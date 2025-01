Previsões e probabilidades dos playoffs do futebol universitário: escolhas para Ohio State-Texas, Notre Dame-Penn State nas semifinais

Faltam apenas três jogos para o final futebol universitário temporada. Isso é péssimo. Não há como evitar isso. Se há uma fresta de esperança nesse fato deprimente, é que se trata de jogos de playoffs de futebol universitário.

Chegamos à nossa Final Four, com Notre Dame e Penn State lutando no Orange Bowl e Ohio State e Texas se enfrentando no Cotton Bowl. São quatro sangues azuis que lutam pelo direito de serem chamados campeões nacionais, e mal posso esperar para ver estes últimos três jogos.

Claro, se você está lendo isso, há outra coisa que você mal pode esperar para fazer: apostar nos jogos desta semana. Então, tudo bem, vou deixar de lado meus pensamentos tristes sobre a temporada estar tão próxima do fim e contar por que você veio aqui.

tigela de laranja

(6) Penn State x (7) Notre Dame

Este jogo deve se parecer muito com o Sugar Bowl entre Notre Dame e Georgia porque não confio em nenhum desses ataques tanto quanto confio nas defesas agora. Sim, a defesa de Notre Dame está em frangalhos e essa é uma preocupação legítima. Venho dizendo há meses que as lesões teriam um papel importante em quem acabaria ganhando tudo. As equipes estão jogando mais partidas do que nunca e, em sua essência, o futebol é uma batalha de desgaste.

Ainda assim, Notre Dame mostrou capacidade de compensar lesões na defesa durante toda a temporada, e mesmo que haja dúvidas sobre o quão saudável é Abdul Carter, da Penn State, espero que ele esteja totalmente ativo neste jogo (ou o mais próximo possível dele). ). faça isso como qualquer jogador pode razoavelmente fazer).

A minha confiança nestas defesas só é reforçada pelas atuações ofensivas. Jeremiyah Love, do Notre Dame, também se destacou na vitória na Geórgia, e há dúvidas se ele estará disponível aqui. O ataque irlandês marcou apenas 1,45 pontos por posse de bola contra os Bulldogs, o menor em qualquer jogo fora da derrota no Norte de Illinois. O EPA de -1,1 por posse de bola da equipe e a taxa de sucesso ofensivo de 33,3% foram os piores da temporada. E agora ele enfrenta uma defesa da Penn State que é estatisticamente seu adversário mais difícil.

Por outro lado, o ataque da Penn State também não jogou bem! Ele esteve ótimo contra o Oregon no Big Ten Championship Game, mas em dois jogos dos playoffs, obteve média de apenas 2,2 pontos por posse de bola (2,9 na temporada) com uma taxa de sucesso de 46,7% (51% na temporada). As jogadas explosivas não existiram, principalmente no jogo de passes, embora Drew Allar certamente tenha feito muitos arremessos contra o Boise State.

Talvez um desses times saia e faça uma surpresa, indo para o ataque, mas é difícil ver isso acontecendo. A escolha: Abaixo de 45,5 (-115)

tigela de algodão

(5) Texas versus (8) Estado de Ohio

Esse jogo do Michigan só confunde ainda mais a cada jogada que vimos do estado de Ohio nas duas primeiras rodadas, não é? Resumindo, não há time melhor no país do que o Ohio State no momento, e não vou medir palavras. Acho que o estado de Ohio vence este jogo e o faz com facilidade.

Tive sérias preocupações com a linha ofensiva no final da temporada; Estava cheio de feridos. Mas é uma unidade que aproveitou as três semanas de folga após o jogo com Michigan. Ele esteve fantástico contra o Tennessee e o Oregon e, embora a linha defensiva do Texas seja a melhor do país, as unidades Vols e Ducks também são muito boas. Espero que se mantenha aqui novamente tão bem quanto se pode razoavelmente esperar.

Não creio que o ataque do Texas vá resolver isso. Ouça, houve dois jogos nos playoffs que tiveram drama tardio. Terceiro, se quisermos incluir a Penn State, que está apenas 10 à frente da Boise State entrando no quarto trimestre. O Texas esteve envolvido nos outros dois, permitindo que Clemson recuperasse o placar no primeiro turno e precisasse de duas prorrogações para vencer o Arizona State.

Falou-se muito sobre como a estrada do Texas era fácil e não tanto sobre como era difícil viajar! Sim, o ataque do Texas finalmente resolveu seus problemas na zona vermelha contra Clemson e correu a bola com eficácia, mas adivinhe? A defesa de corrida de Clemson foi péssima o ano todo e sua defesa na zona vermelha foi mediana. Então o Texas descobriu alguma coisa ou apenas conseguiu um bom confronto? Bem, os 1,94 pontos por drive e 2,73 pontos por posse de zona vermelha nos últimos três jogos contra Texas A&M, Georgia e Arizona State certamente deixam uma impressão, certo?

Portanto, temos uma defesa do Texas que parecia se desgastar tarde contra o estado do Arizona, enfrentando um ataque explosivo do estado de Ohio, que é um dos melhores em finalizações do país. Depois, temos um ataque do Texas lutando para terminar a série (73º nacionalmente em pontos por viagem na zona vermelha) contra a melhor defesa da zona vermelha (3,09 pontos permitidos por posse na zona vermelha) do país. Mesmo que a defesa do Texas desacelere os Buckeyes, não estou confiante de que o ataque do Texas consiga acompanhar. A escolha: Estado de Ohio -6 (-110)