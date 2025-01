Probabilidades de Ohio State x Notre Dame: escolhas de jogos do Campeonato Nacional CFP de 2025, previsão de especialistas em spread de 77-57

O campeão de futebol universitário será coroado quando o oitavo colocado Ohio State Buckeyes enfrentar o Notre Dame Fighting Irish, sétimo colocado, no jogo do Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário de 2025, na segunda-feira. Ohio State avançou com uma vitória por 28-14 sobre o Texas nas semifinais, enquanto Notre Dame derrotou Penn State por 27-24. Os Buckeyes (13-2, 7-2 Big Ten), que ficaram em quarto lugar na Big Ten Conference, venceram três vitórias consecutivas. Os Fighting Irish (14-1), que venceram 13 vitórias consecutivas, estão 7-0 contra adversários classificados em 2024-25. Ohio State venceu seis vitórias consecutivas contra Notre Dame, indo 4-1-1 contra o spread.

O pontapé inicial no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA. Ohio State lidera a série de todos os tempos 6-2, último encontro em 2023. Os Buckeyes são favoritos de 8,5 pontos nas últimas probabilidades de Ohio State vs. Notre Dame, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 45,5. Ohio State é o favorito da linha de dinheiro -389 (arrisque $ 389 para ganhar $ 100), enquanto Notre Dame é o azarão +305 (arrisque $ 100 para ganhar $ 305). Antes de fazer qualquer escolha entre Ohio State e Notre Dame, Confira as previsões de futebol universitário do especialista da SportsLine Ohio State, Eric Cohen.

Cohen, apresentador do programa semanal Early Edge College Football Picks Show na CBS Network, está entre 77 e 57 anos em escolhas de futebol universitário nesta temporada, obtendo um lucro de US$ 1.559 em apostas em jogadores de US$ 100 em seu times de futebol universitário.

Agora, Cohen está de olho Estado de Ohio x Notre Dame. Aqui estão as linhas e tendências do futebol universitário da FBS para Ohio State vs. Notre Dame:

Diferença entre o estado de Ohio e Notre Dame: estado de Ohio -8,5

Estado de Ohio vs. Notre Dame acima/abaixo: 45,5 pontos

Linha de dinheiro do estado de Ohio x Notre Dame: estado de Ohio -389, Notre Dame +305

OSU: Buckeyes está 6-4 contra o spread em seus últimos 10 jogos

ND: The Fighting Irish está 10-0 ATS em seus últimos 10 jogos

O estado de Ohio cobrirá

O quarterback sênior Will Howard vem de um desempenho sólido na vitória sobre o Texas. Ele completou 24 de 33 passes (72,7%) para 289 jardas e um touchdown com uma interceptação. Na vitória nas quartas de final sobre o Oregon, ele completou 17 de 26 passes (65,4%) para 319 jardas e três touchdowns sem interceptações. Na temporada, ele completou 292 de 402 passes (72,6%) para 3.779 jardas e 33 touchdowns com 10 interceptações com uma classificação de 173,7.

Entre seus principais alvos está o wide receiver calouro Jeremiah Smith. Na temporada, ele teve 71 recepções para 1.227 jardas (média de 17,3) e 14 touchdowns. Ele foi quase imparável na vitória sobre o Oregon. Nesse jogo, ele fez sete recepções para 187 jardas (média de 26,7) e dois touchdowns. Nas quartas de final contra o Tennessee, ele fez seis recepções para 103 jardas (média de 17,2) e dois touchdowns. Veja qual time escolher aqui.

Capa de Notre Dame

O quarterback sênior Riley Leonard ajuda a impulsionar o ataque do Fighting Irish. Em 15 jogos nesta temporada, ele completou 247 de 372 passes (66,4%) para 2.606 jardas e 19 touchdowns com oito interceptações e um rating de 137,8. Ele também carregou 167 vezes para 866 jardas (média de 5,2) e 16 touchdowns. Na vitória semifinal sobre o Penn State, ele completou 15 de 23 passes (65,2%) para 223 jardas e um touchdown com duas interceptações. Ele também correu 18 vezes para 35 jardas e uma pontuação.

O running back do segundo ano, Jeremiyah Love, liderou o jogo de corrida nesta temporada, marcando 159 vezes para 1.121 jardas (média de 7,1) e 17 touchdowns, incluindo 98 jardas de comprimento. Ele também tem 26 recepções para 232 jardas (média de 8,9) e dois touchdowns. Ele correu 100 jardas ou mais em quatro jogos nesta temporada, incluindo a vitória por 27 a 17 sobre o Indiana nas quartas de final. Nesse jogo, ele carregou oito vezes para 108 jardas e um touchdown. Veja qual time escolher aqui.

