Probabilidades do Cotton Bowl para 2025, previsão da semifinal do CFP: escolhas do estado de Ohio x Texas, melhores apostas do especialista na sequência de 26-12

O 5º colocado Texas Longhorns (13-2) enfrentará o 8º colocado Ohio State Buckeyes (12-2) nas semifinais dos Playoffs de futebol americano universitário de 2025 na sexta-feira no Cotton Bowl. Os Buckeyes derrotaram o Oregon, por 41-21, no Rose Bowl e os Longhorns derrotaram o número 4 do Arizona State, por 39-31, na prorrogação dupla no Peach Bowl no dia de Ano Novo para avançar para as semifinais. Este é o primeiro encontro desde 2009, quando o Texas derrotou o Ohio State por 24 a 21 no Fiesta Bowl com Colt McCoy como quarterback. O vencedor deste jogo enfrentará o Notre Dame no Campeonato Nacional CFP no dia 20 de janeiro.

O pontapé inicial no AT&T Stadium em Arlington, Texas, está agendado para sexta-feira às 19h30 horário do leste dos EUA. Ohio State é o favorito de 6 pontos nas últimas probabilidades de Texas x Texas. Ohio State do consenso da SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 53,5. Ohio State é o favorito -241 na linha do dinheiro (arrisque $ 241 para ganhar $ 100). Antes de fazer qualquer escolha entre o estado de Ohio e o Texas, certifique-se Confira as previsões e dicas de apostas do especialista da SportsLine, Josh Nagel, considerando seu domínio nas escolhas envolvendo o Texas..

Nagel é um handicapper baseado em Nevada com mais de 25 anos de experiência na indústria de apostas esportivas. O editor-chefe assistente da SportsLine cobriu a indústria de apostas em uma variedade de plataformas e ganhou vários concursos de handicap esportivo. Ele está atualmente em uma seqüência de 26-12 (+1439) em suas últimas 38 apostas envolvendo os Longhorns.

Agora, Nagel se concentrou em Texas x estado de Ohio e acaba de revelar suas escolhas e previsões sobre o futebol universitário. Aqui estão vários Taxas CFB e linhas de apostas CFB para Ohio State vs. Texas:

Diferença entre o estado de Ohio e o Texas: estado de Ohio -6

Estado de Ohio vs. Texas mais/menos: 53,5 pontos

Linha monetária do estado de Ohio x Texas: estado de Ohio -241, Texas +195

Por que o estado de Ohio pode cobrir

É difícil imaginar este time do estado de Ohio perdendo para um time não classificado de Michigan em casa para encerrar a temporada regular com o quão dominantes os Buckeyes têm sido durante os playoffs do futebol universitário. O Ohio State derrotou o Tennessee por 42-17, na primeira rodada, antes de derrotar o Oregon, por 41-21, no Rose Bowl no dia de Ano Novo. O Ohio State teve um início forte em ambos os jogos e conquistou vitórias, com os Buckeyes derrotando seus adversários, por 35-0, no primeiro quarto do CFP.

Além da chocante derrota por 13 a 10 para Michigan, o estado de Ohio tem média de 39,4 pontos por jogo nos cinco jogos anteriores e marcou mais de 30 pontos em todos os jogos. Os Buckeyes têm o sexto lugar no ranking ofensivo (36,4 pontos por jogo) do país nesta temporada, mas sua defesa era verdadeiramente de elite. O estado de Ohio tem a defesa com pontuação número um (12,1 pontos por jogo), ao mesmo tempo que permite o menor número de jardas do país (245,0 por jogo) e jardas por jogada (3,9), e sua defesa pode perturbar o Texas na sexta-feira.

Por que o Texas pode cobrir

Os Longhorns caíram para a Geórgia por 22 a 19 na prorrogação no SEC Championship Game e perderam uma das quatro dispensas no College Football Playoff, mas depois de ficarem com menos de 20 pontos em jogos consecutivos, o ataque do Texas recuperou sua eficiência marcando pelo menos 38 pontos em todos os jogos dos playoffs. O Texas derrotou Clemson, por 38-24, no primeiro turno, antes de sobreviver a uma corrida tardia pelo Arizona State e derrotar o Sun Devils, por 39-31, na prorrogação dupla no Peach Bowl. Os Longhorns abriram uma vantagem de 24-8 no quarto período, antes do Arizona State marcar os 16 pontos finais do regulamento para forçar a prorrogação.

Quinn Ewers lançou dois de seus três passes para touchdown na prorrogação, completando 20 de 30 passes para 322 jardas e adicionando um touchdown corrido na vitória. Ewers é um dos melhores e mais experientes zagueiros do futebol universitário e vem de sua segunda temporada consecutiva de passes de 3.000 jardas. Ele arremessou para 3.189 jardas e liderou a SEC em passes para touchdown (29). Sua experiência e talento combinados com a defesa de pontuação número 3 dos Longhorns, com 14,5 pontos por jogo, podem ser uma combinação perigosa como o azarão mais bem classificado no Cotton Bowl.

Como fazer escolhas entre o estado de Ohio e o Texas

Nagel analisou Texas vs. Estado de Ohio de todos os ângulos possíveis. Ele está inclinado para baixo do total de pontos e também descobriu um fator X crítico que o faz saltar para um lado do spread.

Então, quem ganha o estado de Ohio vs. Texas, e que fator x crítico torna um lado do spread mais afetado? Visite SportsLine agora para ver de que lado da divisão do estado do Texas-Ohio recai o endosso, tudo do especialista que tem um incrível 26-12 em escolhas envolvendo o Texas.e descubra.