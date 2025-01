Probabilidades de fim de semana do NFL Wild Card, escolhas de especialistas: melhores apostas, onde assistir, transmissão ao vivo dos playoffs da NFL e muito mais

o caminho para Super Bowl LIX começou no sábado, quando os Texans venceram os Chargers e os Ravens cuidaram dos Steelers. Apenas 12 equipes ainda têm a chance de erguer o Troféu Lombardi em algumas semanas em Nova Orleans.

Como fazemos todas as semanas, compilamos as melhores escolhas de apostas e conteúdo de CBSSports.com e SportsLine e os colocamos em um só lugar, para que você possa obter escolhas de apostas esportivas contra o spread de nossos especialistas CBS Sports, bem como informações adicionais . apresenta conteúdo para cada jogo, incluindo jogadas dos maiores especialistas da SportsLine e o modelo de projeção SportsLine, as melhores apostas de nossa equipe, escolhas de sobreviventes e muito mais.

Preparar? Vamos entrar.

Que escolhas você pode fazer com confiança durante o Wild Card Weekend?

Tempo: Domingo, 20h ET (NBC), streaming no fubo (teste gratuito)

Abrir: Bucaneiros -3,5, acima/abaixo de 50,5

“Este é o primeiro jogo de playoff para o quarterback novato do Washington, Jayden Daniels, que tem sido especial nesta temporada. A defesa do Tampa Bay está forte, então espero que Daniels tenha sucesso nos arremessos. Mas os Bucs podem marcar. Eles também vão conseguir alguns grandes joga de Baker Mayfield e então Bucky Irving fecha o jogo com alguns atrasos difíceis. – O redator sênior da NFL da CBS Sports, Pete Prisco, explica por que os Bucs venceram os Commanders por 35-30. Para ver o restante de suas seleções, Clique aqui.

“Saudações aos Comandantes, saudação a Jayden Daniels. A ex-estrela da LSU quebrou recordes de quarterback novato em porcentagem de conclusão (69%) e jardas corridas (891) no que foi verdadeiramente uma campanha histórica. Agora, ele pode levar Washington ao sucesso na pós-temporada ?

“Os Commanders têm algo a seu favor. Eles estão jogando no horário nobre. Washington estava 1-1 nos jogos do horário nobre nesta temporada, e ambos os jogos foram fora de casa. Eles derrotaram o Cincinnati Bengals em uma disputa de pênaltis, mas perderam Para os Eagles, assim como para os Buccaneers, eles estavam 0-4 no horário nobre deste ano. Eles perderam para o Atlanta Falcons, Ravens, Chiefs e Cowboys! bons times, mas os Cowboys com falta de jogadores dos Falcons e Kirk Cousins ​​não Os Commanders terminaram a temporada regular com a terceira pior defesa de corrida da liga (137,5 jardas de corrida permitidas por jogo), mas prevejo a surpresa e espero uma. empurre na pior das hipóteses.” – Jordan Dajani, redator da CBS Sports NFL, explica por que ele não está apenas escolhendo os Commanders +3, mas apoiando-os diretamente contra Tampa Bay. Para ver todas as suas escolhas para este fim de semana, Clique aqui.

Larry Hartstein, da SportsLine, é o cara a ser observado quando se trata de selecionar uma escolha para este concurso de Comandantes-Buccaneers. Em jogos envolvendo Washington, Hartstein tem 34-20, então você definitivamente vai querer ver como ele está avaliando este jogo. Podemos afirmar que está abaixo do total de 50,5 pontos.

“Os Buccaneers provavelmente vão querer ditar o ritmo deste jogo e não deixar Jayden Daniels correr solto. Uma maneira de fazer isso é estabelecer um jogo de corrida forte, que combine bem com a defesa de corrida fraca de Washington. -mais jardas corridas para running backs nesta temporada e a terceira maior média de jardas por corrida Isso coloca Bucky Irving em boa forma para superar um total de jardas corridas que ele superou em cinco de seus últimos sete jogos até agora. regulares”. – O redator da CBS Sports NFL, Tyler Sullivan, explica por que gosta das mais de 86,5 jardas corridas de Bucky Irving como uma de suas principais apostas para o fim de semana. Para ver todas as suas seleções de acessórios, Clique aqui.

Tempo: Segunda-feira, 20h ET (ABC, ESPN), streaming no fubo (teste gratuito)

Abrir: Vikings -2, acima/menos de 47

“Você pode não acreditar em mim, mas isso não é apenas uma reação exagerada à derrota de Minnesota para o Lions na semana passada. É mais sobre como eu acho que o Rams poderia ser um time divertido agora que chegou aos playoffs. Stafford e Sean McVay têm um histórico de vitórias no Super Bowl em que se apoiar, enquanto Kevin O’Connell treinou apenas um jogo de playoff (uma derrota) em sua carreira e Sam Darnold nunca foi titular. playoff.Sabemos que o momento não será muito grande para Stafford e McVay, mas podemos dizer isso para O’Connell e Darnold Não. Os Rams estão 3-0 nos playoffs de todos os tempos no SoFi Stadium. Super Bowl LVI), enquanto Stafford ficou de fora desses jogos. A secundária de Minnesota pode ter problemas para conter Puka Nacua e Cooper Kupp, colocando ainda mais pressão sobre Darnold e o ataque dos Vikings para acompanhar. Acho que McVay dá uma masterclass de treinamento contra seu ex-craque e consegue a reviravolta em casa.” – O redator da CBS Sports NFL, Tyler Sullivan, explica por que gosta que os Rams façam a reviravolta contra o Minnesota. Para ver todas as suas seleções, Clique aqui.

RJ White da SportsLine analisa este confronto entre Vikings e Rams na noite de segunda-feira. As brancas estão em uma seqüência de 71-39-5 quando se trata de apostar em jogos dos Vikings, então você definitivamente vai querer ver em que lado do spread ele está apostando. Podemos afirmar que está acima do total de 47 pontos.

“TJ Hockenson não foi um fator importante no final da temporada regular contra os Leões, mas ele tem estado bastante sólido desde que saiu do IR no meio da temporada. Ele ultrapassou esse número em cinco de seus 10 jogos disputados nesta temporada, incluindo três de seus últimos” É também um confronto espetacular, já que os Rams são fracos contra os tight ends, cedendo o quarto maior número de jardas recebidas e o terceiro maior número de recepções na NFL para o grupo de posição – Tyler Sullivan.”, Redator da CBS Sports NFL explica por que ele gosta de TJ Hockenson 42,5+ recebendo jardas como uma de suas melhores apostas para esta rodada de playoffs. Clique aqui.