Previsões do Super Bowl 2025 em negrito: cinco toke quente enquanto os chefes buscam o terceiro título consecutivo contra o Eagles

Super Bowl O LIX está no horizonte e há muitas especulações sobre como esse confronto do campeonato se desenvolverá entre os chefes de Kansas City e o Philadelphia Eagles.

Afinal, a história está na fila com o KC tentando o que seria a primeira corrida do Super Bowl da liga. Enquanto isso, os Eagles procuram promulgar um pouco de vingança contra os chefes depois de terem sido derrotados no Super Bowl LVII há apenas alguns anos. Esta é apenas a nona vingança do Super Bowl em NFL História, então já estamos nadando em águas rarificadas.

Obviamente, não importa o quanto acreditemos que sabemos o que acontecerá em um determinado jogo quando o lançamento chegar, sempre há algumas surpresas que se desenvolvem. Em seguida, vamos cozinhar alguns AUDACIOSO Previsões que podem estar sobre a mesa neste último confronto do Super Bowl de Nova Orleans.

A equipe escreve que o último não vai ganhar

Esta previsão vem do nosso Simulação Madden NFL 25 O que fizemos recentemente por este Super Bowl. No passado, não apenas o vencedor correto é selecionado em três dos últimos quatro Super Bowls, mas tem sido perturbadoramente preciso em relação a alguns aspectos específicos dos vários jogos. Com essa previsão ousada, veremos se a simulação estava correta ao dizer que a equipe que marcou pela última vez não venceu o jogo.

Nessa simulação, os Eagles conseguiram superar os chefes para vencer o jogo, mas não chegaram sem um retorno frenético de 21 pontos de Kansas City para reduzir a vantagem a um mero gol de campo. A última pontuação naquele jogo antes da Filadélfia estava exausta, o relógio foi um touchdown de 74 yard do receptor Brown do Chiefs Hollywood. Então, Kansas City marcou o último, mas os Eagles elevaram o troféu Lombardi.

Se isso se concretizar no Super Bowl Real, é um fato notavelmente raro. A equipe que marcou pela última vez venceu o jogo em 18 dos últimos 19 Super Bowls, mesmo em 11 consecutivos. A única exceção ocorreu em 2012, quando os Ravens levaram a segurança intencionalmente contra os 49ers.

Espere … eu pensei que isso deveria ser uma história de previsão ousada?

Bem, mesmo com as bananas de Saquon Barkley nesta temporada e durante esses playoffs, se exceder 100 metros em execução no Super Bowl, seria particularmente impressionante contra os Chiefs. Kansas City foi 18 jogos consecutivos dos playoffs sem permitir um corredor individual de 100 anos. Os chefes não permitiram um corredor de 100 yard nos playoffs com Steve Spagnuolo como coordenador defensivo. Expandindo ainda mais, a última vez que eles permitiram um corredor de 100 yard em geral retornou na semana 1 contra Lamar Jackson.

Portanto, um jogador que excede 100 metros no terreno é essencialmente sem precedentes contra esses chefes nos playoffs, mas Barkley provavelmente quebra o molde nesse confronto. Barkley correu por 100 metros ou mais em 14 de seus 19 jogos disputados nesta temporada, mesmo em cinco diretamente o LIX do Super Bowl.

Travis Kelce quebra seu próprio recorde no Super Bowl

Travis Kelce ficou em silêncio na vitória do Campeonato da AFC sobre Buffalo, com apenas dois presos por 19 jardas. Não há como você ter dois confrontos moderados seguidos. De fato, poderia estar preparado para quebrar seu próprio recorde para o maior número de receptores para uma história na história do Super Bowl. Ele estabeleceu essa marca no LV do Super Bowl contra os Buccaneers quando registrou 133 jardas recebendo. Esta pós -temporada já é, Kelce tem um jogo de 117 anos em seu crédito, então ele mostra que é capaz de assumir o comando. Os Eagles também permitiram que a asa fechou o Zach Ertz para pegar 11 de seus 16 gols por 104 jardas no campeonato da NFC. Certamente, Kelce pode ter um dia semelhante, se não mais produtivo, que o coloca na faixa de seu registro.

Dallas Goedert lidera os Eagles em pátios de recepção

Em uma ofensiva que tem dois receptores de estrelas em AJ Brown e Devonta Smith, essas são possivelmente as previsões mais ousadas, mas Dallas Goedert tem um confronto atraente contra os chefes. A defesa de Kansas City tem sido bastante suscetível a asas fechadas nesta temporada, permitindo a maior quantidade de jardas por jogo para a posição em toda a liga. Enquanto isso, Goedert reuniu uma forte pós -temporada e ficou em segundo lugar na equipe com 85 jardas de recepção no campeonato da NFC, apenas admirando Brown (96). Goedert instruiu a equipe a receber na rodada da divisão e ficou em segundo lugar na equipe a receber durante o fim de semana do curinga.

Uma asa fechada vence MVP do Super Bowl

A julgar pelas minhas duas previsões anteriores, é provável que eu tenha discernido que acho que as asas fechadas terão um ótimo dia no LIX do Super Bowl. Tanto que eu acho que está em jogo que vemos um deles ganhar MVP do Super Bowl. Vou divulgar nossa seleção real de jogos em uma história posterior, mas vale a pena pulverizar um pouco nas probabilidades de MVP da Kelce e Goedert para este jogo, pelas razões que mencionei anteriormente. A Kelce tem as últimas chances mais baixas em +1500, enquanto Goedert é um verdadeiro bilhete de loteria com +12000. Se isso realmente se desenvolvesse, seria histórico, pois nenhuma asa fechada venceu o MVP do Super Bowl.