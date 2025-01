Probabilidades de playoff de futebol universitário de 2025, previsão do Cotton Bowl: escolhas do Texas x Ohio State por especialista que tem 76-56

Os programas Elite se encontrarão nas semifinais do College Football Playoff, quando os Ohio State Buckeyes enfrentarem os Texas Longhorns no 2025 Cotton Bowl Classic na sexta-feira. Os Buckeyes estão a todo vapor depois de sofrer uma derrota surpreendente contra o Michigan no final da temporada regular. O estado de Ohio estrangulou o Oregon Ducks, melhor classificado, no Rose Bowl, vencendo por 41-21. Enquanto isso, o Texas precisava de uma prorrogação para derrotar o Arizona State no Peach Bowl, escapando com uma vitória por 39-31. O vencedor avança para enfrentar o Notre Dame na disputa do título CFP no dia 20 de janeiro.

O pontapé inicial está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Os Buckeyes são os favoritos de 6 pontos nas últimas probabilidades de Ohio State x Ohio State. Texas via consenso SportsLine, enquanto o total de pontos marcados é de 53,5. Ohio State é o favorito da linha de dinheiro -241 (arrisque $ 241 para ganhar $ 100).

Cohen, apresentador do semanário Programa preliminar de futebol americano universitário Early Edge na CBS Sports Network, está 76-56 nas escolhas do futebol universitário nesta temporada, retornando quase US$ 1.500 para apostadores de US$ 100. Qualquer pessoa que tenha monitorado suas apostas em apostas esportivas ou aplicativos de apostas pode estar muito à frente.

Agora, Cohen marcou Texas x estado de Ohio no Cotton Bowl de 2025 e acaba de revelar suas escolhas e previsões. Pode Vá para SportsLine agora para ver suas escolhas.. Aqui estão os probabilidades de futebol universitário e linhas de apostas de futebol universitário para Ohio State vs. Texas:

Propagação Texas-Ohio: Estado de Ohio -6

Texas x Ohio State acima/abaixo: 53,5 pontos

Linha monetária do estado do Texas x Ohio: estado de Ohio -241, Texas +195

Por que o estado de Ohio pode cobrir

Os Buckeyes têm a melhor defesa do país. O estado de Ohio está perdendo apenas 12,1 pontos por jogo nesta temporada, que ocupa o primeiro lugar no futebol universitário. Os Buckeyes limitaram o ataque de alto vôo do Oregon a apenas 21 pontos e -23 jardas corridas. Cody Simon, JT Tuimoloau e Jack Sawyer registraram dois sacks cada um na vitória sobre os Ducks.

Ofensivamente, os Buckeyes são extremamente explosivos, com vários criadores de jogo capazes de assumir o controle do jogo. O wide receiver calouro Jeremiah Smith deu um show na vitória sobre o Oregon, conseguindo sete passes para 187 jardas e dois touchdowns. O running back TreVeyon Henderson também teve um forte desempenho na vitória da semana passada, registrando oito corridas para 94 jardas e dois touchdowns. Ele tem uma média de 7,3 jardas por corrida nesta temporada e marcou quatro touchdowns em duas partidas no College Football Playoff.

Por que o Texas pode cobrir

Os Longhorns mostraram coragem depois de perder a vantagem de 17-3 no intervalo para o Arizona State no Peach Bowl. O quarterback Quinn Ewers jogou bem contra o Sun Devils, completando 20 dos 30 passes para 322 jardas e três touchdowns. Ele também marcou um touchdown rápido. O alvo favorito de Ewers na vitória foi o wide receiver Matthew Golden, que teve sete recepções para 149 jardas e um touchdown. Golden tem uma média de 16,7 jardas por recepção nesta temporada e terminou com 149 ou mais jardas em dois de seus últimos três jogos.

Defensivamente, o Texas apresenta uma frente disruptiva que pode dificultar a vida dos ataques adversários. O linebacker Colin Simmons lidera o time com 9,0 sacks na temporada, enquanto Trey Moore terminou com pelo menos um sack em quatro de seus últimos seis jogos. Os Longhorns estão perdendo apenas 14,5 pontos por jogo, ocupando o terceiro lugar nacionalmente.

Como fazer escolhas entre o estado de Ohio e o Texas

Cohen está se inclinando para o total e descobriu um fator X crítico que o faz pular para um lado do spread.

Então, quem vence o Texas contra o estado de Ohio no Cotton Bowl e que fator X crítico torna um lado do spread obrigatório? Visite SportsLine agora para ver para que lado da propagação saltar, tudo do especialista que tem uma sequência de 76-56 em suas escolhas de futebol universitário.e descubra.