Probabilidades de Nuggets vs. Nets, previsão de pontuação, tempo: escolhas da NBA de 2025, 10 de janeiro Melhores apostas de um modelo comprovado

Temos um confronto emocionante da NBA na programação da NBA de sexta-feira, quando o Denver Nuggets recebe o Brooklyn Nets. Denver tem 21-15 no geral e 11-7 em casa, enquanto Brooklyn tem 13-24 no geral e 8-12 fora de casa. O Nuggets derrotou o Nets por 144-139 na prorrogação no Brooklyn em 29 de outubro, pela quarta vitória consecutiva sobre o Nets.

Tipoff está agendado para 21h (horário do leste dos EUA) na Ball Arena em Denver. Os Nuggets são favorecidos por 15 pontos no último Nets vs. Nuggets, de acordo com o consenso da SportsLine. O acima/abaixo é de 219 pontos.

O modelo de projeção SportsLine simula todos os jogos da NBA 10.000 vezes e gerou mais de US$ 10.000 em ganhos em apostas de jogadores de US$ 100 em seu site de melhor classificação. Seleções da NBA nas últimas seis temporadas. A modelo entra na semana 12 da temporada 2024-25 da NBA com uma excelente sequência de 133-97 em todas as escolhas mais bem avaliadas da NBA desde a temporada passada, retornando mais de US$ 3.000.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para os Nets vs. Pepitas:

Distribuído entre Nuggets e Redes: Nuggets -15

Pepitas vs. Redes mais/menos: 219 pontos

Pepitas vs. linha de dinheiro Redes: Pepitas: -1205, Redes: +747

BRK: Os Nets estão 3-1 contra o spread (ATS) em seus últimos quatro jogos como azarões de estrada

DEN: Nuggets está 5-2 ATS em seus últimos sete jogos

Por que os Nets podem cobrir

Embora o Nets tenha sofrido seis derrotas nos últimos sete jogos, perdeu por 14 pontos ou menos em três desses jogos, incluindo duas derrotas por menos de 10 pontos, por isso manteve-se competitivo apesar das dificuldades. Os Nets viram contribuições em toda a sua escalação com quatro artilheiros diferentes em seus últimos quatro jogos, mais recentemente com Noah Clowney marcando 29 pontos contra o Pistons na quarta-feira. A 21ª escolha geral no Draft da NBA de 2023 jogou 37 minutos, o melhor da temporada, e depois dessa produção de pontuação, ele pode receber mais tempo de jogo e continuar a produzir para o Brooklyn.

Os Nuggets têm apenas 2-2 ATS quando são favorecidos por mais de 10 pontos nesta temporada, então um grande spread não significa simplesmente que eles cobrirão facilmente o spread. Denver está 5-2 em seus últimos sete jogos, mas apenas duas dessas vitórias foram por mais de 13 pontos. O Nets enfrentou o Denver duramente em sua primeira partida da temporada, resultando em uma derrota na prorrogação, então essa lacuna pode ser grande o suficiente para o Nets cobrir o spread. Veja qual time escolher aqui.

Por que o Nuggets pode cobrir

O Nuggets vem de uma vitória por 126-103 sobre o Clippers na quarta-feira, apesar de Nikola Jokic (doença) estar fora da escalação. O atual MVP da NBA e três vezes vencedor do prêmio é questionável para sexta-feira, mas Denver mostrou capacidade de dominar mesmo sem ele. Porém, se o central de 29 anos, que tem médias de 31,5 pontos, 13 rebotes e 9,7 assistências por jogo, estiver ativo, isso certamente será um impulso. Jokic lidera a NBA em pontuação, ocupa o segundo lugar em assistências e o terceiro em rebotes nesta temporada.

Jamal Murray fez 21 pontos e nove assistências contra o Clippers como um dos seis Nuggets a terminar com pelo menos 12 pontos em uma pontuação equilibrada. Os Nets ficarão sem jogadores importantes, incluindo Cameron Thomas (músculo posterior da coxa), Cameron Johnson (tornozelo) e D’Angelo Russell (canela), já que com ou sem Jokic, Denver pode ser talentoso demais para que a escalação carregada de lesões do Nets seja mantida. fechar. Veja qual time escolher aqui.

