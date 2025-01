Previsões para os playoffs do futebol universitário: escolhas de especialistas para jogos semifinais, chave do campeonato nacional de 2025

A chave do playoff de futebol universitário de 2024-25 agora evoluiu para as semifinais e a primeira versão do torneio de 12 times está avançando rapidamente. Com as quartas de final já marcadas e com apenas quatro equipes restantes, estamos mais perto do que nunca de coroar um campeão nacional.

Vamos dar uma olhada em como chegamos a esse ponto.

Na primeira rodada, (7) Notre Dame venceu por 27-17 sobre (10) Indiana, (6) Penn State obteve uma vitória destrutiva por 38-10 sobre (11) SMU, (5) Texas se recuperou para prevalecer decisivamente por 38-24. sobre (12) Clemson e (8) Ohio State obtiveram uma vitória devastadora por 42-17 sobre (9) Tennessee.

Os mesmos quatro times acabaram vencendo nas quartas de final, e todos os campeões da conferência que foram dispensados ​​​​para a segunda rodada acabaram caindo para os programas que disputavam seus segundos jogos em algumas semanas.

Resta saber qual time tem maior probabilidade de conquistar o título nacional. Sete de nossos 11 especialistas levaram (1) o Oregon a se tornar o primeiro time com 17-0 na história do futebol universitário. Como diria LA Knight: “Nah-nah”. O estado de Ohio emergiu como o favorito decisivo em nosso bloco de votação e todos os 11 especialistas escolheram os Buckeyes para vencer seu primeiro campeonato nacional desde 2014-15, o primeiro ano do College Football Playoff.

Será mais uma vitória limpa para os favoritos, que fizeram 8-0 (7-1 contra o spread) nas duas primeiras rodadas desses playoffs, ou será que alguém finalmente conseguirá uma reviravolta na próxima semana?

Com 134 equipes da FBS agora reduzidas a quatro, tudo o que resta fazer é fazer as escolhas finais. Os especialistas da CBS Sports fizeram exatamente isso a seguir. Passamos meses assistindo, analisando e projetando jogos, e agora estamos usando todo esse conhecimento acumulado na tentativa de orientar você nas suas próprias decisões ao longo do caminho.

Semifinais dos playoffs do futebol universitário de 2024-25

Cotton Bowl: (8) Estado de Ohio vs. (5) Texas

Os Buckeyes destruíram (1) Oregon, 41-21 no Rose Bowl, enquanto os Longhorns venceram (4) Arizona State, 39-31 na prorrogação dupla, completando um espetáculo de todos os tempos do Peach Bowl.

Orange Bowl: (7) Notre Dame vs. (6) Estado da Pensilvânia

Os Nittany Lions fizeram um trabalho relativamente fácil em (3) Boise State, 31-14 nas quartas de final do Fiesta Bowl, enquanto os Fighting Irish se afastaram de (2) Georgia por volta do intervalo, apenas para finalmente segurar a vitória. Vitória por 23 a 10 no Açucareiro.

Dodd acertou em cheio os quatro finalistas e suas escolhas permaneceram inalteradas. | Escolhas do PCP: 8-0

Fornelli está substituindo Oregon, sua escolha original para comandar a mesa, pelo Ohio State. | Escolhas CFP: 6-2

Patterson agora tem Ohio State derrotando Notre Dame depois de originalmente ter Oregon e Georgia no jogo do título. | Escolhas CFP: 4-4

Johnson foi perfeito no primeiro round, mas errou completamente no Cotton Bowl. Ele agora tem o estado de Ohio superando sua escolha anterior para o campeonato nacional, Notre Dame. | Escolhas CFP: 6-2

Talty, assim como Patterson, teve que reconsiderar tudo depois que Oregon e Geórgia disputaram originalmente o título nacional. Ele é o único especialista que acredita na Penn State. | Escolhas CFP: 6-2