Primeira vez no críquete T20i: Tilak Varma Scripts History, quebra recorde mundial contra a Inglaterra

O time indiano de críquete Tilak Varma fez história com seu desempenho vitorioso durante o segundo T20I contra a Inglaterra, em Chennai, no sábado. Tilak acertou 72 brilhantes em apenas 55 lançamentos com a ajuda de quatro de quatro e cinco de seis para levar seu time à vitória. Com a batida, Tilak se tornou o primeiro jogador do mundo (entre os países membros plenos) a marcar mais de 300 corridas no T20IS sem ser dispensado. Nas últimas quatro entradas para a Índia, Tilak marcou 107 (em 56 bolas) vs. África do Sul, 120 em 47 bolas contra a África do Sul, 19 e 72 não fora da Inglaterra. O recorde pertencia anteriormente a Mark Chapman, da Nova Zelândia, que marcou 271 corridas antes de ser dispensado no críquete T20i.

Maior número de corridas entre duas dispensas no T20IS (equipes completas)

Tilak Varma (Índia) – 318 (107*, 120*, 19*, 72*)

Mark Chapman (Nova Zelândia) – 271 (65*, 16*, 71*, 104*, 15)

Aaron Finch (Austrália) – 240 (68*, 172)

Shreyas Iyer (Índia) – 240 (57*, 74*, 73*, 36)

David Warner (Austrália) – 239 (100*, 60*, 57*, 2*, 20)

O capitão da Índia, Suryakumar Yadav, ficou encantado depois que Tilak Varma aceitou a ‘responsabilidade’ e proporcionou uma vitória decisiva para os anfitriões.

O segundo T20I tornou-se um assunto de alto conteúdo, especialmente quando a equação caiu para 20 bolas necessárias em 18 bolas. Tilak parecia hesitante em reverter o ataque quando a oportunidade apareceu nas primeiras entregas.

Mas Tilak decidiu fazer greve na quarta entrega, deixando Bishnoi enfrentando as duas últimas entregas. Como Bishnoi parecia ter Bishnoi galvanizado por Brydon Carse na outra extremidade. Ele arremessou com precisão sobre Midwicket para quatro, levantando o ânimo em todo o estádio.

Foi uma situação semelhante no penúltimo e próximo Bishnoi v Liam Livingstone. Na entrega mais completa, Bishnoi desistiu de uma vantagem externa para encontrar outros quatro, eventualmente reduzindo a equação para 6 por 6.

Tilak deixou os nervos à flor da pele ao ver o jogo se desenrolar com um lance vistoso, trazendo a Índia para casa com uma vitória por dois postigos e quatro bolas restantes.

“Muito feliz com a forma como Tilak rebateu, é bom ver alguém como ele assumindo a responsabilidade. Ravi Bishnoi trabalha duro na web. Ele quer contribuir com o taco.” Suryakumar disse na apresentação pós-jogo.

(Com entradas ANI)