Probabilidades de Notre Dame x Penn State, linha: escolhas do playoff de futebol universitário de 2025, previsões do modelo Orange Bowl

O Penn State Nittany Lions, número 6, tentará manter seu início impressionante no College Football Playoff quando enfrentar o Notre Dame Fighting Irish, número 7, no Orange Bowl de 2025, na noite de quinta-feira, e o vencedor avançará para o campeonato nacional. jogo. Penn State registrou vitórias sobre SMU e Boise State, vencendo esses jogos por um placar final combinado de 69-24. Notre Dame fechou a temporada regular com uma seqüência de 10 vitórias consecutivas e somou vitórias sobre Indiana e Geórgia no CFP. Os Fighting Irish têm dois dias a menos para se preparar para este jogo depois que o Sugar Bowl foi adiado do dia de Ano Novo para 2 de janeiro.

O pontapé inicial está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA, quinta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Notre Dame é favorecida por 1,5 pontos no último Penn State vs. Notre Dame, enquanto o over/under é de 46,5 pontos, segundo consenso da SportsLine. Notre Dame é a favorita -126 (arrisque $ 126 para ganhar $ 100) na linha do dinheiro. Antes de decidir entre Notre Dame e Penn State, você vai querer Veja as previsões do modelo para o futebol universitário na SportsLine.

Diferença entre Notre Dame e Penn State: Notre Dame -1,5

Notre Dame x Penn State acima/abaixo: 46,5 pontos

Linha de dinheiro Notre Dame-Penn State: Notre Dame -126, Penn State +106

Por que a Penn State pode cobrir

Penn State dominou seus dois primeiros oponentes no College Football Playoff, esmagando SMU e Boise State para avançar para as semifinais. O quarterback júnior Drew Allar terminou com apenas 171 jardas na vitória sobre o Broncos, mas conseguiu três touchdowns. Os Nittany Lions confiaram muito em seu ataque em corrida, que acumulou 216 jardas e uma pontuação.

Sua defesa manteve sete de seus últimos nove oponentes com 20 pontos ou menos, incluindo uma derrota por pouco para o estado de Ohio em novembro. Eles cobriram a diferença em cinco dos últimos sete jogos, e ambas as derrotas durante a temporada regular foram contra os cinco primeiros times. Notre Dame está jogando em um intervalo mais curto depois que o Sugar Bowl foi adiado um dia, dando à Penn State uma vantagem nessa categoria. Veja qual time escolher aqui.

Por que Notre Dame pode cobrir

Notre Dame tem sido indiscutivelmente o time mais impressionante do futebol universitário desde setembro, acumulando uma seqüência de 12 vitórias consecutivas após uma derrota chocante para o Northern Illinois. O mais importante para os apostadores é que os Fighting Irish cobriram o spread em 10 jogos consecutivos. Eles alcançaram uma vitória por 23 a 10 sobre o segundo colocado, Geórgia, nas quartas de final, com Jayden Harrison proporcionando um grande momento com um touchdown de retorno inicial de 98 jardas para abrir o segundo tempo.

O versátil quarterback sênior Riley Leonard teve mais de 200 jardas de passe contra o Indiana antes de correr para 80 jardas contra a Geórgia. Do outro lado da bola, esta será a segunda melhor defesa de passes que Penn State enfrentou nesta temporada. Os Leões de Nittany não conseguiram cobrir a diferença em sete jogos consecutivos contra times com as 25 melhores defesas pontuadas. Veja qual time escolher aqui.

