Probabilidades de Nuggets vs. 76ers, previsão de pontuação, horário de início: Escolhas da NBA de 2025, 21 de janeiro Apostas por modelo testado

O Philadelphia 76ers tentará quebrar uma seqüência de seis derrotas consecutivas quando enfrentar o Denver Nuggets na noite de terça-feira. Filadélfia vem de uma derrota por 123-109 para o Milwaukee Bucks no domingo, enquanto Denver derrotou Orlando por 113-100. Os Sixers (15-26), terceiro na Divisão do Atlântico, estão fora de casa com 9-13 nesta temporada. O Nuggets (26-16), segundo colocado na Divisão Noroeste, tem um recorde de 12-8 em casa. Filadélfia tem uma longa lista de lesões liderada por Joel Embiid (joelho), que está fora, e Paul George (virilha), que está listado como questionável.

O pontapé inicial na Ball Arena em Denver está agendado para as 22h ET. Filadélfia lidera a série de todos os tempos da temporada regular por 54-44, mas as equipes dividiram as últimas seis partidas. Os Nuggets são favoritos com 13,5 pontos no último 76ers vs. Nuggets do consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 229,5. Antes de fazer qualquer escolha entre Nuggets e 76ers, você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na SportsLine.

O modelo de projeção SportsLine simula todos os jogos da NBA 10.000 vezes e gerou mais de US$ 10.000 em ganhos em apostas de jogadores de US$ 100 em seu site de melhor classificação. Seleções da NBA nas últimas seis temporadas. A modelo entra na semana 14 da temporada 2024-25 da NBA com uma excelente corrida de 136-99 em todas as escolhas mais bem cotadas da NBA desde a temporada passada, retornando mais de US$ 3.000. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido lucros enormes.

Agora, o modelo está de olho 76ers x Nuggets e simplesmente definir suas escolhas e previsões da NBA. Pode Acesse SportsLine agora para ver suas escolhas. Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Nuggets contra Sixers:

Diferença entre 76ers e Nuggets: Denver -13,5

76ers vs. Pepitas mais/menos: 229,5 pontos

Linha de dinheiro 76ers vs. Nuggets: Denver -870, Filadélfia +588

PHIL: 76ers estão 1-9 contra o spread em seus últimos 10 jogos

DEN: Os Nuggets ultrapassaram o total de jogos em 26 dos últimos 40 jogos (+10,60 unidades)

Escolhas de 76ers vs. Nuggets: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão de 76ers x Nuggets: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que o Nuggets pode cobrir

O centro Nikola Jokic continua a dominar. Ele já registrou 18 triplos duplos na temporada, incluindo 20 pontos, 14 rebotes e 10 assistências na vitória de domingo em Orlando. Foi seu terceiro triplo-duplo consecutivo. Nesta temporada, Jokic tem média de 30,1 pontos, 13,2 rebotes, 9,9 assistências e 1,8 roubadas de bola em 36,6 minutos. Ele foi titular em todos os 36 jogos que disputou.

O armador Jamal Murray também tem estado em alta ultimamente, alcançando 30 ou mais pontos em dois dos últimos quatro jogos. Na vitória por 118 a 99 em Dallas, em 14 de janeiro, ele marcou 45 pontos, fez seis assistências, fez duas roubadas de bola e pegou dois rebotes. Ele fez 30 pontos, oito assistências, sete rebotes e três roubadas de bola na vitória por 133 a 113 em Miami na sexta-feira. Em 36 jogos, todos titulares, ele teve média de 20,1 pontos, seis assistências, 3,9 rebotes e 1,5 roubadas de bola em 35,9 minutos. Veja qual time escolher aqui.

Por que os 76ers podem cobrir

O armador Tyrese Maxey lidera o ataque ofensivo da Filadélfia. Ele vem de um desempenho de 37 pontos, sete assistências e seis rebotes contra o Milwaukee Bucks no domingo. Ele marcou 28 ou mais pontos em cada um dos últimos sete jogos, incluindo duas duplas nesse período. Na derrota por 123-115 para o New Orleans em 10 de janeiro, ele marcou 30 pontos, deu 12 assistências e pegou seis rebotes. Em 34 partidas nesta temporada, ele tem média de 26,4 pontos, 5,8 assistências, 3,5 rebotes e duas roubadas de bola em 37,8 minutos.

O armador Kelly Oubre Jr. tem acertado seu chute ultimamente, chegando a dois dígitos em cada um dos últimos três jogos. Na derrota por 125-119 na prorrogação para o New York Knicks na última quarta-feira, ele registrou um duplo-duplo com 16 pontos e 10 rebotes. Ele marcou 19 pontos e somou seis rebotes e três assistências na derrota para o Bucks. Em 38 jogos, incluindo 35 como titular, ele teve médias de 13,6 pontos, 5,9 rebotes, 1,6 assistências e 1,4 roubadas de bola em 33,6 minutos. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas de 76ers vs. Nuggets

O modelo simulou 76ers vs. Nuggets 10.000 vezes e temos os resultados. O modelo está afundando no total, projetando um total de 228 pontos. Diz também que um lado do diferencial afeta quase 60% das vezes. Você só pode ver as escolhas da NBA no SportsLine.

Então, quem ganha o 76ers contra o Nuggets e qual lado do spread está certo em quase 60% das simulações? Visite SportsLine agora para ver em que lado do spread 76ers-Nuggets você deve pular, tudo a partir do modelo que tem uma sequência de 136-99 nas escolhas mais bem cotadas da NBA.e descubra.