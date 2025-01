Previsões, probabilidades, linha e cronograma da rodada divisional da NFL para 2025: escolhas de Chiefs vs. Texans por especialista com sequência de 30-14

Os playoffs da NFL de 2025 apresentam o Kansas City Chiefs, número 1, recebendo o Houston Texans, número 4, na Rodada Divisional no sábado. Os Chiefs terminaram 15-2 na temporada regular, ganhando a primeira colocação e uma despedida no primeiro turno. Enquanto isso, os Texans derrotaram o Los Angeles Chargers por 32 a 12 no fim de semana do wild card. Na semana 16, essas equipes se enfrentaram, com vitória de Kansas City por 27-19. O vencedor avança para o AFC Championship Game para jogar contra o Buffalo Bills ou o Baltimore Ravens. O running back texano Joe Mixon supostamente jogará com uma lesão no tornozelo.

O pontapé inicial do GEHA Field no Arrowhead Stadium em Kansas City está agendado para as 16h30 horário do leste dos EUA. Kansas City é um favorito de 8,5 pontos nas últimas probabilidades de Chiefs vs. Texans do SportsLine Consensus, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 41,5. Os Chiefs são -503 favoritos na linha de dinheiro (arrisque $ 503 para ganhar $ 100), enquanto os Texans são +379 azarões (arrisque $ 100 para ganhar $ 379).

Diferença entre chefes e texanos: Kansas City -8,5

Chefes vs. Texanos acima/abaixo: 41,5 pontos

Linha de dinheiro Chiefs-Texans: Kansas City -503, Houston +379

HOU: Os texanos estão 8-8-2 contra o spread nesta temporada

KC: Chiefs estão 8-9 ATS nesta temporada

Por que os texanos podem cobrir

O quarterback CJ Stroud teve duas vitórias na pós-temporada nos primeiros dois anos de sua carreira. Nesta temporada, ele lançou 3.727 jardas e 20 touchdowns. Na vitória sobre os Chargers, Stroud acertou 22 de 33 para 282 jardas e um touchdown. Ele também adicionou 42 jardas corridas.

O recebedor Nico Collins é a principal ameaça no ataque de passes dos texanos, vencendo nos três níveis do campo. Na vitória do Wild Card, Collins teve sete agarramentos para 122 jardas e uma pontuação. Além disso, o running back Joe Mixon (questionável) tem sido produtivo. Mixon teve 1.016 jardas corridas e 11 touchdowns nesta temporada. Em sua última partida, o jogador de 28 anos somou 106 jardas corridas e um touchdown. Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que os Chiefs podem cobrir

O quarterback Patrick Mahomes levou os Chiefs à pós-temporada por sete anos consecutivos. Em 18 jogos de playoffs na carreira, Mahomes completou 76% de seus arremessos para 5.135 jardas, 41 passes para touchdown e oito interceptações. Ele também está com 12-2 no Arrowhead Stadium como titular nos playoffs da NFL.

O tight end Travis Kelce dá a Kansas City outro contribuidor confiável para os playoffs. Kelce é o número um na história da pós-temporada em recepções (165) e o segundo em jardas recebidas (1.903) e touchdowns (19). O recebedor Xavier Worthy fornece aos Chiefs uma arma rápida com a bola nas mãos. Em 2024, Worthy teve 59 recepções para 638 jardas e seis touchdowns. O produto do Texas ultrapassou 40 jardas de recepção em sete jogos consecutivos. Veja quem apoiar na SportsLine.

