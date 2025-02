Previsões Saquon Bold Barkley: três projeções para o Eagles Star no Super Bowl 59 vs. Chefes

Nova Orleans-Saquon Barkley era previsivelmente um dos atletas mais procurados no Super Bowl Na segunda -feira da noite de abertura, possivelmente atraindo a maior das multidões da mídia do evento deste lado dos ícones de Kansas City, Patrick Mohomes e Travis Kelce Chiefs. E não é difícil ver o porquê: o corredor da Philadelphia Eagles já poderia ser classificado entre os NFL As melhores contratações de agentes livres de todos os tempos.

Como Barkley entrará no estágio real do LIX do Super Bowl, neste domingo? Aqui estão três previsões ousadas:

Barkley move as correntes … jogando

Sim, você leu bem. Todo mundo sabe que Andy Reid e os chefes podem quebrar um jogo de truques por um ótimo momento, mas Nick Sirianni e Kellen Moore estarão determinados a provar que são capazes de enganar os jogadores em oportunidades inesperadas. Em um pequeno aceno para o Super Bowl LII, quando Trey Burton o jogou para Nick Foles para perturbar outra dinastia, os Eagles o jogam em Barkley em um lançamento do corredor, deixando o loft All-Pro o Dallas seria praticá-lo em segredo Durante toda a semana.

Saquon quebra uma celebração de aniversário

Caso você não tenha ouvido, a estrela do Eagles não apenas joga para um troféu Lombardi no domingo; Ele também está comemorando seu 28º aniversário. E é exatamente isso que imaginamos: Barkley foi além dos Chiefs para uma de suas pontuações exclusivas e depois reunir colegas de equipe na zona de anotação enquanto eles pretendem apresentar um belo bolo: King Cake, para Nova Orleans? – e deixe as velas desligarem.

Barkley faz história, entra no top 10 de todos os tempos

Precisando de apenas 31 jardas para quebrar o recorde de todos os tempos de Terrell Davis para Yardas por terra de uma única temporada, incluindo os playoffs, a idéia aqui é que Barkley eclipsará facilmente esse feito, talvez assim que o primeiro trimestre. No final, de fato, gostamos de limpar 125 jardas no chão, o que já fez sete vezes nesta temporada. Essa marca garantiria um lugar entre o Top 10 do Super Bowl funcionando De todos os tempos, colocando -o com pessoas como Thurman Thomas, Immitt Smith e outros grandes nomes.