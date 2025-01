Probabilidades de Spurs vs Pacers, previsão de pontuação, horário de início: NBA Paris 2025 Games Picks, 23 de janeiro Apostas por modelo testado

O San Antonio Spurs tentará quebrar uma seqüência de três derrotas consecutivas quando enfrentar o Indiana Pacers na quinta-feira, como parte dos Jogos da NBA Paris 2025. Indiana vem de uma vitória por 115-102 sobre o Philadelphia 76ers no sábado, enquanto o San Antonio. perdeu na decisão por 128-107 para o Miami Heat no domingo. Os Spurs (19-22), que estão em quarto lugar na Divisão Sudoeste, estão 7-12 fora de casa nesta temporada. Os Pacers (24-19), terceiro na Divisão Central, estão 12-7 em casa em 2024-25.

O pontapé inicial na Accor Arena em Paris, França, está agendado para as 14h horário do leste dos EUA. San Antonio lidera a série de todos os tempos da temporada regular da NBA por 58-44 e venceu três dos últimos quatro encontros. Os Pacers são favoritos com 3 pontos no último Spurs vs. Pacers do consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 229,5.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Pacers vs. Spurs:

Diferença entre Spurs e Pacers: Indiana -3

Spurs vs Pacers mais/menos: 229,5 pontos

Linha de dinheiro do Spurs vs Pacers: Indiana -155, San Antonio +130

Por que os Pacers podem cobrir

O atacante Pascal Siakam lidera um ataque equilibrado em Indiana, com sete jogadores marcando médias de dois dígitos. Em 43 jogos, todos como titular, Siakam tem médias de 20,1 pontos, 7,3 rebotes e 3,4 assistências em 33,3 minutos de ação. Ele marcou 20 ou mais pontos em cada um dos últimos três jogos, incluindo um desempenho de 26 pontos, sete rebotes, sete assistências e quatro roubos de bola na vitória por 111 a 100 sobre o Detroit Pistons em 16 de janeiro. 21 pontos, pegou oito rebotes e deu cinco assistências na vitória de sábado sobre o Philadelphia.

O armador Tyrese Haliburton foi titular em todos os 42 jogos que disputou nesta temporada. Ele teve média de 17,9 pontos, 8,8 assistências, 3,6 rebotes e 1,2 roubadas de bola em 34,5 minutos. Ele está acertando 44,4% de seus arremessos de campo, incluindo 35,5% da linha de 3 pontos e 85,9% da linha de lance livre. Na vitória por 108-96 sobre o Golden State Warriors em 10 de janeiro, ele registrou um duplo-duplo com 25 pontos e 10 assistências com três roubos de bola.

Por que os Spurs podem cobrir

O centro Victor Wembanyama impulsiona o ataque do San Antonio. Em 36 jogos, todos titulares, ele teve médias de 24,4 pontos, 10,8 rebotes, quatro bloqueios, 3,7 assistências e 1,1 roubadas de bola em 33,1 minutos. Ele tem 18 duplos duplos e um triplo duplo no ano. Na vitória por 127 a 125 em Sacramento, no dia 1º de dezembro, ele marcou 34 pontos, pegou 14 rebotes e deu 11 assistências. Ele vem de uma tentativa de 21 pontos e 10 rebotes na derrota para o Miami no domingo.

O atacante Harrison Barnes atingiu dois dígitos em sete jogos consecutivos. Na derrota por 122-111 na prorrogação para o Denver Nuggets em 4 de janeiro, ele marcou 22 pontos e somou três assistências. Ele marcou 24 pontos e pegou cinco rebotes na derrota por 112-110 para o Minnesota Timberwolves em 29 de dezembro. Em 41 partidas, ele tem média de 11,1 pontos, 3,8 rebotes e 1,7 assistências em 28,1 minutos.

