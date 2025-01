Probabilidades do Orange Bowl para 2025, previsão da semifinal do CFP: Penn State x Notre Dame escolhida por especialista com sequência de 16-2

Algo tem que ceder no Orange Bowl de 2025, na quinta-feira, quando o número 6 da Penn State enfrentar o número 7, Notre Dame. Não está apenas em jogo uma vaga no Jogo do Campeonato Nacional CFP, mas esses programas estão em um impasse nos confrontos de todos os tempos. A série está empatada em 9-9-1, e este será o primeiro encontro com as duas equipes no Top 10 da AP. Penn State (13-2) obteve vitórias CFP sobre SMU e Boise State para ficar ao alcance do jogo. por um campeonato, enquanto Notre Dame (13-1) garantiu vitórias nos playoffs sobre Indiana e Geórgia. Espera-se que o lado defensivo da Penn State, Abdul Carter (braço), seja uma decisão durante o jogo.

O pontapé inicial será às 19h30 horário do leste dos EUA no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida. Os irlandeses são favoritos com 1,5 ponto no último Penn State vs. Notre Dame via consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 45,5. . Antes de fazer escolhas de Notre Dame x Penn State ou previsões do Orange Bowl para 2025, Não deixe de ler o que o especialista em futebol universitário da SportsLine, Adam Silverstein, tem a dizer, dado seu domínio nas escolhas em jogos envolvendo a Penn State..

Silverstein, editor-chefe da CBS Sports, também é um dos maiores especialistas em futebol da SportsLine e tem estado especialmente atento às escolhas da Penn State, indo 16-2 (+1.375) em suas últimas 18 escolhas. Qualquer pessoa que o seguisse nas casas de apostas e aplicativos de apostas poderia ter obtido lucros enormes.

Agora, Silverstein está de olho Penn State x Notre Dame e acaba de revelar suas cobiçadas escolhas e previsões do Orange Bowl. Pode Vá para SportsLine agora para ver suas escolhas.. Aqui estão os futebol universitário probabilidades e linhas de apostas para Notre Dame vs. fonte de alimentação:

Diferença entre Penn State e Notre Dame: Notre Dame -1,5

Penn State vs. Notre Dame acima/abaixo: 45,5 pontos

Linha monetária da Penn State vs. Notre Dame: Notre Dame -120, Penn State +100

Escolhas de Penn State x Notre Dame: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão Penn State x Notre Dame: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que a Penn State pode cobrir

Penn State entra com uma vantagem de dois dias de descanso, o que é crucial, especialmente depois que Notre Dame acabou de jogar contra um time físico da Geórgia. Os Nittany Lions também não dependem de sutileza, já que Kaytron Allen e Nicholas Singleton são a única dupla de running back a ultrapassar 1.000 jardas corridas na FBS nesta temporada. Com eles liderando, a Penn State está entre as cinco primeiras entre todas as equipes do Power Four em jardas corridas por jogo e jardas por corrida.

A força da Penn State, porém, está do outro lado da bola. Tem as 10 primeiras classificações nacionais em defesa de pontuação, defesa total e jardas permitidas por jogo, e o PSU lidera todas as equipes na importante defesa da zona vermelha. Sufocar Notre Dame na zona vermelha pode ser a diferença no jogo, considerando a dificuldade dos irlandeses no jogo de chutes, ficando em último lugar entre 134 times da FBS em porcentagem de arremessos de campo (54,2%). Isso não é um problema para a Penn State, já que o chutador Ryan Barker converte 82,4% de suas tentativas de field goal, incluindo ser perfeito em todos os FGAs abaixo de 40 jardas. Veja de que lado apostar na SportsLine.

Por que Notre Dame pode cobrir

Por melhor que Notre Dame tenha sido em campo, os irlandeses são igualmente impressionantes contra o spread, indo 11-2-1 contra a linha. Esse é o segundo melhor recorde de divulgação do país e conta apenas parte da história de Notre Dame versus a linha. Eles estão invictos no ATS em seus últimos 10 jogos, cobriram todos os sete jogos fora de casa e enfrentam um time do PSU que não venceu o ATS em dois jogos como azarão nesta temporada.

Nas entrelinhas, nenhum time consegue igualar a unidade de Marcus Freeman no que diz respeito ao equilíbrio dos dois lados da bola. Notre Dame está entre os três primeiros da FBS tanto no ataque quanto na defesa, dominando tanto nas trincheiras quanto no jogo de passes. Os irlandeses estão em segundo lugar nacionalmente com 6,1 jardas por corrida e possuem indiscutivelmente o melhor secundário no futebol universitário, permitindo a menor porcentagem de conclusão do país. Além disso, Notre Dame ocupa o segundo lugar nacionalmente em margem de rotatividade por jogo, o que pode ser a estatística mais importante no futebol. Veja quem apoiar na SportsLine.

Como fazer escolhas entre Penn State e Notre Dame

Silverstein analisou Notre Dame vs. Penn State de todos os ângulos possíveis. Ele se inclina para o total e também descobriu um fator X crítico que o faz pular para um lado da propagação. Saiba o que é e qual time apoiar na SportsLine.

Então, quem ganha Penn State vs. Notre Dame no playoff de futebol americano universitário de quinta-feira no Orange Bowl, e que fator crítico torna um lado da propagação mais afetado? Visite SportsLine agora para ver qual lado de Notre Dame vs. Penn State se espalha de volta, tudo do especialista que é um excelente 16-2 em escolhas envolvendo Penn State.e descubra.