Probabilidades da NFL, linhas de curinga para 2025, previsões ATS, escolhas de jogos, tempos – modelo simula cada jogo 10.000 vezes

Com uma temporada regular de 272 jogos atrás de nós, existem várias tendências de apostas na NFL a serem consideradas para seleções de jogos da NFL no fim de semana de wild card. Enquanto os favoritos de estrada venceram 73,1% dos jogos, os times de estrada favoritos cobriram pouco mais de 56% do tempo. A primeira rodada da chave de playoffs da NFL de 2025 tem dois favoritos fechando a programação do NFL Super Wild Card Weekend. Os Chargers são favoritos de 3 pontos sobre os Texans no sábado, de acordo com as últimas probabilidades da NFL, enquanto os Vikings são favoritos de um ponto contra os Rams no Monday Night Football com um over-under de 48.

Esses jogos da NFL desta semana também têm os spreads mais reduzidos do fim de semana do NFL Wild Card. Ravens x Steelers (+9,5, 43,5) e Bills x Broncos (+8,5, 47) têm os times da casa como favoritos, mas os times da casa na verdade têm um histórico de derrotas contra o spread (ATS) nesta temporada, cobrindo 49,2% de jogos. Todo fim de semana selvagem Linhas da NFL estão listados abaixo, e o modelo de computador avançado da SportsLine tem todas as dicas de apostas e previsões da NFL que você precisa faça as melhores escolhas da NFL no fim de semana do Super Wild Card agora. Avançar, Obtenha as previsões completas de pontuação do modelo Wild Card Weekend NFL aqui.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra nos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas de 31-14 nas melhores apostas. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 69%. A longo prazo, ele tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora ele concentrou sua atenção nas últimas notícias. Probabilidades da NFL para o fim de semana do Wild Card e linhas de apostas da NFL e seleções de apostas fixas para cada confronto da NFL. Você pode encontrar todos eles aqui..

Onde apostar em jogos da NFL

Abaixo está uma comparação das várias promoções de boas-vindas disponíveis, juntamente com análises das principais casas de apostas e suas ofertas promocionais atuais.

Sábado, 11 de janeiro

Los Angeles Chargers contra Houston Texans (+2,5, 42,5)

Horário: 16h30, horário do leste

Canal: CBS/Supremo+

Nenhum time tem mais vitórias no ATS nesta temporada do que os 12 dos Chargers, enquanto nenhum time dos playoffs tem menos vitórias no ATS do que os sete dos Texans. No entanto, Houston está 5-2 tanto direto quanto contra o spread, de todos os tempos, na Rodada Wild Card. Enquanto isso, Los Angeles cobriu apenas uma vez nos últimos sete jogos dos playoffs como favorito.

Seleção de modelo: O modelo SportsLine, que entra nos playoffs da NFL de 2025 em uma sequência de 31-14 apostas nas escolhas mais bem avaliadas da NFL este ano (uma impressionante taxa de sucesso de 69%), projeta que uma equipe permitirá cinco pontos a mais do que seu média da temporada. , e prevê que uma equipe acumulará em média quase cinco takeaways combinados mais sacas. Veja as projeções da NFL aqui.

Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens (-9,5, 43,5)

Horário: 20h, horário do leste

Canal: Vídeo Prime

As equipes dividiram seus dois encontros da temporada regular, com o time da casa vencendo e fixando em cada um. Os Steelers entram em uma seqüência de cinco derrotas consecutivas nos playoffs e também não conseguiram cobrir todos os cinco jogos. A classificação de passador de Lamar Jackson na temporada regular de 102 é a terceira melhor na história da NFL, mas ele tem uma classificação de 75,7 em seis jogos da pós-temporada.

Escolha do modelo: O modelo SportsLine, que tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a semana 7 de 2022, diz um lado de o total de acertos em quase 60% das simulações. Veja qual lado do total é obrigatório aqui.

Domingo, 12 de janeiro

Denver Broncos em Buffalo Bills (-8,5, 47)



Horário: 13h, horário do leste

Canal: CBS/Supremo+

O Over foi um 21-11-2 combinado para ambas as equipes nesta temporada. O Over acertou em quatro dos últimos cinco jogos do Buffalo e também nos últimos três jogos fora de casa do Broncos. Denver foi derrotado em cada um dos últimos quatro jogos dos playoffs fora de casa, perdendo cada um deles por pelo menos 18 pontos.

Escolha de modelo: O modelo SportsLine, que subiu mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início, projeta que uma defesa acumulará mais pontos de fantasia do que qualquer running back, recebedor ou tight end do outro time . Obtenha as projeções da NFL aqui.

Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles (-4,5, 45,5)

Horário: 16h30, horário do leste

Canal: FOX

Os Eagles venceram por 34 a 29, quando esses times se enfrentaram na Semana 1 no Brasil, também como favoritos de 1,5 ponto. Os Packers são o sétimo colocado na NFC, e o sétimo colocado nos playoffs da NFL tem um recorde histórico de 1-7, com a única vitória sendo cortesia do Green Bay no ano passado contra o Dallas. Nesta temporada, os Packers estavam 11-1 contra times com 10 ou menos vitórias, mas estavam 0-5 contra times com mais de 11 vitórias, e o Philadelphia vinha de uma temporada de 14 vitórias.

Escolha do modelo: O modelo SportsLine, que entra nos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de 31-14 apostas nas escolhas mais bem cotadas da NFL este ano (uma taxa de sucesso impressionante de 69%), diz que o diferencial chega a mais de 50%. de simulações. Veja qual é aqui.

Futebol de domingo à noite: Washington Commanders x Tampa Bay Buccaneers (-3, 50,5)



Horário: 20h, horário do leste

Canal: NBC

O Tampa venceu por 37 a 20, em casa, quando esses times se enfrentaram na semana 1, também como favoritos de 4 pontos. Ambas as equipes estão entre as cinco primeiras em pontuação ofensiva, com os Bucs tendo o terceiro ataque de passes, enquanto os Commanders contra-atacam com o terceiro ataque rápido. Washington perdeu quatro jogos consecutivos na pós-temporada, com sua última vitória sendo contra os Buccaneers. na Rodada Wild Card de 2005.

Escolha do modelo: O modelo SportsLine, que tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde a semana 7 de 2022, diz um lado de o total de acertos em mais de 60% das simulações em uma seleção com classificação A. Obtenha a cobiçada seleção com classificação A do modelo aqui.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Futebol de segunda à noite: Minnesota Vikings contra Los Angeles Rams (+1, 48)

Horário: 20h, horário do leste

Canal: ABC/ESPN

Os Rams derrotaram os Vikings por 30-20, em casa, na Semana 8, também se apresentando como azarões de 2,5 pontos. Los Angeles cobriu seus últimos quatro jogos de abertura dos playoffs e teve um recorde de 5-1 ATS em seus últimos seis jogos da temporada regular. Os Vikings, no entanto, são 7-2-3 ATS como favoritos de estrada desde que Kevin O’Connell se tornou treinador principal em 2022, com essa taxa de cobertura de 77,8%, a terceira melhor da liga.

Escolha de modelo: O modelo SportsLine, que arrecadou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem avaliadas da NFL desde seu início, diz que dois jogadores têm quase 100 jardas da linha de scrimmage, enquanto dois outros jogadores têm mais de 80 jardas da linha de scrimmage . Obtenha as projeções da NFL aqui..