Privado de Nova Orleans vs. Cardeais de palavras incorporadas: como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

A palavra encarnada está na estrada, mas não procura pior para o desgaste. Eles têm alguma almofada, já que atualmente lideram Nova Orleans por 38 a 20.

Encarnar Word entrou no jogo com seis perdas consecutivas e está a caminho de fazê -lo sete. As coisas podem mudar ou Nova Orleans lhes dará outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está tocando

Cardinals of Incarnadas Words @ New Orleans Awards

Registros atuais: Palavra incorporada 9-11, Nova Orleans 4-16

Como olhar

O que saber

A palavra encarnada e Nova Orleans são de 5 a 5 em janeiro de 2020, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão Southland às 20:00 ET na segunda -feira na Lakefront Arena. Os cardeais estão limitando o confronto em uma sequência de perdas de seis jogos.

A palavra encarnada é destinada ao concurso que acaba de sofrer sua maior derrota desde 10 de dezembro de 2024 no sábado. Eles sofreram uma perda dolorosa de 86-63 nas mãos da Louisiana.

Enquanto isso, Nova Orleans não pôde dirigir Houston Chr. Os corsários já fizeram um ‘L’ em jogos consecutivos.

Embora tenham perdido, Nova Orleans estava trabalhando como uma unidade e terminou o jogo com 18 assistências. Essa é a maior quantidade de assistências desde fevereiro de 2024.

A derrota da palavra incorporada reduziu seu registro para 9-11. Quanto a Nova Orleans, sua perda reduziu seu recorde para 4-16.

Esteja atento ao ARC no jogo de segunda -feira: a palavra encarnada é dinamite desde o Deep nesta temporada, pois fez 38,8% de seus três por jogo. No entanto, é uma história diferente para Nova Orleans, pois eles ganharam apenas 31,5% dos três nesta temporada. Dada a considerável vantagem da palavra ENCARNA nessa área, Nova Orleans precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Olhando para o futuro, a palavra incorporada é a favorita nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 3,5 pontos. É possível que este concurso não seja o melhor momento para apostá -los contra a propagação, já que os treinadores caíram nas últimas seis vezes que jogaram.

Chance

A palavra incorporada é a favorita de 3,5 pontos contra Nova Orleans, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades estavam de acordo com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo foi aberto como uma extensão de 3,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 150,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Nova Orleans e Encarnate Word têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.