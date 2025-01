Previsões e probabilidades do Texas State x North Texas: escolhas do First Responder Bowl de 2025 do modelo de futebol universitário

Os Texas State Bobcats e North Texas Mean Green estarão no centro das atenções na sexta-feira, quando se encontrarem no 2025 First Responder Bowl em Dallas. Texas State terminou a temporada regular com um recorde geral de 7-5, incluindo um recorde de 5-3 no jogo da Sun Belt Conference. North Texas entra com um recorde geral de 6-6, incluindo um recorde de 3-5 no jogo da American Athletic Conference. Ambas as equipes perderam vários jogadores importantes para o portal de transferências. O norte do Texas talvez tenha sido atingido com mais força e ficará sem o quarterback titular Chandler Morris, o wide receiver DT Sheffield, o tight end Oscar Hammond e o center Tyler Mercer, entre outros. O Texas State perdeu o right tackle inicial Alex Harkey, o running back Ismail Mahdi e o cornerback titular Josh Eaton, entre outros.

Diferença entre o estado do Texas e o norte do Texas: estado do Texas -14

Estado do Texas vs. Norte do Texas acima/abaixo: 65 pontos

Texas State vs. North Texas Moneyline: Texas State -595, Norte do Texas +431

O que saber sobre o estado do Texas

O Texas State chega a este confronto em muito melhor forma do que o Norte do Texas, do ponto de vista da continuidade. Os Bobcats ficarão sem alguns jogadores importantes, mas também retornarão várias peças importantes, incluindo o destacado quarterback Jordan McCloud.

McCloud é uma ameaça dupla na posição de quarterback, que tem a capacidade de assumir o controle dos jogos. Ele entra na sexta-feira com 2.920 jardas de passe, 29 touchdowns de passe e 12 interceptações, e 276 jardas corridas e sete touchdowns corridos. Espera-se que McCloud tenha seus dois alvos da temporada regular, Joey Hobert e Jaden Williams, disponíveis para este confronto. Veja qual time escolher aqui.

O que saber sobre o norte do Texas

North Texas entregará as chaves do ataque ao verdadeiro calouro Drew Mestemaker, que serviu como reserva de Morris durante a temporada regular. Espera-se que o norte do Texas tenha seus dois melhores running backs disponíveis para o confronto de sexta-feira: o júnior Shane Porter e o calouro Makenzie McGill II. Porter liderou o time com 643 jardas e cinco touchdowns, enquanto McGill correu para 442 jardas e nove pontuações durante a temporada regular.

O wide receiver sênior Damon Ward Jr. (36-622-4) provavelmente terá um papel ampliado com Sheffield fora da mistura. Esta é uma série que o Norte do Texas dominou historicamente, indo 29-7-3 contra o Texas State. Os Bobcats venceram o Norte do Texas pela última vez em 1991. Veja qual time escolher aqui.

