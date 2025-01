Primeiro teste: Noman Ali e Sajid Khan ajudam o Paquistão a dominar as Índias Ocidentais em uma batalha giratória

Os magos do spin Noman Ali e Sajid Khan levaram o Paquistão a uma posição forte contra as Índias Ocidentais depois de mais um giro dominar o segundo dia de jogo no teste de abertura de sábado em Multan. A dupla compartilhou nove postigos, dispensando as Índias Ocidentais por insignificantes 137 em resposta aos 230 dos anfitriões no início do dia. No final, o Paquistão aumentou sua vantagem de 93 corridas para 202, marcando 109-3 no segundo turno, com Kamran Ghulam e Saud Shakeel acertando 9 e 2, respectivamente, quando a luz ruim encerrou o jogo a 25 minutos do final.

O girador esquerdo Jomel Warrican (2-17) dispensou Muhammad Hurraira por 29 após um placar inicial de 67 e Babar Azam por sua segunda derrota, já tendo ficado preso na perna por cinco.

O capitão Shan Masood parecia sólido em seus 52 anos, acertando dois seis e dois quatros antes de Warrican atropelá-lo com um single rápido.

O campo seco e sem relva de Multan já marcou 22 golos em seis sessões, apesar de terem sido perdidas duas horas e meia no primeiro dia e mais 30 minutos no sábado devido à fraca visibilidade.

Noman obteve 5-39 para seu sétimo lançamento de cinco postigos em testes, enquanto Sajid terminou com 4-65 para eliminar as Índias Ocidentais após o almoço em um primeiro turno que durou apenas 25,2 saldos.

Noman e Sajid, que conquistaram 39 de seus 40 postigos no ano passado nos dois últimos testes contra a Inglaterra na vitória do Paquistão por 2 a 1 na série, foram mais uma vez injogáveis.

Sajid abriu o boliche e eliminou Mikyle Louis (um), Keacy Carty (0), Kraigg Brathwaite (11) e Kavem Hodge (quatro) nos três primeiros saldos.

Noman então chocou ainda mais os turistas com mais quatro gols, deixando-os com 66-8.

Os spinners extras mostraram mais resistência e o batedor número 10 Warrican estava invicto aos 31, Gudakesh Motie adicionou 19 e Jayden Seales foi o último a levar 22 postigos.

Seales acertou três seis antes do spinner de boliche Abrar Ahmed.

Anteriormente, Warrican marcou 3-69, enquanto o Paquistão perdeu seus últimos seis postigos em 43 corridas, após retomar em 143-4.

Saud Shakeel foi o artilheiro do Paquistão com 84 em 157 lançamentos, incluindo seis em postigos, enquanto o guarda-postigo Mohammad Rizwan somou 71.

Shakeel acrescentou um inestimável 141 para o quinto postigo com Rizwan, tirando o Paquistão de um instável 46-4 no primeiro dia.

Kevin Sinclair desencadeou o colapso das rebatidas do Paquistão ao acertar o postigo de Shakeel com a primeira bola após os drinks.

Ele então prendeu a perna de Rizwan antes de perder o golpe reverso e a decisão original de não saída foi anulada na revisão.

A batida de 133 bolas de Rizwan incluiu nove limites.

Sajid acertou um limite e um seis em uma batida rápida de 18 antes de ser derrubado por Warrican pouco antes do meio-dia, encerrando as entradas do Paquistão.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)