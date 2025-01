Previsões, seleções e histórico Barcelona x Real Madrid: a rivalidade do Clássico se renova na final da Supercopa da Espanha

Não demorou muito para que 2025 nos trouxesse o seu primeiro Clássico. A final da Supertaça de Espanha contará com Barcelona e Real Madrid, sendo a terceira vez consecutiva que a final contará com estas equipas, com vitórias em 2023 e 2024. Desde que a final passou para um formato de quatro equipas em 2020, foi vencida por Barcelona ou Real Madird e nas últimas três edições, o time que venceu a final também conquistou o título da La Liga no final da temporada.

Embora seja uma amostra pequena, também mostra que esta partida é tudo menos uma exibição padrão. Um Clássico tem sempre algo em jogo para estas equipas, mesmo que seja apenas para obter uma vantagem psicológica, mas com títulos em jogo, significará sempre mais.

última reunião

Podem ser equipas diferentes da última vez que se defrontaram em Outubro, mas o Barcelona espera um resultado semelhante. Os homens de Hansi Flick se estabeleceram como verdadeiros candidatos ao título da La Liga ao vencer a partida por um placar impressionante de 4-0. Robert Lewandowski marcou dois gols e, mais importante, o Barcelona conseguiu não sofrer golos contra um time de ponta. A partida expôs algumas das falhas da equipe de Carlo Ancelotti que agora foram corrigidas, agora que o Real Madrid lidera a La Liga. Foi um jogo mais disputado do que o placar sugeria e esta é uma oportunidade para mostrar o seu crescimento.

Como eles chegaram aqui?

Na Arábia Saudita, os dois times venceram as semifinais com vitórias por shutout, mas de maneiras muito diferentes. Contra o Athletic Club, o Barcelona rapidamente assumiu a liderança graças a Gavi antes de controlar a partida do início ao fim. Lamine Yamal somou o objetivo certo de se tornar o segundo jogador mais jovem a marcar na competição, atrás apenas dele contra o Osasuna no ano passado. Não há palavras para descrever o que Yamal faz com apenas 17 anos, mas ele será uma figura chave na final.

O Madrid teve um início lento frente ao Maiorca, mas assim que Jude Bellingham abriu o marcador, aos 63 minutos, as comportas abriram-se. Os Los Blancos forçaram um gol contra e Rodrygo marcou os dois nos acréscimos para chegar a um resultado que mais refletia seu domínio durante a partida. Agora eles tentarão levar esse ímpeto até a final.

História do clássico

Esta partida será a 259ª vez que estas duas equipes se enfrentam em uma competição oficial, naquela que tem sido uma rivalidade muito disputada. O Barcelona tem 101 vitórias, enquanto o Real Madrid tem 105 e a dupla empatou mais 52 jogos. Mesmo em termos de gols, as estatísticas são próximas: o Barcelona marcou 423 e o Real Madrid marcou 433. Na Supercopa da Espanha especificamente, esta será a 18ª partida, mas o Real Madrid levou vantagem nesta competição ao vencer 10 jogos e desenhando dois. , e perdendo cinco contra o Barcelona. O Barcelona é o time de maior sucesso na história da Supertaça, com 14 vitórias, mas o Real Madrid pode igualar a vitória para somar os 13 títulos na competição.

porta de registro

Durante este torneio, o Barcelona enfrentou um problema que já foi resolvido Assunto relativo ao registro de Dani Olmo e Pau Victor. Ambos os jogadores foram inscritos para a temporada devido a uma cláusula que permite ao Barcelona utilizar 80% do salário devido a um jogador lesionado. O problema é que o registo só durou até 31 de dezembro para dar tempo ao Barcelona para garantir novas fontes de receitas ou encontrar outras formas de cumprir as regulamentações financeiras. Embora o Barcelona tenha fechado um acordo para a venda de assentos de luxo no Spotify Camp Nou, a Comissão de Monitoramento do Acordo de Coordenação RFEF-La Liga considerou que a dupla ainda não poderia se registrar porque o Barcelona não conseguiu provar que recebeu os fundos daquela negociação a tempo. Isso já foi resolvido judicialmente para inscrever ambos para jogar na La Liga, mas isso não significa que o Barcelona ainda esteja fora de perigo.

O atacante Raphinha falou sobre como isso poderia afetar negócios para futuros jogadores E embora as consequências ainda não sejam vistas, é um grande problema que o Barcelona não possa garantir a inscrição de um jogador para uma temporada completa sem precisar de lançar múltiplos recursos. Quando problemas como este surgem desde a COVID, não se sabe quando as finanças do Barcelona estarão em ordem.

Mbappé pode ser o único?

Depois de contratar Kylian Mbappé, esperava-se que o Real Madrid dominasse o futebol mundial e, embora ainda esteja bem, não é tão descontrolado quanto o esperado. Extremo esquerdo natural, Mbappé tem ocupado frequentemente espaços ocupados por Vinicius Junior no Los Blancos, levando a um ataque vacilante do Real Madrid. Houve momentos em que ele mostrou que pode, mas não foram nada consistentes. Com 13 gols e três assistências em 26 partidas em todas as competições, Mbappé tem estado longe de seu ritmo habitual de pontuação e já perdeu dois pênaltis nesta temporada.

O lado positivo é que Mbappé não precisa ser exatamente o mesmo jogador que foi no Paris Saint-Germain para o Real Madrid vencer, mas dada a sua configuração atual, ele tem que aceitar ser a estrela número nove e ocupar posições centrais no campo. Essa adaptação vem acontecendo, mas vai demorar para se livrar do DNA de lateral-esquerdo.

Previsão

Este é um jogo que será fascinante porque a armadilha do fora-de-jogo do Barcelona tem sido eficaz defensivamente, mas quando falha o Barcelona pode ficar bastante vulnerável. Mbappé também é um jogador que gosta de jogar atrás da defesa, por isso está sujeito a ser apanhado em impedimento por uma defesa disciplinada. Mas ao fazer isso, o Barcelona também se abre para ameaças como Federico Valverde, que deixa a bola cair por cima ou chuta de longa distância para testá-los. Se o Real Madrid conseguir evitar que Yamal controle as laterais do confronto, certamente há um caminho para a vitória, mas será um jogo muito disputado entre os dois. Pontuação: Real Madrid 3, Barcelona 2

Escolhas da equipe

Como assistir e probabilidades