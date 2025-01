Probabilidades do Novo México x San Diego State, como assistir, transmitir: modelo comprovado revela escolhas da CBB para 11 de janeiro de 2025

O New Mexico Lobos (13-3, 5-0) tentará manter viva sua seqüência de vitórias quando receber seu rival de Mountain West, o San Diego State Aztecs (10-3, 3-1) no basquete universitário masculino no sábado. CBS e Supremo+. Os Lobos estão atualmente em segundo lugar na classificação de Mountain West graças a uma seqüência de seis vitórias consecutivas, e quatro dessas vitórias foram contra adversários da conferência. Enquanto isso, os astecas venceram jogos consecutivos e estão invictos fora de casa, incluindo uma vitória surpreendente em Boise State no fim de semana passado.

O pontapé inicial está agendado para 13h (horário do leste dos EUA) no The Pit em Albuquerque. As últimas odds para Novo México vs. O consenso SportsLine da San Diego State lista os Lobos como favoritos de 3,5 pontos, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 147. O Novo México é o favorito de -172 (arrisque $ 172 para ganhar $ 100) em jogo.

Como assistir SDSU x Novo México

Data do Novo México vs. SDSU: sábado, 11 de janeiro

Hora do Novo México vs. SDSU: 13h horário do leste dos EUA

Transmissão ao vivo do Novo México x SDSU: Supremo+ (Faça um teste gratuito de 7 dias)

Escolhas de basquete universitário para San Diego State vs. Novo México

Antes de assistir ao jogo entre Novo México e San Diego State, você deve Veja as escolhas do basquete universitário no modelo de computador avançado da SportsLine. O modelo simula todos os jogos de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Ele entra na semana 10 da temporada 2024-25 com um spread de apostas de 189-130 (+2.985) em todas as escolhas de basquete universitário mais bem avaliadas disponíveis. Qualquer pessoa que o siga em apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Para Novo México vs. No estado de San Diego, o modelo apoia os astecas (+3,5) para cobrir o spread. O San Diego State deve ter muita confiança depois de derrotar o Broncos fora de casa e derrotar a Força Aérea por 67-38 em sua última partida. Os astecas também cobriram a diferença em quatro dos últimos cinco jogos contra o Novo México, e cobriram três dos últimos quatro no jogo de sábado.

Os Lobos cobriram apenas uma vez nos últimos três jogos devido a alguns resultados muito próximos, incluindo uma vitória por 82-81 na prorrogação contra Nevada. O guarda júnior Donovan Dent lidera um ataque potente do Novo México com 19,3 pontos e 6,9 ​​assistências, e os Lobos precisarão dele no seu melhor contra uma defesa asteca que ocupa a 13ª posição do país em pontos adversários por jogo (61,9).

Os estilos opostos desses rivais da conferência podem tornar o jogo de sábado acirrado, e o modelo SportsLine faz com que os visitantes cubram mais de 50% das simulações. Transmita o jogo aqui.

Como assistir e transmitir ao vivo basquete universitário na CBS

Agora que você sabe o que escolher, prepare-se para assistir aos jogos da NCAA na CBS na Paramount + em qualquer dispositivo que desejar. Visite Paramount + agora para transmitir ao vivo seus eventos esportivos locais da CBS, incluindo a NFL na CBS e muito mais..