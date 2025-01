Previsões de Khel Now para WWE RAW na estreia da Netflix

O episódio de estreia será apresentado na Califórnia.

A WWE está pronta para entregar o histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix. O episódio marcará a transição da marca Red da televisão tradicional para a plataforma de streaming. Netflix é o novo lar para todos os conteúdos e partidas exclusivos e de arquivo da WWE.

O episódio de estreia da marca Red está agendado para 6 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. O episódio de estreia é um evento repleto de estrelas com vários nomes notáveis ​​​​da promoção programados para aparecer. O campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes aparecerá, assim como John Cena, que iniciará sua turnê de despedida.

A WWE reservou um total de quatro partidas para o show com algumas das maiores estrelas da empresa. Faltando menos de dois dias para o episódio histórico, aqui estão as previsões de Khel Now para a estreia do WWE RAW na Netflix.

Jey Uso x Drew McIntyre

‘Evento Principal’ Jey Uso enfrentará Drew McIntyre em uma partida de rancor enquanto Jey busca impedir o guerreiro escocês em seu caminho para destruir todos os membros da Linhagem OG. Se Jey não fizer isso, seu irmão Jimmy Uso provavelmente será o próximo no radar de McIntyre.

McIntyre recentemente dizimou seu primeiro alvo do OG Bloodline, Sami Zayn, no evento principal de sábado à noite e espera continuar com o impulso na segunda-feira. Assim como Zayn, Jey também não conseguiu conquistar o Scottish Warrior, que está invicto por 5 a 0 contra ele.

Embora Jey não desista facilmente, McIntyre é uma fera diferente, especialmente desde seu retorno. Os relatórios também sugerem que a WWE planeja empurrar McIntyre em 2025 e uma vitória no card histórico irá ajudá-lo e a história avançar.

Vencedor previsto: Drew McIntyre

Liv Morgan x Rhea Ripley – Campeonato Mundial Feminino da WWE

A campeã mundial feminina Liv Morgan enfrentará sua maior rival, Rhea Ripley, pela sexta vez em sua carreira de simples. Ripley atualmente detém uma vantagem de 3-2 contra Morgan e considerando a recente vitória na partida feminina de WarGames, o ímpeto parece estar do lado de Ripley.

No entanto, o fator do Dia do Julgamento, mais especificamente Dominik Mysterio e Raquel Rodriguez, pode inclinar a balança a favor de Morgan, enquanto ele tenta encerrar a rivalidade com Ripley. A recente separação no Dia do Julgamento e a presença de Damian Priest podem dissuadi-los de interferir, mas teremos que esperar até 6 de janeiro para descobrir.

Ripley poderia ser ela mesma o suficiente para cuidar de Dirty Dom e Raquel junto com Morgan, como já fez em diversas ocasiões. A promoção poderia optar por Rhea ganhar o título, criando várias novas partidas e histórias, especialmente com o esperado retorno de Becky Lynch e Charlotte Flair.

Vencedor previsto: Rhea Ripley

Roman Reigns vs Solo Sikoa- Partida de combate tribal para Ula Fala

‘The OTC’ Roman Reigns enfrentará Solo Sikoa em uma partida tribal onde o Ula Fala está em jogo. O confronto de alto risco entre os dois determinaria o futuro da Bloodline, bem como quem é o “verdadeiro” chefe tribal entre os dois.

Esta é a primeira vez que os dois Titãs se enfrentam em uma partida individual na WWE. Sikoa não só quer estabelecer-se como o verdadeiro chefe tribal, mas também forçar todos a reconhecê-lo como um chefe tribal.

A luta é particularmente importante para Reigns, que se recuperou depois de perder de forma devastadora o título indiscutível para Cody Rhodes na WrestleMania 40. A derrota não apenas destruiu o império que Reings construiu, mas também esnobou Ula Fala de Sikoa, que se tornou o de fato ‘Chefe Tribal ‘. na ausência de Reigns.

Se Bloodline tentar interferir na partida, OG Bloodline provavelmente aparecerá para ajudar Reigns. OTC deve vencer o confronto contra o Sikoa se quiser recuperar a posição de ‘topo da tabela’ e continuar sua jornada de volta ao título.

Vencedor previsto: reinados romanos

CM Punk vs.

‘The Second City Saint’ CM Punk e Seth ‘Freakin’ Rollins vão acertar as contas no evento principal do show de estreia do Raw. A rivalidade entre Punk e Rollins é bem conhecida entre os fãs, já que as duas estrelas nunca hesitam em expressar seu desdém um pelo outro.

Porém, quando se trata de competição real, o Second City Saint leva vantagem não só pela riqueza de experiência que possui, mas também por vencer o Visionário em seu único confronto individual.

Enquanto Rollins quer erradicar um ‘câncer’ como Punk, o Second City Saint quer dar uma lição a Seth. Punk também teria que vencer o confronto se quiser iniciar sua jornada rumo ao título e ser a atração principal da WrestleMania. O Second City Saint consegue pegar o microfone após a vitória e, sob as luzes brilhantes, chamar Gunther, estabelecendo com ele um enredo que acabará por levar a uma disputa pelo título no palco mais grandioso.

Também é altamente improvável que a promoção vá para Rollins, já que continuar a rivalidade pode não estar alinhado com o objetivo de Punk.

Vencedor previsto:CM Punk

Deixe-nos saber sua opinião e previsões para o programa de estreia do Monday Night Raw na Netflix na seção de comentários.

