Princeton Tigers vs. Yale Bulldogs: como olhar, programar, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Yale Bulldogs @ Princeton Tigers

Registros atuais: Yale 11-6, Princeton 14-5

Como olhar

Quando: Sexta -feira, 31 de janeiro de 2025 às 17:00 ET

Sexta -feira, 31 de janeiro de 2025 às 17:00 ET Onde: L. Stockwell Jadwin Gymnasium – Princeton, Nova Jersey

L. Stockwell Jadwin Gymnasium – Princeton, Nova Jersey TV: ESPN Plus

ESPN Plus Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Temos outro emocionante confronto de hera no tempo, já que os Princeton Tigers e Yale Bulldogs estão prontos para dar uma dica às 17:00 ET na sexta -feira no Gymnasium de L. Stockwell Jadwin. Os tigres são pagos com um músculo ofensivo, pois tiveram uma média de 77,1 pontos por jogo nesta temporada.

Princeton provavelmente é orientado a confrontar com um chip no ombro, considerando que Cornell acabou de terminar a sequência de sete jogos no sábado. 85-76 caíram para o grande vermelho. Os Tigres não cumpriram seu potencial e encontraram a vantagem de que as probabilidades pensavam que os criadores haviam entrado no jogo haviam entrado no jogo.

Embora tenham perdido, Princeton quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 18 rebotes ofensivos. Esta foi apenas sua primeira derrota (quatro jogos) quando eles atingiram seu próprio vidro tão forte.

Enquanto isso, Yale entrou no jogo de sábado com quatro vitórias consecutivas (uma seção em que eles superaram seus oponentes por uma média de 17,3 pontos) e deixaram com mais impulso. Eles colocaram o crosy devido a uma soma de 84-55. Os Bulldogs se acostumaram a varrer seus oponentes do tribunal, já que agora venceu sete competições por 21 pontos ou mais nesta temporada.

A perda de Princeton terminou uma série de vitórias de cinco jogos em casa e os deixou para 14-5. Quanto a Yale, eles promoveram seu recorde para 11-6 com a vitória, que foi o sétimo consecutivo em casa.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, pois ambos são um dos maiores equipes da liga. Princeton não teve problemas para aumentar a pontuação nesta temporada, depois de ter uma média de 77,1 pontos por jogo. No entanto, não é como se as lutas de Yale nesse departamento, uma vez que elas têm uma média de 82,4. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Princeton venceu Yale por 73-62 em seu confronto anterior em fevereiro de 2024. Princeton repetirá seu sucesso, ou Yale tem um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Yale venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Princeton.