoord 1

Escolha de bônus: As informações privilegiadas da Sportsline, Brandt Sutton, analisaram o AC Milan vs. Match. Feyenoord de todos os ângulos e trancado em sua melhor aposta aqui.

Bayern de Munique vs. Celtic, 15:00 ET

Como ver o Bayern de Munique vs. Céltico: Transmitir em Paramount+ (Obtenha seus primeiros sete dias grátis)

Bayern de Munique vs. Probabilidades de apostas do Bayern de Munique: Bayern de Munique -650, Draw +750, Celtic +1400

Bayern de Munique vs. Visualização celta: O Bayern registrou uma vitória por 2-1 no acessório reverso, graças aos objetivos de Harry Kane e Michael Olise. O Bayern terminou com 10 chutes, incluindo cinco no Target, na primeira mão enquanto controla 57% da posse. O Celtic também gerou oportunidades de pontuação com nove tiros totais e sete cantos. Daizen Maeda encontrou o fundo da rede aos 79 minutos, dando aos visitantes a oportunidade de alcançar um desconforto chocante na terça -feira. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

Bayern de Munique vs. Previsão de pontuação celta: Bayern de Munique 2, Celtic 0

Você quer mais seleções? O preso europeu da Sportsline, Martin Green, bloqueou três melhores apostas para o Bayern de Munique vs. O Celtic, incluindo dois que oferecem mais pagamentos em dinheiro. Veja todas as suas escolhas aqui.

Atalanta vs. Brugge Club, 15:00 ET

Como ver Atalanta vs. Brugge Club: Transmitir em Paramount+ (Obtenha seus primeiros sete dias grátis)

Atalanta vs. Club Brugge Betting Odds: ATALANTA -210, Draw +360, Club Brugge +550

Vista anterior de Atalanta vs. Brugge Club: O Club Brugge escapou com uma vitória por 2-1 no jogo reverso, graças a uma penalidade controversa no tempo de detenção. A Atalanta agora não tem lucros em cinco de seus últimos seis jogos em todas as competições, enquanto o Brugge Club está invicto em 19 de seus últimos 21 jogos em geral. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

Atalanta vs. Previsão de pontuação. Brugge Club: Atalanta 1, Club Brugge 1

Ainda mais seleções: Matt Severance, que tem 6-1 (+525) em suas últimas sete equipes da Liga dos Campeões, bloqueou sua melhor aposta para Atalanta vs. Brugge Club aqui.

Benéfico vs. Mônaco, 15:00 ET

Como ver o Benfica vs. Mônaco: Transmitir em Paramount+ (Obtenha seus primeiros sete dias grátis)

Benfica vs. Mônaco Aposto: Benfica -115, Draw +300, Monaco +280

Benfica vs. Mónaco Vista Prior: O Benfica entra no jogo na terça-feira com uma vantagem de 1 a 0 após a primeira mão. Vangelis Pavlidis marcou o único gol do jogo aos 48 minutos. No entanto, o Mônaco mostrou que eles são capazes de queimam em grupos com uma vitória por 7-1 sobre Nantes em uma partida da Ligue 1 no sábado. Transmitir o jogo aqui E veja a cobertura completa do futebol na CBS Sports Golazo Network.

Mônaco vs. Previsão de pontuação Benfica: Benfica 3, Mônaco 1

Seleções de bônus: O especialista em futebol Jon Eimer bloqueou duas melhores apostas para este jogo, incluindo uma que oferece outro pagamento em dinheiro. Veja as duas seleções benfica vs. Mônaco aqui.