Probabilidades de Rams x Seahawks, previsão de pontuação, horário de início: escolhas da NFL para 2025, melhores apostas da semana 18 de um modelo comprovado

O Los Angeles Rams já venceu a NFC West e garantiu uma vaga na pós-temporada, mas pode melhorar sua classificação no confronto da semana 18 com o Seattle Seahawks. Os Rams (10-6) podem conquistar o terceiro lugar com uma vitória, enquanto uma derrota, mais os resultados de outros jogos, podem empurrá-los para o quarto lugar. Quanto aos Seahawks (9-7), eles foram eliminados da pós-temporada na semana passada, mas ainda pode alcançar sua primeira temporada de vitórias de dois dígitos desde 2020. Los Angeles prevaleceu fora de casa por 26-20, na Semana 9, e os Rams venceram as últimas três confrontos. Matthew Stafford, Cooper Kupp, Puka Nacua e Kyren Williams estão entre os titulares de Los Angeles que ficarão de fora (tchau).

Diferença entre Seahawks e Rams: Seahawks -6,5

Seahawks vs. Rams mais/menos: 38,5 pontos

Seahawks vs. linha de dinheiro Carneiros: Seahawks -290, Carneiros +234

Por que os Rams podem cobrir

Os Rams têm jogado tão bem quanto qualquer outro nos últimos meses, com 9-2 nos últimos 11 jogos. Vencer a batalha da rotatividade foi essencial neste trecho, e Los Angeles tem uma marca de mais nove nesse trecho. Essa força deve capitalizar a fraqueza do Seattle, já que apenas cinco times têm mais concessões do que os 24 dos Seahawks nesta temporada. Os Rams também não estão feridos, já que cometeram o menor número de pênaltis de qualquer time nesta temporada.

A equipe de Sean McVay também tem uma grande vantagem tanto na história recente quanto na propagação. Los Angeles venceu seis de seus últimos oito encontros com Seattle e cobriu sete desses oito encontros. Além disso, os Seahawks entram no jogo de domingo com três derrotas consecutivas no ATS na temporada de 2024 da NFL, enquanto os Rams cobriram quatro das últimas cinco.

Por que os Seahawks podem cobrir

Seattle jogou muito melhor fora do Lumen Field nesta temporada, já que seu recorde de 6-1 fora de casa é o segundo melhor da NFL. A equipe também tem média de 24 pontos fora de casa, contra 19,3 em casa, e seu potencial ofensivo pode ser demais para os Rams. Los Angeles não conseguiu chegar a 20 pontos em cada um dos últimos três jogos, com média de apenas 14,7 pontos neste período, apesar de todos os três adversários serem times atualmente abaixo de 0,500.

Geno Smith está entre os cinco primeiros em jardas de passe e porcentagem de acertos, e tem recebedores perigosos à sua disposição. Jaxon Smith-Njigba está mostrando porque foi escolhido no primeiro turno, já que se aproxima de 100 recepções e tem mais de 1.100 jardas de recepção. Enquanto isso, DK Metcalf está se aproximando de 1.000 jardas e tem um histórico de sucesso contra o Rams, com sete touchdowns nos últimos sete jogos contra eles. Finalmente, o veterano Tyler Lockett poderia jogar sua última partida como Seahawk e gostaria de ter um desempenho impressionante, assim como fez na semana 9 contra o Los Angeles, quando teve 63 jardas e um touchdown.

Como fazer escolhas entre Rams e Seahawks

O modelo simulou Seahawks vs. Rams 10.000 vezes e os resultados estão disponíveis. O modelo se inclina, projeta um total de 43 pontos e também gerou uma escolha de spread de pontos que acerta em mais de 50% das simulações.

Então, quem ganha Rams vs. Seahawks no domingo e qual lado do spread ganha mais de 50% das simulações?