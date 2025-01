Previsões de Khel Now para o evento principal da WWE Saturday Night, janeiro de 2025

Três grandes lutas pelo título são anunciadas para o show.

A segunda edição do evento principal do WWE Saturday Night vem de San Antonio, Texas. O evento acontecerá no Frost Center no dia 25 de janeiro e deverá ser um espetáculo estelar, após o sucesso do primeiro evento, que aconteceu em dezembro de 2024, após o novo regime o ter trazido de volta.

Esta edição do The Vintage Show será apresentada para apresentar uma programação de Superstars da WWE. A empresa reservou quatro partidas para o show. Além disso, também contará com o segmento de assinatura de contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens para sua próxima luta WWE Undisputed Ladder no evento Royal Rumble, moderado pelo WWE Hall of Famer Shawn Michaels.

Faltando menos de um dia para o final do programa, aqui estão as previsões de Khel Now para este episódio do evento principal do WWE Saturday Night:

Braun Strowman x Jacob Fatu

Braun Strowman se envolveu no negócio da linhagem na edição de 17 de janeiro do Friday Night Smackdown. O monstro entre os homens voltou à marca azul para salvar La Knight do ataque imposto por Tama Tonga e Jacob Fatu. Além disso, ele jogou mãos importantes com o Lobisomem Samoano, fazendo com que a partida se tornasse oficial no evento principal da WWE no sábado à noite.

Após a derrota de Solo Sikoa na partida tribal, Jacob Fatu aparentemente pretende embarcar em sua própria jornada após sua promoção no Smackdown. Isso poderia começar com uma grande vitória sobre um ex-campeão mundial como Strowman, o que poderia ser um grande impulso para sua carreira na WWE.

Vencedor previsto: Jacó, o Senhor

Rhea Ripley vs Nia Jax

Nia Jax não perdeu o ímpeto depois de perder seu Campeonato Feminino da WWE para o dinheiro de Tiffany Stratton no primeiro hit de 2025. A força irresistível tirou a poeira de sua derrota e foi para o Monday Night Raw, mirando imediatamente no novo Campeão Mundial da WWE. , Rhea Ripley. Durante semanas, a dupla esteve envolvida em várias altercações que antecederam a partida no evento principal do WWE Saturday Night.

Rhea Ripley travou uma batalha de um ano com Liv Morgan, e levou meses até que ela finalmente recuperasse o título. Apesar da força e tamanho imponentes da NIA, é improvável que a WWE acabe com o reinado do título de Mami tão cedo e saia vitoriosa sobre Nia Jax.

Vencedor previsto: Rhea Ripley

Origin Breaker x Sheamus

Nos últimos meses, Bron Breakker demonstrou sua impressionante perspicácia e valor no ringue como Campeão Intercontinental da WWE. No entanto, no evento principal da WWE no sábado à noite, ele enfrentará o igualmente dominante e contundente cara da Irlanda, Sheamus, com seu título em jogo.

O Celtic Warrior ganhou todos os campeonatos importantes da WWE, exceto o título Workhorse em sua carreira. Por outro lado, a WWE está construindo Bron Breakker para ser um dos pilares do Monday Night Raw. Isso provavelmente poderia significar que eles continuariam o reinado do título do wolfdog marcando-o para derrotar Sheamus, ao contrário de seu primeiro reinado, que terminou em poucos dias.

Vencedor previsto: mudar de fonte

Gunther x Jey Uso

Jey USO está saindo de um dos anos de maior sucesso na WWE como competidor individual no ringue. O homem Yeet realizou seu sonho de ganhar um título de simples, ganhou enorme popularidade e até declarou que se tornou campeão mundial em 2025. Ele tem a chance de fazê-lo em sua partida agendada contra Gunther pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​​​no World Heavyweight Campeonato na WWE no sábado à noite. Evento.

No entanto, o ringue geral provou ser uma força dominante da natureza e colocou várias estrelas como campeãs mundiais. Embora Jey seja um grande favorito dos fãs e uma das principais estrelas do Raw, a WWE provavelmente não encerrará o reinado de Gunther ainda e, em vez disso, contratará ele para reter o título mundial.

Vencedor previsto: Pistoleiro

