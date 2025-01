Probabilidades de Michigan State x Northwestern, previsão: escolhas de basquete universitário de 2025, 12 de janeiro. Apostas por modelo testado

Uma batalha Big Ten acontecerá no domingo, quando os Northwestern Wildcats receberem os Michigan State Spartans. Depois de chegar ao torneio da NCAA nas últimas duas temporadas, Northwestern começou com 10-5 e 1-3 no jogo Big Ten. Enquanto isso, Michigan State tem 13-2 e um perfeito 4-0 em jogo de conferência. No entanto, os Wildcats venceram três dos últimos quatro confrontos diretos com os Spartans e cobriram a vantagem em todos os quatro encontros.

Tipoff está agendado para meio-dia ET na Welsh-Ryan Arena em Evanston, Illinois. Os Spartans são favorecidos por 2,5 pontos no último Northwestern vs. Michigan State, enquanto o over/under é de 138 pontos de acordo com o consenso da SportsLine. Antes de entrar em qualquer estado de Michigan vs. Noroeste, você quer Veja as previsões do basquete universitário do modelo de computador testado na SportsLine.

O modelo simula todos os jogos de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Ele entra na semana 10 da temporada 2024-25 com um spread de apostas de 189-130 (+2.985) em todas as escolhas de basquete universitário mais bem avaliadas disponíveis. Qualquer pessoa que o siga em apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

A modelo está de olho Noroeste x estado de Michigan. Você pode ir ao SportsLine para Veja suas seleções. Aqui estão vários linhas de apostas de basquete universitário para o jogo:

Diferença entre o noroeste e o estado de Michigan: Noroeste +2,5

Northwestern vs Michigan State acima/abaixo: 138 pontos

Linha de dinheiro do Noroeste vs. Estado de Michigan: Noroeste +125, Estado de Michigan -151

Noroeste vs. Escolhas Estado de Michigan: Veja as seleções aqui

Transmissão do noroeste x estado de Michigan: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que a Northwestern pode cobrir

Os Wildcats tiveram uma semana para se recuperar depois de uma derrota retumbante por 79-61 para Purdue no último domingo. Foi a segunda derrota consecutiva do Northwestern, mas foi a primeira vez em toda a temporada que o time de Collins perdeu um jogo por mais de cinco pontos. No entanto, os Wildcats ainda cobriram a diferença em sete dos últimos oito jogos.

Nick Martinelli e Brooks Barnhizer foram uma dobradinha devastadoramente eficaz para Northwestern durante toda a temporada. Martinelli tem média de 19,4 pontos e 5,7 rebotes, enquanto arremessa 50,9% do chão e 42,9% da linha de 3 pontos. Enquanto isso, Barnhizer encheu a folha de estatísticas com 19,3 pontos, 9,5 rebotes, 4,5 assistências, 2,5 roubos de bola e 1,3 bloqueios por jogo. Veja qual time escolher aqui.

Por que o estado de Michigan pode cobrir

Michigan State está classificado em 16º lugar no AP Top 25 depois de obter oito vitórias consecutivas, que incluíram uma vitória em quadra neutra sobre a Carolina do Norte e quatro vitórias sobre adversários da conferência. Mais recentemente, os Spartans destruíram Washington, por 88-54, na quinta-feira, em casa, como favorito com 14 pontos.

Os Huskies arremessaram apenas 32,7% do campo e acertaram apenas 3 de 16 na linha de 3 pontos em um esforço defensivo sufocante do estado de Michigan. Jaden Akins liderou todos os artilheiros com 20 pontos e Jeremy Fears Jr. fez um duplo-duplo com 12 pontos e 10 assistências. Os Spartans também venceram a batalha de rebotes por 36-23 e cobriram a diferença em sete dos últimos oito jogos. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre o noroeste e o estado de Michigan

O modelo simulou o estado de Michigan versus Northwestern 10.000 vezes e os resultados chegaram. O modelo se apoia no total e também gerou uma escolha de spread de pontos que acerta em mais de 50% das simulações. Você só pode ver a escolha no SportsLine.

Então, quem ganha Northwestern vs. Michigan State e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver para qual lado da extensão Michigan State-Northwestern você deve pular, tudo a partir do modelo com uma seqüência de 189-130 nas melhores escolhas do basquete universitário.e descubra.