Probabilidades de contas vs. contas, spread, previsão, escolha de especialistas Ravens: horário de início, onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo

Josh Allen e Lamar Jackson são os favoritos na edição deste ano. NFL Corrida para o MVP. Agora, no domingo, eles vão competir por muito mais do que uma premiação individual quando o Buffalo Bills receber o Baltimore Ravens na briga pelo campeonato da AFC. Os Bills avançaram pela última vez para o jogo do título da conferência em 2020, enquanto os Ravens caíram para o atual Super Bowl campeões Kansas City Chiefs nas finais da AFC do ano passado.

Este é o ano de Allen superar o obstáculo, meses depois que o front office do Bills refez seu corpo de wide receivers? Ou Jackson é dinâmico demais ao lado do corpulento Derrick Henry para desacelerar em janeiro?

De qualquer forma, este é um material absolutamente indispensável.

Como você pode sintonizar? E quem está preparado para vencer? Aqui está nosso resumo e previsão:

Contas vs. Ravens onde assistir

Data: Domingo, 19 de janeiro | Tempo: 18h30, horário do leste

Localização: Estádio Highmark (Orchard Park, Nova York)

TV: CBS | Fluxo: Supremo + (Clique aqui)

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Ravens -1,5, acima/abaixo de 51,5 (Consenso da SportsLine)

Josh Allen x Lamar Jackson: Qual superstar QB tem vantagem entre dois candidatos a MVP? Garrett Podell

Previsão

Este é, em muitos aspectos, um jogo legado tanto para Allen quanto para Jackson e seus respectivos contendores: nenhum dos quarterbacks corre o risco de cair do nível amplamente aceito de talento transcendente no centro, mas ambos os sinalizadores estão desesperados para forjar sua própria definição . corrida pós-temporada e, finalmente, eclipsar a enorme sombra de Patrick Mahomes e dos Chiefs. Como tal, esperamos que ambos façam uma boa quantidade de jogadas de boas-vindas no domingo, mesmo e talvez especialmente se o inverno chegar.

A verdadeira questão é: qual elenco de apoio é mais adequado para a ocasião no inverno de Buffalo? Embora os Bills sejam subestimados como um time de corrida graças à explosão de James Cook no backfield, o Baltimore tem sido o candidato mais completo em seu apogeu, com uma defesa rejuvenescida e um ataque físico e metódico que foi praticamente construído para o tempo frio. jogos de playoffs. Gostamos das chances de Henry contra os sete primeiros de Sean McDermott, especialmente depois do que ele fez ao Buffalo em setembro, e projetamos o retorno do Baltimore ao jogo pelo título da AFC. Escolher: Corvos 27, contas 24

Prêmio: Mike Tierney, que tem uma seqüência de 53-27-2 nos jogos do Baltimore Ravens, postou suas melhores apostas para o jogo da rodada divisionária entre o Baltimore Ravens e o Buffalo Bills. Tierney se inclina para o Under, mas de quem ele gosta contra o spread? Descubra aqui em Linha esportiva.