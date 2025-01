Previsões, probabilidades, linha, spread e tempo do Wild Card da NFL para 2025: Escolhas de Chargers vs. Texans por especialista em sequência de 47-25

Os Playoffs da NFL de 2025 começam quando o Los Angeles Chargers, número 5, visita o Houston Texans, número 4, na Rodada Wild Card da NFL, no sábado. Na primeira temporada sob o comando de Jim Harbaugh, os Chargers encontraram uma maneira de garantir uma vaga nos playoffs e terminaram a temporada regular com uma seqüência de três vitórias consecutivas. Na semana 18, eles venceram o Las Vegas Raiders por 34-20. Enquanto isso, os texanos venceram a AFC South pela segunda temporada consecutiva. No final da temporada, Houston derrotou o Tennessee Titans por 23-16. Os recebedores do Chargers, Joshua Palmer (calcanhar) e Quentin Johnston (coxa), não treinaram na quarta-feira.

O pontapé inicial do NRG Stadium em Houston está agendado para 16h30 horário do leste dos EUA. Los Angeles é favorito com 2,5 pontos no último Chargers vs. Texans do SportsLine Consensus, enquanto o over/under para o total de pontos marcados é de 42, 2,5 a menos que a linha inicial. Os Chargers são -162 favoritos na linha de dinheiro (arrisque $ 162 para ganhar $ 100), enquanto os Texans são +136 azarões (arrisque $ 100 para ganhar $ 136).

Tierney, um jornalista esportivo veterano cujo trabalho aparece regularmente no New York Times e no Los Angeles Times, cobriu o NFL por décadas e relatado em sete Super Bowls. Tierney tem 154-124-9 na NFL nas últimas duas temporadas, retornando US$ 1.586 a jogadores de US$ 100. Além disso, ele tem um incrível 47-25-2 em suas últimas 74 apostas em jogos envolvendo o Los Angeles Chargers, retornando incríveis $ 1.910.

Agora, Tierney se concentrou em Carregadores vs. Texanos. Aqui estão os Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Chargers vs. Texanos:

Diferença entre Chargers e Texans: Los Angeles -2,5

Carregadores vs. Texanos acima/abaixo: 42 pontos

Carregadores vs. Money Line Texanos: Los Angeles -162, Houston +136

LAC: Chargers estão 12-5 contra o spread nesta temporada

HOU: Os texanos estão 7-8-2 ATS nesta temporada

Por que os carregadores podem cobrir

O quarterback Justin Herbert tem sido uma arma sólida e consistente como centro para os Chargers. O produto do Oregon é o nono na liga em jardas de passe (3.870), 12º em passes para touchdown (23) e 11º em QBR (65,3). Ele terminou a temporada regular com pelo menos dois passes para touchdown em quatro jogos consecutivos. Em sua última partida, Herbert completou 28 de 36 para 346 jardas e dois passes para touchdown.

O apanhador Ladd McConkey entrou na liga como escolha de segunda rodada em 2024. Draft da NFL e imediatamente se tornou um papel. Ele liderou a equipe em alvos (112), recepções (112) e jardas recebidas (1.149). Ele também marcou sete touchdowns com 15 recepções de mais de 20 jardas. O produto da Geórgia tem sete jogos com mais de 80 jardas nesta temporada.

Por que os texanos podem cobrir

O quarterback CJ Stroud dá aos texanos uma presença calmante no centro. Stroud tem a habilidade de acertar arremessos em todos os três níveis do campo. Nesta temporada, ele arremessou 3.727 jardas com 20 passes para touchdown. O produto Ohio State tem seis jogos com múltiplos passes para touchdown. Na última pós-temporada, durante a vitória do Wild Card sobre o Cleveland Browns, Stroud acertou 16 de 21 para 274 jardas e três passes.

O recebedor Nico Collins dá a Houston uma arma explosiva com a bola nas mãos. Apesar de ter perdido cinco jogos, Collins liderou o time em recepções (68), jardas recebidas (1.006) e touchdowns (7). O produto de Michigan tem quatro jogos com mais de 100 jardas nesta temporada. Em 1º de dezembro, contra o Jacksonville Jaguars, Collins teve oito recepções para 119 jardas.

Como fazer carregadores vs. Texanos

Tierney analisou Chargers vs. Texans de todos os ângulos possíveis, e embora possamos dizer que ele está inclinado para baixo do total de pontos, ele também descobriu um fator X crítico que o faz saltar para um lado da propagação.

