Previsões, probabilidades e escolhas de pontuação da NFL para o fim de semana do Wild Card de 2025 hoje: especialistas transmitem pontuações exatas para cada jogo

A programação do fim de semana do NFL Wild Card de domingo inclui duas revanche da Semana 1 na NFC, com o número 2 do Philadelphia Eagles enfrentando o número 7 do Green Bay Packers (+5, 45,5), enquanto o número 3 do Tampa Bay Buccaneers irá hospedar os 6 comandantes de Washington (+3, 50,5). Ambos os times da casa são favoritos nas probabilidades do Wild Card Weekend NFL. Filadélfia venceu o primeiro encontro por 34 a 29 no Brasil, enquanto Tampa Bay dominou Washington por 37 a 20. Os quarterbacks Jalen Hurts (concussão) dos Eagles limparam o protocolo, enquanto Jordan Love (cotovelo) dos Packers treinou esta semana. Algum desses azarões da NFL conseguirá uma reviravolta para abalar a NFC na classificação dos playoffs da NFL? Antes de fazer qualquer escolha de wild card no fim de semana da NFL, certifique-se de Veja as previsões exatas de pontuação da NFL do especialista em SportsLine Eric Cohen.

Cohen, especialista da SportsLine NFL e apresentador do “Early Edge NFL Props Show” de sexta-feira na página da SportsLine no YouTube, avaliou toda a lista do Wild Card Weekend NFL e oferece previsões de pontuação da NFL e análises da NFL para cada confronto. Depois de um recorde de apostas de 11-5 na Semana 18, ele terminou a temporada regular com um recorde de 180-92 (66%). Qualquer pessoa que seguisse as previsões de Cohen para a NFL poderia ter lucrado em seus sites e aplicativos de apostas esportivas favoritos. Você só pode ver as previsões exatas de pontuação do Wild Card NFL de Cohen na SportsLine.

Principais escolhas da NFL para o fim de semana do Wild Card

Depois de mergulhar em todos os seis jogos do NFL Wild Card Weekend, Cohen está em alta no 4º Los Angeles Rams (+2,5, 48) para derrotar o 5º Minnesota Vikings no Monday Night Football, 23 -19. Essas duas equipes se enfrentaram em Los Angeles na semana 8, e os Vikings vinham de uma derrota para o Detroit semelhante à desta semana. Os Rams derrotaram os Vikings por 30-20 naquele jogo, liderados por quatro passes para touchdown do quarterback Matthew Stafford. O jogo de segunda-feira foi transferido de Los Angeles para o State Farm Stadium em Glendale, Arizona, devido aos incêndios florestais na Califórnia.

Os Rams vão contar com o wide receiver Puka Nacua, que pegou sete passes para 106 jardas naquele jogo de quinta à noite. Nacua disputou 11 partidas e, apesar de ter saído duas cedo, totalizou 79 recepções para 990 jardas e três touchdowns. Contra uma defesa carregada dos Vikings, Stafford será forçado a se livrar da bola rapidamente e olhar para seu destacado recebedor do segundo ano, bem como para o ex-MVP do Super Bowl, Cooper Kupp. Cohen espera um jogo com menos gols do que da última vez, mas o mesmo time sairá vitorioso. Confira suas outras previsões de resultados de futebol curinga na SportsLine.

Como fazer previsões de pontuação da NFL para o fim de semana do Wild Card

Além disso, Cohen pede que dois jogos restantes ultrapassem o total de 50 pontos esta semana, tornando os Overs uma vitória obrigatória. Alcançar esses resultados é a chave para fazer seleções lucrativas do NFL Wild Card. Você só pode vê-los no SportsLine.

Quem ganha todos os jogos da NFL no fim de semana de wild card e quais jogos são essenciais para apostar no over? Visite SportsLine agora para ver as previsões de pontuação do NFL Wild Card Weekend de Eric Cohen, todas do especialista da NFL que acertou 66% de suas escolhas na temporada regular.e descubra.

Como apostar em jogos da NFL

Estas são as melhores casas de apostas esportivas para apostar nos jogos da NFL esta semana, junto com as várias promoções de apostas esportivas da NFL que estão oferecendo atualmente.