Previsões e probabilidades de jogos do campeonato nacional de 2025: escolhas dos playoffs de futebol americano do Ohio State-Notre Dame College

Resta apenas um jogo naquela que foi a mais longa temporada de futebol universitário da história, que começou em 24 de agosto de 2024, quando Georgia Tech derrotou o então número 10 do Florida State por 24 a 21 na Irlanda. Aquele jogo da Semana 0 deu o tom para o que seria uma temporada cheia de surpresas.

Agora, quase cinco meses depois, (7) Notre Dame e (8) Ohio State se enfrentam no College Football Playoff National Championship em Atlanta. É difícil argumentar que ambas as equipes não merecem estar neste jogo. Notre Dame teve que eliminar Indiana, Georgia e Penn State para chegar a este ponto; O estado de Ohio derrotou Tennessee, Oregon e Texas.

Eles provaram ser dois dos melhores times do país durante todo o ano, embora cada um tenha um “hein!?” perda em seu currículo. Mas só um pode levar para casa o título nacional. Uma rápida olhada no spread sugere que o estado de Ohio é o grande favorito para fazer isso, mas serão os Buckeyes a melhor aposta? Vejamos o spread, o total e alguns adereços para o confronto de segunda à noite entre dois dos maiores programas da história do futebol universitário.

Campeonato Nacional: (7) Notre Dame vs. (8) Estado de Ohio

Espalhar

Um dos maiores fatores na expansão dos playoffs do futebol universitário são as lesões. Como as equipes são solicitadas a jogar mais jogos do que nunca, as lesões são um resultado provável. Afinal, é um esporte de colisão e quanto mais contato físico um jogador tiver, maior será a probabilidade de ocorrer uma lesão. Notre Dame teve uma sorte muito pior com lesões do que os Buckeyes nos playoffs. Ambas as equipes sofreram lesões durante a temporada regular, com a linha ofensiva do estado de Ohio particularmente afetada e Notre Dame sofrendo derrotas em todo o elenco.

As derrotas não pararam para os irlandeses nos playoffs. O tackle defensivo Rylie Mills foi perdido no início, e mais dois atacantes caíram na vitória sobre o Penn State, incluindo o left tackle Anthonie Knapp, que assumiu o cargo de titular antes do início da temporada, quando o suposto titular Charles Jagusah caiu. Knapp já foi declarado eliminado para o jogo do título, mas ironicamente, Jagusah pode começar em seu lugar!

De qualquer forma, estas lesões são apenas as últimas de uma longa lista para os irlandeses, tornando este confronto extremamente difícil para eles. O Ohio State pode ser o time mais talentoso do país e, além da derrota para o Michigan, os Buckeyes têm se destacado durante toda a temporada. Eles também melhoraram seu jogo nos playoffs. Sua linha defensiva dominou Tennessee, Oregon e Texas em semanas consecutivas. Embora o OL do Tennessee seja questionável, tanto Oregon quanto Texas têm sido dois dos mais fortes do país. Assim como Notre Dame.

Mas se a linha ofensiva de Notre Dame é fragmentada neste momento, quanta confiança podemos ter nela para resistir a uma frente do estado de Ohio que tem esmagado equipas?

Além disso, embora a defesa irlandesa tenha sido uma das melhores do país durante todo o ano, e a secundária quase não tenha perdido um passo desde que perdeu o garanhão Benjamin Morrison em meados de outubro, pode-se argumentar que eles não enfrentaram um ataque que se compare para a Unidade do Estado de Ohio que você verá em Atlanta.

Por fim, a defesa do Ohio State enfrentou Tennessee (37,3 pontos por jogo na temporada regular), Oregon (35,9 pontos por jogo) e Texas (33,6) nas três primeiras rodadas e manteve esses times em 52 pontos no total (17,3 pontos por jogo) . O ataque irlandês foi o mais prolífico dos três (39,8 pontos por jogo), mas também tem sido uma unidade fortemente orientada para a corrida, e não estou muito otimista sobre como esse jogo corrido combina com a defesa do estado de Ohio (possivelmente a melhor em o mundo). país) com uma linha ofensiva reforçada. Notre Dame superou lesões durante toda a temporada, mas se você está apostando, é difícil apostar nos irlandeses aqui com base nas informações disponíveis. Escolha: Estado de Ohio -8

Total

Sabemos qual é a minha escolha de spread, mas a verdade é que tenho muito mais confiança nesta jogada no geral. E é quase inteiramente pelos mesmos motivos que gosto de cobrir sobre o estado de Ohio! Só não sei quantos pontos podemos realisticamente esperar que o ataque de Notre Dame marque. Parece que os irlandeses terão que encontrar pontos na defesa ou em times especiais (algo que fizeram de forma notável nesta temporada) para terem uma chance.

Mesmo assim, não sei se o ataque do estado de Ohio será automaticamente capaz de iluminar a defesa de Notre Dame. Sim, ele está machucado e este pode ser o jogo onde as lesões defensivas de Notre Dame finalmente terão um impacto negativo significativo. Mas eles têm sido tão bons e oportunistas durante toda a temporada que parece bobagem pensar que não podem parar esta unidade do estado de Ohio.

Os irlandeses não são tão diferentes da defesa do Texas e vimos que os Longhorns tiveram muito sucesso. Não vamos esquecer que eles essencialmente removeram Jeremiah Smith de cena, e um dos touchdowns do Ohio State veio na defesa. Se você espera um tiroteio com muitos gols no final do ano, provavelmente ficará desapontado. Escolha: Menos de 46,5

Acessórios

Notre Dame QB Riley Leonard (37,5 jardas corridas): As pernas de Leonard são uma grande parte do que Notre Dame faz ofensivamente e continuarão a ser neste jogo final. Afinal, não há motivo para deixar nada no tanque. Não há amanhã. O problema é que, como vimos, a linha ofensiva de Notre Dame está prejudicada e esta frente defensiva do estado de Ohio tem diminuído ultimamente. Embora os Buckeyes tenham desistido de algumas jardas para QBs corridos nesta temporada, é importante lembrar na faculdade que os sacks vêm das jardas corridas de um QB. Em seus três jogos do playoff, a defesa do Ohio State teve 16 sacks e uma perda de 118 jardas. Leonard sofreu apenas 11 sacks na temporada regular, mas fez 6 em três jogos dos playoffs. Isso ajudou a mantê-lo abaixo desse total de 37,5 jardas em dois dos três jogos (Indiana e Penn State). Escolha: Abaixo

Ohio State TE Gee Scott (recepção de 17,5 jardas): Não há muita ciência nisso, é bem simples. Na temporada regular, Gee Scott conseguiu 16 passes para 150 jardas. Em três jogos dos playoffs, ele conseguiu 10 passes para 99 jardas e teve pelo menos 30 jardas em todos os três jogos. Ele agora está sendo usado muito mais no plano de jogo do que antes, e não há razão para pensar que isso não acontecerá novamente neste jogo. A secundária de Notre Dame concentrará sua energia em Jeremiah Smith, Emeka Egbuka e Carnell Tate. Isso deve deixar algumas oportunidades para Scott, e ele provavelmente não precisará de mais do que duas recepções para isso. Procurar