Probabilidades de jogo do campeonato nacional CFP de 2025, escolhas de especialistas entre Notre Dame e estado de Ohio: Parlay retorna quase 3-1

O College Football Playoff expandiu de quatro para 12 times nesta temporada e agora uma pós-temporada emocionante culminará com o jogo do Campeonato Nacional do College Football Playoff de 2025 na segunda-feira às 19h30 horário do leste dos EUA. Ohio State registrou vitórias de 14 pontos ou mais sobre Tennessee, Oregon e Texas para chegar ao jogo do título, enquanto Notre Dame venceu Indiana, Georgia e Penn State ao longo do caminho. Agora, essas potências do futebol universitário enfrentarão a chance de fazer história em jogo depois de se enfrentarem na temporada regular nos últimos dois anos.

As últimas probabilidades de jogos do Campeonato Nacional CFP por meio do consenso SportsLine listam Ohio State como favorito de 9 pontos contra Notre Dame, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 45,5. Os Buckeyes estão -408 (arrisquem $ 408 para ganhar $ 100) na linha do dinheiro, enquanto os Fighting Irish estão +315 (arrisquem $ 100 para ganhar $ 315).

Convidado frequente de programas de rádio e televisão nacionais para falar sobre esportes universitários, Casale aposta (e ganha) no esporte há mais de 30 anos. Desde a semana 13 da temporada regular, ele está com 14-7 em sua coluna de melhores apostas, incluindo uma semana perfeita de 3-0 no final da temporada que lhe rendeu +600 acumuladas.

Melhores previsões de especialistas sobre as eliminatórias do futebol universitário

Uma das principais escolhas de Casale para os playoffs do futebol universitário: jogar com menos de 45,5 pontos (-110) para o jogo do título nacional CFP de 2025. Essas foram as duas defesas com maior pontuação do país nesta temporada, com Ohio State permitindo 12,2 pontos por jogo e Notre Dame. permitindo 14,3 pontos por jogo. Mesmo contra a concorrência elevada na pós-temporada, Notre Dame permitiu apenas 17 pontos por jogo, enquanto Ohio State permitiu 17,3 pontos por jogo.

Ambas as equipes também mantiveram seus oponentes a menos de 300 jardas por jogo e desistiram de menos de 170 jardas por jogo no ar nesta temporada. Com quase duas semanas inteiras para se prepararem um para o outro, pode-se esperar que Marcus Freeman e Jim Knowles tenham suas unidades defensivas bem preparadas. Casale também espera que um ataque forte de Notre Dame contribua para uma batalha com poucos gols.

“Os irlandeses perderam dois titulares na linha ofensiva contra o Penn State, quando o left tackle Anthonie Knapp e o right guard Rocco Spindler sofreram lesões”, disse Casale à SportsLine. “Você tem que dar crédito ao running back de Notre Dame, Jeremiyah Love, por destruí-lo nas semifinais, mas ele claramente também não está 100%. É difícil o suficiente correr em uma defesa do estado de Ohio que permite apenas 92,6 jardas por jogo no Vai será ainda mais difícil para Notre Dame com Love ainda se recuperando de uma lesão no joelho que sofreu contra o Indiana.” Veja quais outras escolhas Casale gosta na SportsLine.

Como fazer escolhas para os playoffs do futebol universitário

