Previsões do UFC 312 – Dricus du Plessis vs. Sean Strickland: Cartão de luta, probabilidades, visualização, seleções de especialistas, preliminar

Duas lutas do campeonato destacam a ação quando UFC 312 chega na Austrália. O evento principal da noite apresenta uma revanche entre o campeão médio -peso Dricus du Plessis e o homem que derrotou para conquistar o título, Sean Strickland.

Du Plessis levou a primeira luta pela decisão dividida em uma luta muito próxima que deixou Strickland alegando que os juízes o roubaram. Ele ganhou o caminho de volta a vingança com uma vitória da decisão dividida de se recuperar sobre Paulo Costa. A única luta de Du Plessis desde o primeiro encontro com Strickland o viu defender com sucesso o título contra o ex -campeão de Israel Adesanya em Israel.

O evento principal pode ser tão dramático quando Zhang e Suarez se encontrarem. Zhang não tem sido muito ativo nos últimos tempos, com apenas quatro lutas desde junho de 2022. Sua última vitória chegou em abril, quando ele lutou contra o lutador chinês Yan Xiaonan. Enquanto isso, Suarez teve seus próprios problemas com inatividade devido a lesões ao longo de sua carreira. Sua última luta chegou em agosto de 2023, quando ele apresentou a ex -campeã Jessica Andrade.

Uma luta prelimita notável vê a estréia de Aleksandre Topuria, que é o irmão mais velho do campeão de peso Ilia Topuria. Aleksandre ajudou seu irmão a ser um campeão enquanto colocava sua própria carreira de espera. Agora, ele tem a oportunidade de mostrar suas habilidades em um confronto com peso de Gallow com Colby Grosnesse.

“Não sinto nenhuma pressão como lutador”, insistiu Aleksandre. “Você sabe quando sinto pressão? Sinto pressão quando tenho que ficar com Ilia e mostrar a Ilia as coisas certas para fazer dentro da gaiola.

“Treine um cara que luta contra Volkanovski pelo título mundial e defende o título contra Max Holloway. Não vamos esquecer outros tipos como Josh Emmett ou Bryce Mitchell … havia muita responsabilidade. Então, senti pressão naquele momento”.

Com tanta coisa acontecendo no sábado à noite, vamos ver mais de perto o cartão de luta completo com as mais recentes probabilidades antes de atingir as previsões e seleções de nossa equipe por parte das festividades do PPV.

Cartão de Lucha UFC 312, Probabilidades

Dricus du Plessis (C) -220 vs. Sean Strickland +180, título de peso médio

Tatiana Suárez -135 vs. Zhang Weili (C) +115, título de peso de palha feminina

Tallison Teixeira -155 vs. Justin Tafa +130, pesos pesados

Rodolfo Bellato -150 vs. Jimmy Crute +125, pesos pesados ​​claros

Jake Matthews -240 vs. Francisco Prado +195, Pesos Welter

Gabriel Santos -230 vs. Jack Jenkins +190, Pen Pesos

Vicheslav Borshchev -120 vs. Tom Nolan +100, pesos leves

Wang Cong -355 vs. Bruna Brasil +280, pesos de mosca para mulheres

Aleksandre Topuria -345 vs. Colby Grosnesse +275, Bantam Pesos

Rongzhu -300 vs. Kody Steele +240, pesos leves

Kevin Joustset -240 vs. Jonathan Micref +195, Worlerwights

Quillan Salkilld -650 vs. Anshul JuBli +470, pesos leves

Com um evento tão massivo, a equipe da CBS Sports continuou com previsões e seleções para o cartão principal.

UFC 312 Escolhas, previsões

Du Plessis (c) vs. Strickland Você Você Você Você Você Zhang (C) vs. Suárez Suárez Suárez Zhang Zhang Suárez Teixeira vs. Tafa Nascer do sol Teixeira Teixeira Teixeira Nascer do sol Crute vs. Bellato Crute Crute Lindo Lindo Crute Matthews vs. Prado Matthews Matthews Matthews Matthews Matthews

Du Plessis vs. Strickland

Campbell: Tão perto quanto sua primeira luta pelo título de peso médio foi em janeiro de 2024, Du Plessis parecia ter os maiores golpes, dependendo da demolição apropriada para impedir que Strickland ganhe controle. A mesma equação para DDP está em vigor para revanche, apenas o nativo da África do Sul continua a melhorar e evoluir em ritmo acelerado. Nada sobre o que Du Plessis é um livro de texto ou ortodoxo, mas essa foi a razão pela qual foi tão bem -sucedido em oito caminhadas até o octógono. Strickland deve ser capaz de manter a luta por perto. No entanto, quanto mais Strickland procura aumentar o ritmo na esperança de melhorar suas possibilidades aos olhos dos juízes, mais oportunidades do DDP o poder será equalizado. E quando se trata de prejudicar, Du Plessis simplesmente tem mais armas.

Brookhouse: São dois combatentes com estilos desconfortáveis ​​que são difíceis para alguém dobrar no acampamento. Felizmente, eles já viram antes e sabem como é compartilhar o octógono. Eu acho que Du Plessis traz um estilo mais difícil do que o selvagem e como seu jogo evolui a luta pela luta. Enquanto isso, Strickland é muito bom para acertar e empurrar enquanto está em defesa de conchas apertadas. É também um fator que Du Plessis simplesmente atinge mais forte, o que torna uma ameaça maior a prejudicar que as mudanças lutam a qualquer momento. Strickland é obviamente bom o suficiente para vencer, mas seu estilo é aquele em que ele muitas vezes não apresenta um caso forte que ele obviamente Ele venceu a luta. Du Plessis é simplesmente a melhor aposta para fazer o trabalho.

Mahjouri: Strickland leva a maioria dos lutadores a uma decisão dividida, incluindo Du Plessis. O atual campeão diz que levou muito tempo acostumando -se ao panorama do campeonato quando desafiou Strickland pelo título no ano passado. Du Plessis disse à CBS Sports que planeja aumentar o ritmo quase imediatamente desta vez. Eu acredito nele. Du Plassis é um cervo corajoso. Sua fisicalidade prendeu Robert Whittaker e Israel Adesanya, dois lutadores pensavam mais habilidosos que ele. Strickland tem um presente para impedir lutas, mas sua capacidade de acabamento inconsistente incentiva Du Plessis a arriscar. Não tenho certeza de como Du Plessis faz isso, mas será mais decisivo do que sua primeira reunião.

Zhang vs. Suárez

Campbell: Após oito anos, frustrante como um lutador do UFC, cheio de inúmeras lesões e meses de dispensa fala de quão dominante os poucos alongamentos que tiveram consistência foi Suárez. Suarez é uma força física imponente, com incríveis habilidades de aderência e uma fome para ser ótima. Por decorado, um campeão duas vezes como Zhang foi, Suarez tem tudo o necessário para se tornar o novo campeão. E sua jornada muitas vezes de partir o coração alimentou apenas um nível de resolução ainda maior para continuar avançando. É provável que isso vá para as cinco rodadas completas e nos dê uma verdadeira indicação de quão grande ele pode ser um Suarez saudável.

Brookhouse: A luta é provavelmente a história dessa luta. Suarez é muito bom com a demolição e também muito agressivo, com mais de seis tentativas de demolição por 15 minutos. Zhang não tem a melhor defesa de demolição do jogo, ele apenas interrompe a demolição com um clipe de 50%. Para que Zhang execute seu jogo, ele precisa ser capaz de parar e deixar seu perigoso golpe, e ele não pode fazê -lo de maneira tão eficaz enquanto está de costas ou tentativas de luta de demolir. Zhang precisa encontrar uma maneira de punir Suarez toda vez que tenta fechar a distância para duvidar de duvidar de avançar e atirar na demolição. Só não sei se Zhang pode manter Suarez fora dele o suficiente para obter a vitória e pode precisar encontrar um nocaute para evitar perder as cartas.

Mahjouri: A força de cada lutador brilha nesse pedaço competitivo. É por isso que vou me colocar do lado do campeão mais completo. Suarez é um lutador fenomenal, mas eles não me vendem impressionando. Parecia rudimentar e desconfortável contra Jessica Andrade. Ela também não deixou mais de três rodadas. Zhang é um boxeador de juggernaut que melhorou diligentemente sua luta livre. Mesmo assim, a demolição bem -sucedida de Yan Xiaonan contra o campeão é preocupante. Suarez provavelmente derrubará Zhang nas primeiras rodadas, mas eu suspeito que o campeão perseguirá. Zhang só foi preso uma vez em 28 lutas e nunca por submissão. Vejo Zhang pegando Suárez cedo com as cartas de um hits, ou quebrando tarde para um TKO.

Teixeira vs. Tafa

Campbell: Pela quarta vez em 10 caminhadas até o octógono, Tafa competirá no andar australiano, onde o nativo da Nova Zelândia agora chama de lar. Tafa, como seu irmão e seu companheiro de peso pesado do UFC, pode ser um banquete ou fome quando se trata de resultados dentro da gaiola, dado seu poder incrível. O invicto brasileiro Tallison Teixeira fará sua estréia no UFC com Tafa no sábado, após uma vitória em setembro passado na “Seender Series Dana White”. Apesar de ser um pequeno perdedor de apostas, Tafa tem o poder necessário para estragar a estréia de Teixeira sem sequer tentar de tudo. Com três vitórias qualificadas na primeira rodada em suas últimas cinco lutas, não seria difícil ver Tafa continuar essa tendência.

Brookhouse: Teixeira é um peso pesado imponente, com um sério poder de detenção. Esse tipo de luta de peso pesado de nível médio sempre tem um elemento caótico, onde qualquer um dos homens pode marcar um ótimo tiro e terminar a luta de uma maneira imprevisível, mas é aí que você começa a olhar para todos os mensuráveis. Tafa é um lutador disposto, mas não especial, e enfrenta um homem que pode mantê -lo à distância com uma grande vantagem do escopo. É difícil ver que isso vai bem para Tafa.

Mahjouri: Não tenho certeza do que fazer com essa luta. Não tenho confiança no TAFA, mas é difícil para KO e, em geral, apenas perde por decisão. Teixeira é um invicto 7-0, mas a distância nunca passou. Normalmente, eu me colocava no lado do veterano astuto para usar o estreante do UFC. Estou lutando para comprometer. Enquanto os Kos de Austen Lane e Parker Porter de Tafa eram visualmente espetaculares, seus oponentes não eram inspiradores. A altura de sete polegadas de Teixeira e as vantagens do escopo de nove polegadas oferecem as ferramentas para manter a luta em seus termos. Vou levar Teixeira.

