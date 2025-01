Primeiro show de três horas; Correspondência de título e muito mais!

Olá a todos e sejam bem-vindos à COBERTURA AO VIVO e RESULTADOS do WWE Friday Night SmackDown de Khel Now (3 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião, Blesson, e farei companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

O primeiro episódio do Friday Night SmackDown em 2025 será transmitido ao vivo no Footprint Center em Phoenix, Arizona. O episódio do dia 01/03 terá duração de três horas, marcando a transição da marca Blue para o formato de três horas, sendo este próximo episódio o primeiro do gênero.

A promoção baseada em Stamford começará o ano com o espetáculo eletrizante do Friday Night SmackDown, seguido pela tão aguardada estreia do Monday Night Raw na Netflix.

Várias estrelas importantes foram anunciadas para o show, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Nia Jax, LA Knight, Solo Sikoa, Kevin Owens e muito mais.

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

Nia Jax x Naomi – Campeonato Feminino da WWE

Campeão dos Estados Unidos Shinsuke Nakamura x Andrade – luta sem título

Nia Jax x Naomi – Campeonato Feminino da WWE

A campeã feminina da WWE, Nia Jax, está programada para defender seu título contra metade da campeã de duplas femininas, Noami, no episódio de 01/03. Naomi substituiu recentemente Jade Cargill, que está de fora devido a lesão, e se juntou a Bianca Belair como a outra metade dos campeões de tag team.

Por outro lado, Jax está constantemente em desacordo com sua amiga e vencedora do MITB, Tiffany Stratton, que está sempre pensando em resgatar seu contrato contra Jax. Jax se juntou a Candice LeRae para lutar contra Naomi e Bianca pelos títulos de tag no programa da semana passada, Naomi e Belair defenderam com sucesso os títulos de tag.

Shinsuke Nakamura x Andrade

O campeão dos Estados Unidos, Shinsuke Nakamura, enfrentará Andrade em uma luta sem título no primeiro episódio de 2025. A luta foi anunciada durante o show da semana passada, onde Andrade apareceu em um pacote de vídeos desafiando o campeão.

Andrade avisou Nakamura e declarou que não tinha medo dos jogos mentais do campeão. Ele disse que exporia Nakamura quando os dois colidissem dentro do ringue.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.