Probabilidades de Purdue x Rutgers, previsão de pontuação, horário: escolhas do basquete universitário de 2025, 9 de janeiro Apostas por modelo testado

Temos outro confronto emocionante do Big Ten na programação do basquete universitário de quinta-feira, quando os Rutgers Scarlet Knights recebem o 20º Purdue Boilermakers. Rutgers tem 8-7 no geral e 7-1 em casa, enquanto Purdue tem 11-4 no geral e 1-2 fora de casa. Os Boilermakers venceram os últimos três encontros entre os programas e possuem um recorde histórico de 12-5 contra Rutgers. Purdue está 7-8 contra o spread (ATS) na temporada de basquete universitário de 2024-25, enquanto Rutgers está 5-9-1 ATS.

Diferença entre Rutgers e Purdue: Rutgers +2

Rutgers vs Purdue acima/abaixo: 147,5 pontos

Linha de dinheiro Rutgers vs Purdue: Rutgers: +111, Purdue: -132

Fluxo Rutgers vs. tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que a Rutgers pode cobrir



Purdue enfrenta Rutgers na hora errada: Rutgers sofreu sua primeira derrota em casa da temporada na segunda-feira e provavelmente está além da redenção, pois caiu por 75-63 para o Wisconsin Badgers. Apesar da derrota, Tyson Acuff marcou 17 pontos e superou o total de pontos anterior em cada um dos últimos três jogos que disputou. Rutgers também quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 18 rebotes ofensivos, o maior número de toda a temporada.

Os três maiores artilheiros dos Scarlet Knights são todos calouros: Dylan Harper (21,1 pontos), Ace Bailey (19,1) e Lathan Sommerville (7,7). Harper lidera o Big Ten em pontuação, enquanto Bailey domina na pintura com 7,6 rebotes e 1,2 bloqueios por jogo. A equipe enfrenta uma equipe de Purdue que está apenas 2-5 ATS na estrada, e Rutgers também se beneficia de uma reviravolta bastante rápida, já que os Scarlet Knights estão 3-1-1 ATS quando estão com menos de quatro dias de descanso. Veja para qual time torcer na SportsLine.

Por que Purdue pode cobrir



Enquanto isso, Purdue superou os Northwestern Wildcats com pontos restantes no domingo, vencendo o jogo por 79-61. Braden Smith marcou 22 pontos, sete assistências e seis rebotes, enquanto CJ Cox fez 12 pontos e oito rebotes. Como equipe, Purdue acertou 40% da linha de 3 pontos e acertou 83,3% de suas tentativas de lance livre.

O chute externo tem sido um ponto forte dos Boilermakers durante toda a temporada, já que seus 39,6% de profundidade ocupam o 12º lugar na Divisão I. A equipe tem três jogadores com média de pelo menos 14 pontos por jogo, liderada por Trey Kaufman-Renn com 17,8 pontos. Smith lidera a conferência com 8,6 assistências por noite e também contribui defensivamente, com 2,1 roubos de bola por jogo. Purdue também cobriu jogos consecutivos, enquanto Rutgers tem apenas 1-4 ATS nos últimos cinco. Veja para qual time torcer na SportsLine.

