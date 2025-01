Pritam Kotal se junta ao Chennaiyin FC em um contrato de dois anos e meio com o Kerala Blasters

Pritam Kotal, um zagueiro experiente, pode ajudar Marina Machans a fortalecer a defesa.

Pritam Kotal, lateral-direito de 31 anos, e o seu clube, Kerala Blasters FC, decidiram mutuamente separar-se este domingo. O defesa já se juntou a outra equipa da Super League indiana, o Chennaiyin FC, com um contrato de dois anos e meio e participou nos treinos matinais do clube.

Pritam Kotal disputou quatorze partidas até agora pelo Kerala Blasters FC. Ele não estava no time contra o NorthEast United FC em 18 de janeiro de 2025. Em 14 partidas, ele deu assistência para um gol contra o Punjab FC na primeira partida da temporada do ISL. Na defesa, Kotal venceu 2 tackles, 19 duelos, 9 duelos aéreos, fez 10 bloqueios, 31 recuperações e 37 liberações para o Kerala Blasters FC na temporada 2024-25 do ISL.

🗣️ O clube tem o prazer de anunciar a contratação de 𝐏𝐫𝐢𝐭𝐚𝐦 𝐊𝐨𝐭𝐚𝐥 por dois anos e meio. O zagueiro já começou a trabalhar e hoje se juntará ao time para treinar 💙🤩#AllForChennaiyin pic.twitter.com/N2XpKYIKPr -Chennaiyin FC (@ChennaiyinFC) 19 de janeiro de 2025

Por outro lado, o Kerala Blasters parece ter conseguido um grande golpe de transferência ao garantir um acordo pré-contrato com o defesa do Chennaiyin FC, Bikash Yumnam.

Como a contratação de Kotal ajudará o Chennaiyin FC

O Chennaiyin FC começou a temporada ISL 2024-25 com uma nota positiva. Na partida de abertura da temporada, a equipe derrotou o Odisha FC por 2-3. No entanto, a equipe agora está lutando. Nas últimas quatro partidas, a equipe enfrentou derrotas para o Bengaluru FC e o Mumbai City FC e também somou dois empates frustrantes contra o Mohammedan SC e o Odisha FC, depois de vencer por 2 a 0 por um período significativo.

O principal problema do clube é a defesa; A equipe é a segunda que mais sofreu gols, 27 gols em 16 jogos até o momento. A contratação de Pritam Kotal pelo Chennaiyin FC pode ajudar o clube a fortalecer a defesa e adicionar-lhe mais maturidade.

Falando em ingressar no Chennaiyin FC, Pritam Kotal compartilha sua opinião. Ele disse: “Estou muito feliz por estar aqui e fazer parte da família Chennaiyin FC. O treinador explicou-me que me queria muito na sua equipa, por isso, quando recebi a oferta, não hesitei em entrar. É uma equipe muito boa e que joga bem. Meu objetivo a partir de agora seria tentar vencer todos os jogos e chegar aos playoffs.”

“O técnico Coyle está aqui há alguns anos, conhece o campeonato, os jogadores indianos. Os jogadores também o conhecem e respeitam. Quero dar tudo em campo e estou muito feliz por jogar com ele”, acrescentou Kotal.

Falando sobre a nova chegada, o técnico Owen Coyle disse: “Estamos absolutamente encantados em trazer Pritam para o clube de futebol. Ele é um jogador que jogou ao mais alto nível e representou a Índia mais de 50 vezes. Ele foi campeão da liga e possui grandes qualidades de liderança que são acompanhadas por sua habilidade futebolística. Ele está muito motivado. “Falei muito com ele, ele quer vir para o clube, ajudar os jogadores mais jovens e obviamente mostrar que é um bom jogador.”

“É uma ótima opção para o clube. “Ele é um personagem muito bom, um líder e certamente ajudará o time na segunda metade da temporada”, acrescentou Coyle.

A jornada futebolística de Pritam Kotal até agora

O defensor ingressou no Kerala Blasters FC vindo do Mohun Bagan Super Giant em julho de 2023, com um contrato de três anos. Pritam Kotal fez sua estreia no ISL pelo FC Pune City em 2014, a primeira temporada do ISL. O defensor ganhou vários troféus. Em 2015, ele ganhou o troféu da I-League com Mohun Bagan e também foi premiado como o Melhor Defensor do Ano de 2015. Ele ganhou três troféus ISL com o Atlético de Kolkata em 2016, ATK Mohun Bagan em 2020 e Mohun Bagan Super Giant em 2023. .

Pritam Kotal estreou pela seleção principal contra o Nepal em 12 de março de 2015. Pela seleção, o zagueiro disputou 52 partidas e conquistou a Copa Intercontinental em 2018 e 2023. Também é tricampeão da SAFF. Campeonato, vencendo em 2015, 2021 e 2023.

