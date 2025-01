Probabilidades de Thunder vs. Mavericks, previsão de pontuação, horário de início – Escolhas da NBA de 2025, 23 de janeiro Apostas por modelo testado

O melhor time do Oeste enfrentará os campeões da Conferência Oeste do ano passado na quinta-feira, quando o Oklahoma City Thunder receber o Dallas Mavericks. Oklahoma City tem 36-7 na temporada e lidera o Oeste, enquanto Dallas tem 23-21 após uma viagem às finais da NBA em 2023-24. Este será o quarto e último encontro da temporada regular entre essas duas franquias nesta temporada, com Dallas vencendo e derrotando dois dos três encontros anteriores.

A denúncia do Paycom Center em Oklahoma City, Oklahoma, está marcada para as 20h ET. OKC é favorito com 13,5 pontos no último Thunder vs. Mavericks do consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é 222. Antes de entrar em qualquer jogo Mavericks vs. Trovão, você vai querer ver as previsões da NBA do modelo de computador testado na SportsLine.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NBA para Mavericks vs. Thunder:

Diferença entre Thunder e Mavericks: Oklahoma City -13,5

Thunder vs Mavericks mais/menos: 222 pontos

Linha de dinheiro Thunder vs. Mavericks: Oklahoma City -862, Dallas +582

Por que o Thunder pode cobrir

Na quarta-feira, o Thunder conseguiu uma vitória sólida sobre o Jazz, vencendo o jogo por 123-114. Shai Gilgeous-Alexander teve outra atuação dominante, marcando 54 pontos, oito rebotes e cinco assistências. O jogo foi o décimo segundo consecutivo com pelo menos 30 pontos.

Gilgeous-Alexander é o artilheiro da NBA (32,0 pontos por jogo) e um dos favoritos para Jogador Mais Valioso da NBA, com média de 6,1 assistências, 5,4 rebotes, 2,1 roubos de bola e 1,1 bloqueios por jogo também. Sua evolução contínua para um dos jogadores mais completos da liga ajudou o Oklahoma City a prosperar enquanto jogava bola pequena, com Isaiah Hartenstein (panturrilha) e Chet Holmgren (quadril), ambos eliminados.

Por que os Mavericks podem cobrir

Enquanto isso, os Mavericks estavam a um passo da vitória na quarta-feira e perderam por 115-114 para os Timberwolves. O lado perdedor foi impulsionado por Kyrie Irving, que quase fez uma dobradinha com 36 pontos e nove assistências. Foi apenas a terceira vez em toda a temporada que os Mavs perderam quando marcou pelo menos 20 pontos (9-3), mas fora isso estão 14-18.

Dallas ficará mais uma vez sem o astro Luka Doncic (panturrilha), que está afastado desde o Natal. Os Mavericks também ficaram sem Dereck Lively II (tornozelo) e não contaram com Dwight Powell (quadril), Klay Thompson (tornozelo), Naji Marshall (doença) e Jaden Hardy (tornozelo) disponíveis contra o Minnesota na quarta-feira, mas ainda assim conseguiram cobrir o diferencial como perdedores de 3,5 pontos.

Como fazer escolhas Thunder vs. Mavericks

O modelo simulou Dallas vs. Oklahoma City 10.000 vezes e agora temos os resultados. O modelo percorre o total, projetando um total combinado de 223 pontos.

Então, quem vence o Thunder vs. Mavs e qual lado do diferencial afeta quase 70% das vezes?