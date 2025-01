Previsões, probabilidades e melhores apostas do UFC 311: Jiri Prochazka e Umar Nurmagomedov entre as melhores opções a serem consideradas

O primeiro UFC PPV do ano está se aproximando rapidamente. O UFC 311 foi concebido como um card que deve agradar aos fãs de luta hardcore, apresentando combinações fantásticas de nomes conhecidos do preliminares para o evento principal.

Nessa luta principal, o campeão dos leves Islam Makhachev colocará o título em jogo contra Arman Tsarukyan. A dupla já havia se enfrentado antes, com Makhachev vencendo uma luta difícil por decisão unânime em abril de 2019. Desde então, os dois lutadores continuaram a se defender como lutadores de elite na categoria até 155 libras e agora revanche com o ouro do campeonato no jogo.

A co-luta principal também inclui a luta pelo título, com Merab Dvalishvili fazendo a primeira defesa do campeonato peso galo que conquistou de Sean O’Malley no ano passado. Dvalishvili entrará no octógono como o azarão do astro em rápida ascensão Umar Nurmagomedov, que busca replicar o sucesso do campeonato de seu primo, o ex-campeão dos leves do UFC Khabib Nurmagomedov.

Essas duas lutas pelo título encerram um card que pretende dar um início forte ao cronograma do PPV de 2025.

E também esperamos que o ano comece bem depois de uma campanha perdida para nossas melhores apostas para 2024. Pensando nisso, identificamos nossa escolha como a melhor aposta para as cinco melhores lutas do UFC 311. Leia para nossas escolhas.

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Linha de dinheiro de Kevin Holland (-108)

A Holanda vem de uma derrota frustrante para Roman Dolidze, na qual sofreu uma lesão na costela durante uma luta de chão no primeiro round e a luta foi interrompida no escanteio antes do início do segundo. Essa derrota elevou o recorde de Holland para 3-5 em suas últimas oito lutas e as coisas desmoronaram desde uma incrível campanha de 2020, na qual ele venceu cinco lutas entre maio e dezembro. Ainda assim, em De Ridder, Holland enfrenta alguém que lutou muito em sua estreia no UFC contra Gerald Meerschaert. De Ridder conseguiu escapar com uma vitória por finalização no terceiro round, mas as falhas que ele mostrou na trocação ficaram claras e Holland é o tipo de lutador que consegue tirar vantagem dessas deficiências. De Ridder acertou mais socos do que Meerschaert, mas foi abalado várias vezes. Há caminhos claros para a vitória para ambos: Holland precisa usar seu comprimento para passar por De Ridder e De Ridder precisa marcar quedas e manter a luta no chão. A Holanda provavelmente será inteligente o suficiente para sobreviver ao ser colocado de costas, enquanto De Ridder terá que lidar com cada round começando em pé e tendo que fazer o trabalho para tentar levar a luta para o chão. É por isso que colaboraremos com a Holanda para realizar o trabalho.

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Linha de Dinheiro Renato Moicano (-162)

Depois de uma seqüência de oito vitórias consecutivas que o deixou à beira da disputa pelo título, Dariush sofreu derrotas consecutivas no primeiro round. Essa luta com o Moicano provavelmente representa a última chance de Dariush de voltar a esse nível, mas é uma tarefa difícil conseguir uma vitória sobre alguém em uma sequência de vitórias como o Moicano. Após um início de carreira no octógono com um recorde de 8-5, Moicano venceu quatro lutas consecutivas contra adversários difíceis. Volte alguns anos e Dariush seria confortavelmente o favorito nesta luta, mas no presente ele é um azarão de +136. Estamos dando vantagem ao Moicano principalmente por causa do dano que derrotas consecutivas por nocaute causaram a Dariush, mas Moicano se deixa aberto o suficiente para socos para que, se Dariush começar a rolar, ele possa enfrentar a luta rapidamente. .

Jiri Prochazka vs. colina jamahal

Linha de dinheiro de Jiri Prochazka (+110)

Prochazka é um lutador reconhecidamente imperfeito, principalmente por sua pouca preocupação com a responsabilidade defensiva. Prochazka fica feliz em levar dois, três ou até quatro socos para acertar um, estilo que não atende bem a muitos lutadores, mas ele tem se saído muito bem no UFC fora das lutas com Alex Pereira. Hill tem sido amplamente dominante por si só, perdendo lutas apenas para Pereira e Paul Craig em sua carreira profissional. Hill foi afastado dos gramados devido a uma lesão e os lutadores que ele derrotou no caminho para a conquista do título dos meio-pesados, que ele desocupou devido a uma lesão, não eram exatamente uma escalação matadora do melhor que o UFC tem a oferecer. Em pouco menos de dois anos, Hill lutou apenas uma vez devido às lesões, e essa luta durou pouco mais de três minutos antes de Pereira nocauteá-lo. É muita ferrugem contra um lutador com a abordagem agressiva que o Prochazka traz. Ter Prochazka como um cachorrinho parece um valor que não podemos perder.

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Umar Nurmagomedov por decisão (-135)

Dvalishvili está ferido ao entrar nesta luta? É Nurmagomedov? São ambos? Nenhum deles? Existem algumas incógnitas estranhas entrando na luta se você tem ouvido a conversa dos dois homens nas últimas semanas, mas Nurmagomedov é um claro favorito. Dvalishvili traz uma abordagem de pressão selvagem em suas lutas, lançando tentativas de queda nos oponentes até que alguém consiga terminar o trabalho. Nurmagomedov também gosta de quedas, mas não é tão agressivo ao dar tudo de si, tentativa após tentativa. Como os dois homens têm um wrestling fantástico, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a luta pode muito bem se resumir à criatividade em pé e a Nurmagomedov ter uma gama mais ampla de ferramentas de golpe. Ambos também são muito difíceis de pensar que um final é provável e isso significa que estamos inclinados para o vencedor mais provável e o método de vitória mais provável. Nurmagomedov por decisão é a decisão.

Islam Makhachev vs. Arman Tsarukian

Islam Makhachev por decisão (-120)

A primeira luta entre os dois foi uma disputa competitiva em que Tsarukyan fez Makhachev trabalhar para cada centímetro de sua vitória por decisão. Desde então, Makhachev fez 9 a 0, conquistando o título dos leves e vencendo alguns dos melhores lutadores do planeta. Tsarukyan, por sua vez, está 9-1, embora contra uma concorrência um pouco menor, e conquistou a disputa pelo título com uma vitória por decisão dividida sobre Charles Oliveira (a quem Makhachev finalizou no segundo turno). Os dois homens foram interrompidos apenas uma vez em suas carreiras, então a luta provavelmente chegará ao limite. Acrescente a isso que vimos o quão complicada foi a luta para os dois homens na primeira vez e não há razão para esperar que qualquer um dos dois tenha uma noite fácil. Makhachev era o melhor homem na primeira vez que se conheceram e, por melhor que seja Tsarukyan, ele parece ainda ser o melhor lutador. Makhachev por decisão em uma luta que ele assume após um ou dois rounds tensos.

