Probabilidades de Louisiana x Texas State, previsão: escolhas de basquete universitário de 2025, 23 de janeiro Melhores apostas de um modelo comprovado

O Louisiana Ragin Cajuns (6-13) jogará seu primeiro jogo em casa em 12 dias quando receber o Texas State Bobcats (11-8) na tarde de quinta-feira. Louisiana venceu dois de seus últimos três jogos, e ambas as vitórias foram contra Louisiana Monroe. Texas State está desfrutando de uma seqüência de duas vitórias consecutivas depois de registrar vitórias em casa sobre Georgia State e Southern Miss. Os Bobcats eram favoritos com 9 pontos na vitória na prorrogação contra os Golden Eagles no sábado.

Distribuído entre Louisiana e Texas: Estado do Texas -6

Luisiana vs. Estado do Texas acima/abaixo: 144,5 pontos

Linha de dinheiro da Louisiana vs. Estado do Texas: Estado do Texas: -249, Louisiana: +202

Transmissão do estado de Louisiana x Texas: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que Louisiana pode cobrir

Louisiana teve um calendário difícil fora da conferência, mas respondeu vencendo quatro de seus primeiros sete jogos do Sun Belt para passar para o quarto lugar na classificação. Os Ragin Cajuns já venceram sua série da temporada com Louisiana Monroe, derrotando-os em cada um dos dois sábados anteriores. Eles eram favoritos por 1 ponto fora de casa na vitória por 65-60 no fim de semana passado, quando Kentrell Garnett marcou 18 pontos.

Garnett é um dos dois jogadores do time com pontuação de dois dígitos, enquanto o armador júnior Mostapha El Moutaouakkil lidera com 12,6 pontos por jogo. O guarda sênior Christian Wright também foi um contribuidor importante, com média de 8,8 pontos por jogo. Louisiana venceu oito de seus últimos 11 jogos em casa contra o Texas State e seis consecutivos no geral. Veja qual time escolher aqui.

Por que o estado do Texas pode cobrir

O Texas State também está empatado em quarto lugar no Sun Belt e chega a esta disputa com força depois de vencer três dos últimos quatro jogos. A única derrota dos Bobcats durante esse trecho ocorreu na prorrogação na estrada em Southern Miss, em 11 de janeiro. Eles conseguiram se vingar na revanche contra os Golden Eagles no sábado, vencendo o próprio jogo na prorrogação.

O atacante sênior Tylan Pope marcou 28 pontos e pegou 12 rebotes em um esforço duplo-duplo ao longo de 38 minutos de ação. Ele tem média de 15,5 pontos e 6,5 rebotes por jogo, enquanto o atacante Tyrel Morgan soma 14,4 pontos e 6,8 rebotes. O guarda do segundo ano Kaden Gumbs (12,1) e o guarda júnior Coleton Benson (10,3) também pontuaram com dois dígitos. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer seleções entre Louisiana e Texas

