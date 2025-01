Principais perspectivas do Minnesota Twins para 2025: os morcegos lideram o sistema agrícola em busca de revitalizar a organização

Janeiro está chegando e isso só pode significar uma coisa por aqui: é hora de classificar os candidatos às ligas menores. Todos os times da liga principal estão vendendo esperança aos seus torcedores: alguns estão vendendo-a de uma forma mais imediata, na forma de períodos de entressafra ativos repletos de contratações de agentes livres e aquisições comerciais. Outros, entretanto, vendem-no como perspectivas que poderão fazer a diferença nos próximos anos.

A CBS Sports está examinando os três principais candidatos de cada organização. Nossa definição de “potencial” é simples: esse jogador ainda tem elegibilidade de novato para a temporada de 2025? Se sim, são uma perspectiva; Caso contrário, é provavelmente por isso que o seu jovem jogador favorito não estará presente no processo.

Como sempre, essas listas são formadas após conversas com olheiros, analistas, especialistas em desenvolvimento de jogadores e outros avaliadores de talentos do setor. Há também uma boa quantidade de avaliações em primeira mão, análises estatísticas e pesquisas históricas misturadas. Além de muitos preconceitos pessoais: todos nós temos certas características e perfis que preferimos a outros, não adianta fingir o contrário.

Lembre-se de que não existe uma resposta certa para esse tipo de coisa. Além disso, estas são simplesmente as nossas opiniões, o que significa que não têm influência real no futuro. Já publicámos o nosso ranking dos 25 melhores potenciais clientes em todos os menores.

Com tudo isso resolvido, vamos classificar os três melhores candidatos no sistema Minnesota Twins.

Classificação dos 25 primeiros: Nº 4

O gancho curto: Hitter polido além de sua idade

Jenkins se machucou no primeiro jogo da temporada regular, o que o fez perder mais de um mês de ação. Esta ausência não o impediu de avançar para o Double-A naquela que foi sua primeira temporada profissional completa aos 19 anos. Jenkins pode realmente rebater, como evidenciado pelo fato de que ele acertou 0,282/0,394/0,439 com mais caminhadas do que eliminações em 82 jogos espalhados por quatro níveis. Contanto que Jenkins possa aproveitar mais sua força positiva daqui para frente (e não há razão aparente para que ele não deva), ele deve se tornar uma presença constante no meio da escalação dos Twins. MLB-Y: Verão de 2026

Classificação dos 25 primeiros: Nº 17

O gancho curto: Jogo ofensivo extremo, histórico de lesões extremo.

Rodríguez é um revisão rara entre perspectivas ofensivas de alta qualidade. Ele é tão exigente com o prato que faz Juan Soto parecer excessivamente ansioso. Esse discernimento resultou em mais da metade de suas aparições na carreira terminando com uma caminhada (21,9%) ou uma eliminação (29,9%). Quando Rodríguez coloca a bola em jogo, exibe uma tacada acima da média. Ele também é um bom defensor. O aspecto mais preocupante aqui é o quão esparso ele tem sido em quatro temporadas profissionais: ele disputou apenas uma vez em mais de 50 jogos e ainda não ultrapassou o limite de 100 jogos (embora tenha terminado 2023 com 99 partidas). As barras de erro são tão amplas aqui, devido ao estranho conjunto de habilidades de Rodriguez e à disponibilidade não confiável, que isso pode acabar parecendo um erro brutal em qualquer direção. MLB-Y: Final do verão de 2025

O gancho curto: Jogador utilitário bate primeiro

Keaschall, a 49ª escolha em 2023, alcançou o Double-A em sua primeira temporada profissional completa. Ele fez isso ao mesmo tempo em que oferecia um ataque acima da média, graças à sua consciência de zona e barril. No total, ele acertou 15 home runs e 23 bases roubadas em 102 jogos, com a maior parte de sua força vindo para o lado do empate. Keaschall deve continuar a ser um trunfo no ataque. Defensivamente, seu local exato de pouso não é claro. Ele precisou de uma cirurgia de Tommy John que encerrou prematuramente sua temporada, e mesmo antes dessa operação os Twins estavam fazendo experiências com ele no campo central. Onde quer que Keaschall jogue, sua melhor posição provavelmente será na área do batedor. MLB-Y: Final do verão de 2025