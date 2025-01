Primeira vez em 35 anos: o Paquistão atingiu o ponto mais baixo histórico das Índias Ocidentais, preso em sua própria Spin Web

O Paquistão deve preparar sua classificação para o teste contra as Índias Ocidentais, enquanto os turistas conseguem prender os anfitriões em sua própria rede em um Multan empoeirado. O spinner dos Windies, Jomel Warrican, acertou cinco postigos na vitória das Índias Ocidentais em uma partida de teste no Paquistão pela primeira vez em quase 35 anos na segunda-feira. As Índias Ocidentais venceram o segundo teste em Multan por 120 corridas no terceiro dia, empatando a série em 1-1.

O Paquistão venceu o primeiro teste por 127 corridas, também em Multan. O Paquistão caiu para o último lugar na tabela de pontos do Campeonato Mundial de Testes da ICC, graças ao resultado da série 1-1.

O time liderado por Shan Masood está em 9º lugar na tabela, com 5 vitórias e 9 derrotas em 14 partidas. Pela primeira vez desde o início do formato WTC, o Paquistão terminou a campanha no fundo absoluto.

As Índias Ocidentais lançaram o Paquistão contra o Paquistão, prendendo-os em sua própria rede de spin O Paquistão termina na parte inferior da tabela de pontos do WTC 2025. Pior nação de testes, oficialmente pic.twitter.com/eerwrx2aoy -Johns (@Johnybravo183) 27 de janeiro de 2025

O spinner dos Windies, Warrican, terminou com nove postigos na partida – 19 na série – para dar aos anfitriões um gostinho de seu próprio remédio em campos amigáveis.

O capitão do Paquistão Masood admitiu que as lutas de seu time contra os e-enders das Índias Ocidentais resultaram na derrota da segunda partida.

“Acho que a única opção que restou foi trazer um lançador rápido e acertar (se ele pudesse ter se saído melhor no primeiro dia). Eles rebateram bem, mas isso é algo que temos que aprender. Lutamos pelo Get the tail aqui, algo que fizemos bem na Austrália, mas também lutamos na África do Sul. , Isso gerou um efeito dominó, mas não se pode esquecer da forma como jogamos, percebemos que uma parceria adicional poderia ter um grande impacto nos jogos, que é algo que queremos aprender rapidamente.

“É um jogo para todas as partes interessadas, valorizando os jogadores que estariam dispostos a se jogar na caverna, não estando acostumados com isso (após o fracasso nas rebatidas). Vencemos 3 dos 4 testes nesses campos, estivemos bem na primeira sessão aqui. Seja proativo, Brathwaite levou o jogo com seus 50 e é disso que precisamos estar cientes e provavelmente é melhor seguir em frente”, disse ele.

A última vez que as Índias Ocidentais venceram um teste contra o Paquistão em Faisalabad foi em novembro de 1990, depois de vencer em 1997 e 2006.

Subindo para 76-4 e perseguindo 254, as esperanças de vitória do Paquistão repousavam em Saud Shakeel, mas Kevin Sinclair pegou o canhoto na escorregada por 13 para aumentar ainda mais as chances dos anfitriões.

Babar Azam marcou 31, enquanto Mohammad Rizwan fez 25.

Com entradas AFP