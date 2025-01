Previsões para a Liga dos Campeões 2024-25 no dia 8

Todas as equipes jogarão ao mesmo tempo hoje à noite.

Cada uma das 36 equipes jogou sete jogos até agora no estágio de 2024-25 da Liga da Liga dos Campeões, e muitos ainda não têm certeza de seu futuro no caos hoje à noite. Hoje, veremos o destino de muitas equipes no torneio, estejam elas competindo por um post do play-off ou passagem automática para a rodada 16.

As únicas equipes que vão para o dia da Liga dos Campeões 8 hoje à noite são Barcelona e Liverpool, pois foram qualificados para a rodada de 16.

Hoje à noite o Manchester City será o centro das atenções. Após uma temporada turbulenta, os vencedores da UCL 2022-2023 poderiam ser eliminados se não vencerem, mas sabem que uma vitória contra o Brugge Club em casa garantirá seu lugar na rodada do play-off.

O Paris Saint-Germain também estará perto de muitos. Depois de algumas performances deslumbradas na competição, elas estão entre as outras potências européias à beira da eliminação, e seu confronto final é contra o feroz Stuttgart.

Embora seja extremamente improvável neste momento, o Real Madrid ainda pode terminar entre os oito primeiros se derrotar os Overathievers franceses franceses em seu último jogo. Para terminar o mais alto possível, eles continuarão apontando para uma grande vitória.

A Juventus, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique têm certeza de um lugar nos playoffs, mas suas chances de terminar entre os oito primeiros estão contra eles. Mas os três têm confrontos caseiros vencidos no final.

O show reprojetado deste ano nunca deixou de excitar e é assim que acreditamos que o dia 8 da Liga dos Campeões sairá.

Prever a liga da Liga dos Campeões

Tempo: GMT/ ES Previsão 20:00/ 1:30 Aston Villa 2-1 Celtic 20:00/ 1:30 Barcelona 4-2 ATALANTA 20:00/ 1:30 Bayer Leverkusen 3-0 Sparta Praga 20:00/ 1:30 Bayern de Munique 5-1 Eslovan Bratislava 20:00/ 1:30 Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk 20:00/ 1:30 Brest 1-3 Real Madrid 20:00/ 1:30 Dinamo Zagreb 0-2 AC Milan 20:00/ 1:30 Girona 0-2 Arsenal 20:00/ 1:30 Inter 1-0 Monaco 20:00/ 1:30 Juventus 1-1 Benfica 20:00/ 1:30 Lille 2-2 Feyenoord 20:00/ 1:30 Man City 3-1 Club Brugge 20:00/ 1:30 PSV 1-1 Liverpool 20:00/ 1:30 Salzburgo 0-2 Atlético de Madrid 20:00/ 1:30 Sporting CP 2-0 Bolonha 20:00/ 1:30 Sturm Graz 1-3 RB Leipzig 20:00/ 1:30 STUTTGART 1-1 PSG 20:00/ 1:30 Meninos 0-1 estrela vermelha Belgrado

